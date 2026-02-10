Cómo descargar videojuegos gratis en Epic Games

La empresa Epic Games habilitó una nueva serie de videojuegos gratis para los usuarios durante la semana del uno de enero. Esta distribución de software original ocurre cada siete días y permite la obtención definitiva de diversos títulos.

¿Cómo descargar videojuegos en Epic Games sin costo?

El acceso a las promociones vigentes requiere el cumplimiento de pasos técnicos específicos dentro del portal. El proceso de obtención sigue este orden numerado:

Iniciar sesión en la Epic Games Store con una cuenta personal tras el registro previo sin costo.

en la con una cuenta personal tras el registro previo sin costo. Dirigirse a la sección Tienda (Store) dentro de la interfaz principal del programa.

(Store) dentro de la interfaz principal del programa. Acceder a la ficha de cada uno de los juegos gratuitos para realizar la operación de compra.

revisar que su precio es de 0 (cero) en la moneda local al momento de realizar el pago.

en la moneda local al momento de realizar el pago. Instalar los títulos una vez que el sistema los añade a la biblioteca del perfil de forma definitiva.

La instalación de los programas depende de la voluntad del usuario tras la vinculación con su perfil. El suscriptor debe contar con una PC que cumpla los requisitos mínimos técnicos para la ejecución del software. Los desarrolladores sugieren el uso de hardware compatible con los parámetros recomendados para un desempeño óptimo. La plataforma permite la descarga de los archivos en cualquier momento, ya que la propiedad del título no expira y el acceso permanece libre de restricciones temporales.

Qué es Epic Games

Epic Games es una empresa desarrolladora y distribuidora de software, fundada en 1991. La marca posee reconocimiento global por el éxito de productos como Fortnite y la saga Unreal Tournament. Además de su trabajo en la creación de juegos, la organización transformó la distribución digital con el estreno de su propia plataforma. La Epic Games Store inició sus actividades en 2018 con una propuesta competitiva para el sector.

La tienda ganó popularidad gracias a su política de regalos semanales, una estrategia que permite a los jugadores ampliar sus bibliotecas sin desembolsos de dinero. La firma mantiene un catálogo mixto que incluye opciones gratuitas y pagas para diversos perfiles de consumo.

Los videojuegos gratis en Epic Games la semana del 9 de febrero

La oferta para el inicio de año contempla títulos de estrategia y acción. La plataforma ofrece el título Botany Manor hasta el 12 de febrero a las 13:00. La descripción oficial indica: “Te damos la bienvenida a Botany Manor: una finca inglesa del siglo XIX. Eres Arabella Greene, una botánica retirada. Explora la casa y los jardines, investiga cada rincón y encuentra el hábitat ideal de esta flora olvidada”. La obra propone una experiencia de exploración e investigación en entornos históricos detallados, donde el jugador debe resolver acertijos relacionados con el crecimiento de especies vegetales únicas.

El videojuego se podrá descargar de manera gratuita hasta el 12 de febrero

El catálogo suma el Poison Retro Setcomo parte de las promociones actuales de la tienda. La fuente oficial define esta colección como un homenaje de píxel perfecto al mundo de los juegos de arcade, lleno de luces de neón y alta velocidad, que presenta armas que combinan el encanto retro con una letalidad futurista.

El paquete de contenido Poison Retro Set incorpora armas con daño por veneno y una estética visual que remite a las salas de juegos clásicas

Cada arma en este paquete cuenta con un rebalanceo experto y añade efectos de daño por veneno. Esta característica técnica convierte cada encuentro en un juego de supervivencia para el usuario. El set se inspira en la denominada Arcade Season para su diseño visual.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.