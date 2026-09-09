Sonos actualiza su sistema operativo con la integración de ChatGPT y Claude y la vinculación directa de auriculares

Sonos ha iniciado el despliegue de la actualización de su sistema operativo de audio, que incorpora el control desde asistentes de inteligencia artificial externos como ChatGPT y Claude, la función de sonido envolvente portátil y la vinculación directa de auriculares.

Sonos 27 permite controlar los equipos de audio con servicios de inteligencia artificial externos, como ChatGPT y Claude, a través de Sonos 27mcp, que se ha construido sobre el estándar abierto Model Context Protocol.

Con esta integración, los usuarios de Sonos podrán ajustar la música sin interrumpir lo que están haciendo. Más adelante se incorporará la interacción conversacional por voz con Sonos 27voice.

La compañía planea ampliar el próximo año las capacidades que ofrece de inteligencia artificial con agentes personalizados, que funcionarán cada uno con su propio modelo y tendrán su propia personalidad y voz, como informa en un comunicado.

Sonos Fabric, la inteligencia del sistema que ya permite que los productos Sonos se detecten entre sí, se amplía con sonido envolvente portátil, disponible para los altavoces Move 2 o los Sonos Play, así como con la tecnología de posicionamiento de Sonos y la posibilidad de utilizar con ella dos altavoces portátiles del mismo modelo cerca de una barra de sonido compatible (Arc Ultra, Arc, Beam Ultra o Beam Gen 2).

La Sonos Beam Ultra es la nueva barra de la compañía, con un sonido 7.1.2 Dolby Atmos

Por primera vez, el sistema permite vincular auriculares (Sonos Ace Ultra) de manera directa, sin necesidad de tener el móvil cerca, e intercambiar la experiencia de escucha entre los auriculares y el altavoz.

Las novedades de Sonos incluyen el rediseño de la aplicación. Sonos 27app, que adopta una navegación más intuitiva, con la ubicación de las pestañas Inicio, Sistema y Búsqueda en la parte inferior de la pantalla, la posibilidad de fijar arriba las habitaciones favoritas y de usar gestos nativos de deslizamiento.

A estos cambios en la app se añaden un nuevo mando giratorio de volumen virtual, que funciona como si fuese un dial para ajustar el volumen, y preajustes que permiten guardar un conjunto de altavoces, contenido y volumen y recuperarlo con un solo toque.

La compañía ha explicado que aunque Sonos 27 ha empezado su despliegue este martes -de manera gratuita para los productos Sonos 2-, algunas funciones se incorporarán de manera progresiva. La actualización incluye desde un primer momento la nueva navegación de Sonos la aplicación y la función de sonido envolvente portátil.