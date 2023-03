¿Te robaron el celular? Si lo pagaste con tarjeta de crédito podés recuperar parte del dinero

escuchar

Los robos y hurtos de teléfonos celulares están a la orden del día: aunque no hay cifras oficiales que reúnan la información de todo el país, en 2022 sólo en el AMBA se robaron 9500 smartphones por día, según cálculos de la ONG Defendamos Buenos Aires. Además de los riesgos que involucra perder un dispositivo en el que tenemos acceso a nuestras cuentas bancarias e información personal, el costo de los aparatos aumenta con la inflación y en muchos casos no podemos reemplazar de manera sencilla aquello que nos han sustraído. Por fortuna, la mayoría de las tarjetas de crédito cuentan con el beneficio de reclamar el dinero gastado en el celular, aunque no es una cobertura que todos los usuarios conocen.

Primero, bloquear la línea y el equipo robado

Frente al robo de nuestro teléfono, lo primero que debemos hacer llamar desde cualquier parte del país al *910 y pedir bloquear la línea y el equipo sustraído. Luego, hay que comunicarse con nuestra empresa de telefonía móvil para informar el robo. Así, lograremos que nadie pueda venderlo o usarlo para cometer más delitos. Ambos trámites pueden ser rehabilitados en el caso de recuperar lo robado. Además, es importante radicar la denuncia en la comisaría más cercana para poder tener un comprobante del ilícito.

Si el teléfono fue comprado usando una tarjeta Visa, Mastercard o American Express, existe la posibilidad de pedir el beneficio de recuperar el dinero gastado, pero cada compañía tiene sus propias reglas. Aquí, una pequeña guía.

Cómo reclamar ante Visa

En caso de Visa, para poder reclamar el dinero de un teléfono robado o dañado accidentalmente, es necesario haberlo pagado con una tarjeta Visa Gold, Visa Platinum o Visa Signature en su totalidad y hacer el reclamo dentro de los 180 días posteriores a la fecha de compra.

El beneficio se llama “Protección de Compra” y se gestiona a través del Portal de Beneficios de Visa. Ocurrido el incidente, el titular de la tarjeta Visa deberá abrir un reclamo allí, completando la información solicitada para crear un número de caso y adjuntar los documentos necesarios. En caso de robo, se deberá enviar la denuncia policial en el lugar donde ocurrió el incidente presentado dentro de las 48 horas siguientes y ante un daño, la copia del presupuesto o factura de reparación.

Además de teléfonos celulares, son muchos los artículos protegidos, así que siempre es buena idea leer con detenimiento los términos y condiciones que se informan allí. El monto cubierto dependerá de si el artefacto fue pagado con Visa Gold, Visa Platinum o Visa Signature.

Las opciones con Mastercard

Mastercard, por su parte, tiene distintos tipos de protecciones para sus clientes, tanto con Mastercard débito, crédito o prepago. Ante el robo de un celular, la compañía recalca que es importante que el cliente conserve el comprobante del producto para demostrar que el pago de ese equipo fue efectuado en su totalidad con su tarjeta. El trámite es totalmente digital y presentando, en el caso de celulares, el certificado de la empresa telefónica con la solicitud de suspensión de línea y baja del equipo robado a través de IMEI. Si el producto fue adquirido en el exterior, el cliente debe tener copia del certificado aduanero.

Las Mastercard Black Crédito emitidas en Argentina cuentan con Protección de Compras, que incluye reembolsos por el robo o daño accidental de cualquier clase de compra que haya sido realizada en su totalidad con esta tarjeta. La protección es válida hasta 90 días después de la fecha de compra del producto por un monto de 5000 dólares por ocurrencia, o 20.000 dólares por 12 meses.

Para las tarjetas Gold y Standard, la garantía es de hasta 45 días después de la fecha de compra que indica la factura y los montos también cambian. Las Gold cubren hasta 200 dólares por ocurrencia o hasta por 400 dólares por año, y la Standard hasta 100 dólares por incidente o 200 dólares por doce meses.

Mastercard, además, es la única compañía que ofrece Protección de Compra en tarjetas de Débito. En el caso de las las Mastercard Black Débito, cuenta con una cobertura especialmente diseñada para el teléfono celular en caso de robo o hurto, o daño accidental dentro de los primeros 60 días luego de la compra del teléfono celular y en el caso en que el cliente pague mensualmente la factura del servicio de telefonía móvil con esta tarjeta. La cobertura abarca el teléfono asociado a la línea principal y hasta dos teléfonos asociados a líneas adicionales.

En todos los casos, para contar con esta cobertura, es necesario presentar documentos como la denuncia policial o el presupuesto de reparación, en el caso de daños.

La Mastercard Débito Platinum, por su parte, ofrece protección exclusiva del teléfono celular en el caso de daño accidental, no por robo. La cobertura es de hasta 200 dólares por accidente y abarca dos sucesos al año. La única condición es abonar la factura mensual del servicio de telefonía móvil con su Mastercard Débito. La Mastercard Débito Standard también tiene Protección de Compras, solo que la cobertura es de hasta 100 dólares anuales por evento.

Las tarjetas Mastercard Prepago Standard también cuentan con protección en caso de hurto o daño accidental durante los primeros 45 días posteriores a la fecha de compra de hasta 100 dólares.

Lo que ofrece American Express

Finalmente, quienes posean una American Express necesitarán sacar un Seguro de Robo de Celulares, que es brindado por la aseguradora Chubb Seguros. Frente a un robo, se entregará un celular de igual marca y modelo, con un tope máximo de hasta un evento por año. En caso de que no exista stock de un equipo de igual marca y modelo asegurado, se brindará un equipo nuevo de similares características.

Este seguro es de contratación online con una cotización a medida, que incluye una licencia para contar con la aplicación McAfee, habilitando antivirus, antirrobo y herramientas para mejorar el desempeño y privacidad del teléfono.