Sorprendió a Wall Street: la empresa que se disparó más de 22% en un solo día

Las acciones de Salesforce se dispararon más de 22% ayer en Wall Street, después de que la compañía presentara resultados trimestrales mejores de lo esperado, elevara sus previsiones para el año y anunciara una ampliación de su alianza con Anthropic, la empresa detrás del chatbot Claude.

Los papeles de la compañía cerraron la rueda del jueves en US$252,05, con una suba de 22,58%, frente a los US$205,62 del cierre anterior, según datos de Yahoo Finance. Durante la jornada llegaron a tocar un máximo de US$254,48 y se negociaron más de 55 millones de acciones, frente a un volumen promedio cercano a los 15 millones. Fue su mayor avance diario desde 2020. Hoy cotizaban a US$258 a las 11 -una suba de 3%-.

El salto se produjo luego de que Salesforce informara ingresos por US$11.350 millones en su segundo trimestre fiscal, un crecimiento interanual de alrededor del 11%. Además, la empresa elevó sus previsiones para todo el ejercicio: ahora espera una facturación de entre US$46.100 millones y US$46.400 millones, por encima del rango anterior de US$45.900 millones a US$46.200 millones.

La compañía también mejoró con fuerza su previsión de ganancias ajustadas por acción para el año, que pasó de un rango de entre US$14,06 y US$14,12 a entre US$16,67 y US$16,71. Parte de la mejora se explica por la reducción de las acciones en circulación a través de recompras y por ganancias provenientes de inversiones estratégicas.

Pero la inteligencia artificial estuvo en el centro del entusiasmo de los inversores. Salesforce aseguró que el crecimiento de productos como Agentforce, Data 360 y Slack contribuyó a mejorar sus perspectivas y anunció “Claudeforce”, una ampliación de su acuerdo con Anthropic que combina las herramientas empresariales de Salesforce con los modelos Claude.

La apuesta resulta especialmente relevante porque Salesforce venía enfrentando las dudas de Wall Street sobre el impacto que puede tener la IA generativa sobre las compañías tradicionales de software. La preocupación es que los nuevos agentes inteligentes puedan automatizar funciones que hasta ahora requerían contratar diferentes aplicaciones empresariales bajo el modelo de software como servicio (SaaS).

Los resultados ayudaron a revertir, al menos temporalmente, esa percepción. La empresa sostiene que puede ubicarse del otro lado de esa transformación mediante agentes capaces de automatizar tareas de ventas, atención al cliente y marketing.

Fundada en 1999 y con sede en San Francisco, Salesforce es una de las mayores compañías de software empresarial del mundo y está especializada en tecnologías de gestión de relaciones con clientes (CRM). Su oferta incluye actualmente Agentforce, herramientas de ventas y atención al cliente, Data 360, Slack, soluciones de marketing, comercio electrónico, análisis y gestión de datos, entre otros productos. De acuerdo con Yahoo Finance, cuenta con más de 83.000 empleados.

La reacción del mercado también fue significativa por el castigo que había sufrido la acción durante los últimos meses. Pese al salto del jueves, Salesforce todavía acumula una caída de alrededor del 5% en lo que va de 2026, aunque en los últimos seis meses registra una recuperación cercana al 29%.

Nvidia también se disparó

Salesforce no fue la única tecnológica que tuvo una jornada de fuertes ganancias. Las acciones de Nvidia subieron 8,74% el jueves y cerraron en US$227,98, después de que el fabricante de chips volviera a superar las expectativas del mercado y ofreciera una previsión poco habitual sobre el crecimiento de sus negocios a más largo plazo.

Visitantes escuchan la presentación del servidor NVIDIA GB300 NVL72 AI durante el Hon Hai Tech Day (HHTD 25) en el Centro de Exposiciones Nangang en Taipéi, Taiwán, el 21 de noviembre de 2025. (Foto AP/Chiang Ying-ying, Archivo) Chiang Ying-ying - AP

La compañía proyectó que sus ingresos crecerán alrededor de 70% en su próximo año fiscal, una señal que fue interpretada por los inversores como una confirmación de que el gigantesco ciclo de inversión en infraestructura para inteligencia artificial todavía tiene recorrido. Nvidia también superó las previsiones de ingresos y ganancias para el último trimestre.

El anuncio permitió despejar parte de las dudas que habían aparecido en Wall Street sobre la sostenibilidad del gasto de las grandes tecnológicas en centros de datos y sobre la creciente competencia de chips desarrollados internamente por compañías como OpenAI y otros grandes clientes de Nvidia.

Los buenos números también impulsaron al resto del sector tecnológico. Intel, Micron y Broadcom, entre otras compañías vinculadas a los semiconductores y la infraestructura de IA, avanzaron durante la rueda, mientras que al menos 16 firmas de Wall Street elevaron sus precios objetivo para Nvidia después de los resultados.

La combinación de los resultados de Nvidia y Salesforce reforzó así una misma señal para los inversores: el gasto corporativo en inteligencia artificial continúa creciendo, tanto en la infraestructura necesaria para entrenar y ejecutar los modelos como en las aplicaciones empresariales que buscan convertir esa tecnología en productos y servicios concretos.