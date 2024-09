SUBE digital: cómo se usa la app, qué pasa con el NFC, y por qué no está para el iPhone

Escuchar

La SUBE ya tiene una nueva versión: a partir de hoy está disponible como una aplicación, para pagar en el colectivo, el subte o el tren con el celular y sin depender de la tarjeta de plástico. La habilitación se está haciendo en forma progresiva, y tiene un funcionamiento muy sencillo: se apoya el celular contra la lectora del transporte público como si fuera el plástico, pero la SUBE Digital tiene algunas particularidades que hay que tener en cuenta, y que te vamos contando en esta nota.

Cómo acceder a la SUBE Digital

Dónde conseguir la SUBE Digital

La SUBE Digital es una función integrada en la aplicación SUBE que ya servía para gestionar el plástico, cargarle crédito y más. Hay que descargarla de la tienda oficial de Android, la Play Store de Google, y requiere un celular con Android 8 y un chip interno, llamado NFC, que será el que simule la función de la tarjeta plástica. La mayoría de los celulares de gama media y alta vendidos en el país en los últimos 5 años debería cumplir con ambos requisitos. La app SUBE también permite cargar crédito, tanto en la SUBE de plástico, como en la SUBE Digital, y luego acreditarlo en la de plástico, activando el chip NFC en el teléfono y apoyando el plástico contra la parte trasera central del teléfono.

Cómo saber si tengo habilitada la SUBE Digital

Una vez que tengamos instalada la app SUBE nos tenemos que registrar con un nombre de usuario y una clave secreta; al acceder a la app nos permitirá registrar una tarjeta SUBE física (la de plástico) para conocer el saldo que tiene y cargar crédito, si tenemos un celular compatible. En el lugar donde está la SUBE, de color celeste, podemos deslizarla hacia la izquierda para que nos aparezca un cartel gris que nos invita a agregar una SUBE digital. Primero nos pedirá saber nuestra ubicación y, en base a eso, habilitará la carga de la SUBE nueva o nos pedirá paciencia. La SUBE Digital es complementaria a la física: es decir, se pueden tener las dos.

La SUBE Digital es parte de la app SUBE

¿La SUBE Digital es la misma que la SUBE de plástico?

La SUBE Digital cumple las mismas funciones que una SUBE de plástico, pero es una tarjeta adicional a la que ya teníamos. No es un duplicado, son dos tarjetas independientes. La SUBE Digital estará registrada a nombre del usuario. Según el sitio de consultas de la SUBE, “SUBE Digital se registra en el mismo momento en el que creás tu cuenta SUBE. Vas a ver registrada tu Tarjeta SUBE y tu SUBE Digital con diferente numeración.” De igual manera, y como explican en el sitio, “con ambos medios de pago vas a pagar la tarifa de menor valor vigente en el AMBA.”

Cómo saber qué versión de Android tengo

Lo más fácil es intentar instalar la aplicación de la tienda de Android; si se instala y se carga, ya sabremos que tenemos Android 8 o posterior. La alternativa es ir, en el teléfono, a Configuración>Acerca del teléfono>Detalles del dispositivo y buscar “Versión de Android”. Android 8 llegó al mercado en 2017, así que es la versión base de los celulares vendidos a partir de 2018, y se actualiza cada año; la más nueva es Android 14, y en unas semanas sale Android 15.

Cómo saber si tengo NFC en mi celular

NFC es una tecnología que usa la tarjeta SUBE para comunicarse con la lectora del colectivo, tren o subte; también es la misma tecnología de las tarjetas magnéticas que se apoyan contra un molinete para liberarnos el paso en un edificio, y que está incluida en las tarjetas de débito o crédito como alternativa a la banda magnética y el chip. Está presente en los smartphones hace años, pero como incluirla tiene costo, por lo general solo está presente en los celulares de gama alta o gama media. La manera más sencilla de verificar si nuestro equipo tiene NFC es bajar la persiana de controles de Android (donde activamos el Wi-Fi, el Bluetooth, la linterna, los datos, etcétera) y ver si hay un botón para activar NFC. En la Configuración del teléfono se puede buscar también, incluso con la lupita; si el teléfono no tiene NFC no aparecerá. Y no es algo que se pueda agregar: es un componente que está soldado a la placa base del teléfono de fábrica.

Por qué el iPhone no tiene SUBE Digital

El iPhone sí tiene NFC en todos sus modelos modernos, pero hasta ahora no permite que ese chip sea usado por aplicaciones de terceros, y solo lo habilita para las propias. Al menos, fuera de Europa, donde en julio último obligada a habilitar el acceso al chip; no obstante, no existe la app SUBE con esta función para iOS, así que los usuarios de los smartphones deberán seguir usando la tarjeta plástica.

¿Necesito tener datos en el celular para usar la SUBE Digital?

No es necesario tener datos para usar la SUBE Digital, ya que la operación de pago no quiere conexión a internet en el momento; sí será necesario que el teléfono se conecte a internet al menos una vez cada 12 horas para actualizar el crédito y los viajes realizados.

Cómo pagar con la SUBE Digital y el celular

Una vez que tengamos activa la SUBE Digital, la operación es similar a la del plástico: habrá que apoyar el teléfono contra la máquina registradora como si fuera la tarjeta, y listo. En la configuración de la app, en el apartado Configuración SUBE Digital, permite activar la función para hacer pagos sin tener que desbloquear el teléfono. También, en la configuración general de la app (misma aplicación, diferente menú) es posible hacer que se active la app SUBE cada vez que está cerca de un dispositivo NFC.

SUBE digital

¿Qué pasa si dejo activo el chip NFC?

El uso del NFC tiene impacto mínimo en la batería, así que se puede dejar activo sin problemas, aunque dependiendo de dónde lo llevemos puede asumir que alguna tarjeta que llevamos en la billetera quiere comunicarse con el equipo. Muchos celulares Android permiten deshabilitar el chip NFC si tenemos la pantalla del celular bloqueado, para que no se active por error, o asociar una app específica para que se active cuando le acercamos un dispositivo NFC.

¿La SUBE Digital tiene los mismos beneficios que la SUBE de plástico?

La nueva tarjeta SUBE Digital, al igual que la física, no permitirá viajar con saldo negativo. Según explicaron desde Nación Servicios a LA NACION: “Podés tener 200 pesos de saldo, viajar por 300 y quedar en menos 100, pero el siguiente viaje no lo vas a poder realizar hasta que recargues y tengas saldo positivo nuevamente”.

Cuidado con la batería al depender de la SUBE Digital

Como la SUBE Digital es una función de una app, necesitaremos el celular en condiciones mínimas para poder usarla. Esto significa que si dependemos de ella para viajar, habrá que tener la precaución de tener un mínimo de batería antes de subir al transporte público; la SUBE Digital tiene múltiples ventajas respecto de la tarjeta de plástico, pero si el celular se queda sin batería, la tarjeta digital quedará inaccesible.

LA NACION