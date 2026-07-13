SpaceX tiene competencia: China y Japón muestran su tecnología para capturar cohetes reutilizables

China recuperó con éxito la primera etapa de un cohete tras un lanzamiento el viernes, en un avance significativo para el programa espacial del país, informó la prensa estatal.

La primera etapa de un cohete Larga Marcha-10B se separó de la segunda etapa después del despegue y regresó a una plataforma en el mar, indicó la agencia oficial de noticias Xinhua.

Es la primera vez que China recupera la primera etapa de un cohete. SpaceX, de EE.UU., lo viene haciendo desde hace varios años para reducir los costos de lanzamiento mediante la reutilización del propulsor que ayuda a elevar los satélites, o lo que sea que el cohete esté transportando al espacio.

El cohete Larga Marcha fue lanzado desde la isla china de Hainan, un popular destino de playa frente a la costa sur del país.

La configuración reutilizable del cohete puede lanzar una carga útil de hasta 16.000 kilogramos a lo que se conoce como órbita terrestre baja, señaló Xinhua.

La primera etapa de un cohete Long March-10B aterrizó en la plataforma de captura en el medio del mar el 10 de julio de 2026, lo que permitirá su reutilización Xing Guangli - Xinhua News Agency

La carga útil máxima del Falcon 9 de SpaceX es de 22.800 kilogramos , según el sitio web de SpaceX. Los cohetes Falcon transportan astronautas y suministros a la Estación Espacial Internacional.

También Japón

Mientras, un cohete experimental reutilizable de Japón despegó y aterrizó de forma segura el sábado en su primer vuelo de prueba, el cual forma parte de los esfuerzos del país por alcanzar tecnología clave para reducir los costos de lanzamiento y competir en el mercado espacial global que actualmente domina SpaceX.

El RV-X (las siglas de Reusable Vehicle eXperiment) de la agencia espacial japonesa (Jaxa) en su vuelo de prueba y recuperación en Noshiro este 11 de julio de 2026 Naoki Kawano - Kyodo News

El cohete RV-X despegó, permaneció suspendido y se desplazó horizontalmente durante menos de un minuto antes de aterrizar en el Centro de Pruebas de Noshiro de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (Jaxa), en el noreste del país. El lanzamiento fue transmitido en vivo por NVS, un grupo de aficionados al espacio.

El cohete voló según lo previsto, elevándose 11 metros y desplazándose horizontalmente 16 metros mientras mantenía su posición vertical antes de aterrizar, manifestó Takashi Ito, gerente del proyecto de cohetes reutilizables de Jaxa.

El vuelo del sábado es un paso en la dirección correcta para Japón en la búsqueda de la tecnología necesaria para desarrollar un sucesor de menor costo del cohete serie H3 de un solo uso.

El cohete H3 de Japón está diseñado para ser más rentable que su predecesor, la serie H-2A, que tuvo un historial casi perfecto, pero aún necesita reducir más costos para competir en el mercado espacial global.

El gobierno japonés asegura que una capacidad de transporte estable y competitiva a nivel comercial es fundamental para su programa espacial y para la seguridad nacional.

Jaxa y Mitsubishi Heavy Industries han estado desarrollando en conjunto el RV-X, el cual mide 1,8 metros de diámetro y 7,3 metros de largo. El cohete está equipado con un motor de mayor durabilidad y cuatro trenes de aterrizaje con absorción de impacto.

El “incansable” motor ha resistido 165 pruebas de combustión hasta el momento, indicó Ito.

Jaxa, que desarrolla cohetes reutilizables en conjunto con Francia y Alemania, planea enviar el cohete RV-X a unos 100 metros (218 pies) de altura, en sus próximos lanzamientos de prueba.

Con información de AP