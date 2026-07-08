Qué diferencia hay entre el USB violeta y el común
Enterate por qué existe esta distinción y qué caracteriza a cada uno de los puertos que permiten la conexión por cable de dispositivos tecnológicos
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Los cables con USB parecen iguales a simple vista. Todos cumplen la misma función de conectar dispositivos tecnológicos entre sí, ya sea para cargar o transferir información. Sin embargo, existe una distinción por color que los vuelve únicos. Los violetas son diferentes al resto; entérate por qué y cómo le podés sacar provecho.
Qué diferencia al USB violeta del resto
En primer lugar, es necesario mencionar que existen diversos colores para identificar los conectores USB. Los primeros que surgieron eran negros y se asociaban a la generación 1.0 y 2.0.
Desde entonces aparecieron una seguidilla de otros USB con colores distintos. El azul para la generación 3.0 para alta velocidad, el verde para la carga rápida, el naranja para los dispositivos Huawei de carga rápida y el rojo, que permite cargar el celular en una PC.
En 2025, el mercado tecnológico desarrolló el USB violeta de generación 3.1 para una carga rápida o supercarga. Además, está preparado para ofrecer una velocidad alta de transferencia.
El blog especializado en tecnología KZgunea señaló que en los últimos años los conectores rectangulares tipo A y B fueron reemplazados por los USB tipo C, mucho más robustos, capaces de manejar grandes cantidades de energía y datos. En ese marco surgió la variante de color violeta que se asocia a dos características importantes:
- Carga ultrarrápida: el color violeta garantiza que el sistema puede gestionar potencias de carga superiores, reduciendo dramáticamente los tiempos de espera.
- Alta velocidad de transferencia: velocidades de transferencia de datos de hasta 10 Gbps.
Advertencias
Los expertos indicaron que, aunque estos conectores son eficientes, es necesario corroborar la calidad de los mismos y si se trata de una versión original. Los genéricos no suelen soportar la misma potencia o incluso pueden dañar al dispositivo.
De este modo, si tendés a transferir archivos grandes de un dispositivo a otro, cargar varios dispositivos a la vez o buscar reducir los tiempos de carga, los puertos y cables violetas pueden ser una inversión buena y segura.
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