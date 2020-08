Más de 100 millones de personas miraron la final del torneo mundila de League of Legends en 2019; Spotify se asoció con su desarrollador, Riot, para ofrecer contenido complementario al juego, como podcasts, música y entrevistas a los competidores Crédito: Shutterstock

Franco Rivero 24 de agosto de 2020 • 07:29

Los deportes electrónicos están viviendo un gran presente. Dentro de los títulos mas jugados siempre se destaca el League of Legends, un titulo desarrollado por el estudio Riot, que tiene millones de seguidores en todo el mundo, y para el que hay competencias profesionales (por estos días se definieron los finalistas de la liga argentina) en las que los combates son transmitidos por plataformas de streaming como Twitch o YouTube, para una audiencia que se cuenta de a millones.

Viendo esto de cerca, Spotify, uno de los principales servicios de streaming de música y podcast de la actualidad, comenzó a interesarse por este segmento. Para ello y como primer pasó, firmó un acuerdo con Riot para ofrecer en su plataforma una serie de servicios relacionados con el popular juego de la empresa. Spotify, sin embargo, no hará transmisiones de torneos en vivo; publicará contenido asociado al universo de League of Legends y a sus competencias internacionales.

Spotify se asocia con Riot para ofrecer contenidos en audio complementarios al League of Legends y sus competencias

Según le explicó Neal Gorevic, Global Head of Marketing Strategy of Spotify, a LA NACION, "lanzaremos un espacio oficial de League of Legends en Spotify. La música ya es importante en el mundo de League of Legends, pero iremos un paso más allá al crear un espacio lleno de nueva música, podcasts y playlists inspirados en la comunidad de jugadores, incluidos This is League of Legends y Official League of Legends Playlist".

Para el ejecutivo, el panorama al momento de decidir la asociación estaba claro: "sabemos que la industria del gaming continúa creciendo a un ritmo impresionante, y un estudio reciente de Kantar Argentina demostró que el propio contexto de cuarentena generó un aumento exponencial de los eSports virtuales, sumando nuevos equipos, nuevas ligas, nuevas competiciones y un calendario virtual que nunca tuvo tantas actividades, de hecho, ya representa el 31% los argentinos que juegan regularmente e-games.También estamos viendo que el consumo de Spotify en consolas de videojuegos ha aumentado y la gente sigue escuchando cada vez más nuestras playlists de videojuegos seleccionadas por Spotify. Anticipamos que esta tendencia continuará."

La asociación de Spotify con el desarrollador de League of Legends, según Gorevic, "ayudará a crear un universo de audio único y sin interrupciones para los millones de fanáticos de League of Legends en todo el mundo. Creemos que esta alianza proporcionará a los usuarios de Riot Games, en todos los dispositivos, la mejor experiencia de transmisión de audio posible; nuestra asociación de varios años también hará que descubrir nueva música y podcasts sea más fácil que nunca. También les brindaremos a los fanáticos un vistazo detrás de escena a la creación de Worlds Anthem, con un Worlds Anthem Takeover en Spotify junto con un nuevo podcast e integraciones de productos personalizados que los fanáticos solo pueden encontrar en Spotify."

Ambas compañías publicarán varios podcasts relacionados con League of Legends. Untold Stoires: Top Moments from Worlds será un serie de 9 episodios como antesala al campeonato mundial de este años, con información sobre los mejores jugadores, entrevistas a los competidores del momento y más.

También la creación del himno del año, a través de Worlds Anthem Takeover en Spotify. En años anteriores, Riot Games ha trabajado con artistas, entre los que se encuentran Imagine Dragons, The Glitch Mob y Against the Current.

La compañía no dijo si tienen en vista acuerdos similares con los desarrolladores de Fortnite o FIFA, aunque no sería raro que amplíen su inversión en el mundo del gaming si tienen éxito con el acuerdo con Riot.