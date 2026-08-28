La Justicia le dio la razón a Anthropic en su disputa con el Pentágono

Una jueza estadounidense bloqueó el jueves la inclusión de Anthropic en la lista negra del Pentágono, lo que supone un nuevo giro en la controvertida batalla que la empresa creadora de Claude mantiene con el ejército estadounidense en torno a la seguridad de la inteligencia artificial en el campo de batalla.

La demanda presentada por Anthropic ante un tribunal federal de California alega que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, se extralimitó en sus competencias al calificar a Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro de seguridad nacional, una etiqueta que el Gobierno puede aplicar a aquellas empresas que exponen a los sistemas militares a una posible infiltración o sabotaje por parte de adversarios.

La medida sin precedentes de Hegseth, que impedía a Anthropic acceder a determinados contratos militares, se produjo tras la negativa de Anthropic a permitir que el ejército utilizara sus modelos de IA Claude para la vigilancia o las armas autónomas de EE.UU. Los directivos de Anthropic han afirmado que esto podría costarle a la empresa miles de millones de dólares en pérdidas comerciales y daños a su reputación.

La jueza federal de distrito Rita Lin, nombrada por el expresidente demócrata Joe Biden, dictó la sentencia en un auto de 59 páginas en el que consideró que la decisión del Pentágono era “ilegal e infundada”.

“La invocación vacía de la seguridad nacional no es un cheque en blanco para castigar y tomar represalias contra quienes critican al Gobierno”, escribió.

Anthropic acogió con satisfacción la sentencia y dijo en un comunicado que seguía “centrada en colaborar de forma productiva con el Gobierno para aprovechar la IA en beneficio de nuestra seguridad nacional, de modo que todos los estadounidenses se beneficien de esta tecnología”.

El Pentágono no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Anthropic sostiene que los modelos de IA no son lo suficientemente fiables como para utilizarlos de forma segura en armas autónomas y que se opone a la vigilancia interna por considerarla una violación de los derechos, pero el Pentágono afirma que las empresas privadas no deberían poder limitar la acción militar.

La designación realizada por el Pentágono supuso la primera vez que una empresa estadounidense ha sido designada públicamente como un riesgo para la cadena de suministro en virtud de una oscura ley de contratación pública destinada a proteger los sistemas militares del sabotaje extranjero.

En su demanda del 9 de marzo, Anthropic alegó que el Gobierno violó su derecho a la libertad de expresión, amparado por la Primera Enmienda de la Constitución, al tomar represalias contra sus opiniones sobre la seguridad de la IA. La empresa dijo que no se le dio la oportunidad de impugnar la designación, lo que supone una violación de su derecho al debido proceso, amparado por la Quinta Enmienda.

La demanda sostiene que la decisión fue ilegal, carecía de fundamento factual y era incompatible con los elogios que el ejército había dedicado anteriormente a Claude.

El Departamento de Justicia replicó que la negativa de Anthropic a levantar las restricciones podría generar incertidumbre en el Pentágono sobre cómo utilizar Claude y suponer el riesgo de inutilizar los sistemas militares durante las operaciones, según un escrito judicial.

El Gobierno afirmó que la designación se debía a la negativa de Anthropic a aceptar las condiciones contractuales, y no a sus opiniones sobre la seguridad de la IA.

Anthropic tiene pendiente una segunda demanda en Washington D. C. por otra designación del Pentágono relativa a riesgos en la cadena de suministro que podría dar lugar a su exclusión de los contratos gubernamentales civiles.

Reuters