El chico se llama Teddy Cottle. Tiene diez años y va a la escuela primaria en Reading, en Oxfordshire, Inglaterra. Y con la ayuda de su mejor amigo, Toby, y su profesora de francés, Lisa Baillie, armó una petición con un requerimiento muy sencillo: que Apple cambie un emoji. El emoji en cuestión es el que muestra un rostro con anteojos y una sonrisa con dientes prominentes, y está categorizado como “nerd”.

Teddy Cottle usa anteojos, y cree que la relación entre el dibujo del emoji, la denominación de nerd y su propio aspecto físico le generan problemas a chicos como él. “Creo que el emoji de nerd es ofensivo y un insulto para todas las personas en el mundo que usan anteojos -dice en la petición, que ya firmaron más de 2100 personas-. Creo que la gente que usa anteojos es genial y me preocupa que la gente que esté empezando a usar anteojos crea que van a parecer conejos o ratas. Le estoy pidiendo a Apple que cambie el nombre del emoji al de ‘emoji de genio’ y le cambie el diseño a uno nuevo que dibujé”.

El dibujo que hizo Teddy Cottle muestra un rostro con anteojos (no hay nada de malo en usar anteojos), y una sonrisa ganadora. Y es la base para que Apple modifique -si hace caso de la petición- el emoji en cuestión. “Tiene lentes delgados y un armazón finito… y tiene una carita sonriente en vez de esos dientes de conejo”, le dijo a la BBC. “A mí me gusta usar anteojos porque me permiten ver mucho mejor, y se ven bien”.

No es imposible que Apple modifique un emoji: ya lo hizo en 2018 con el de la pistola, que cambió de un revolver realista a una pistola de agua para no mostrar un arma de fuego; otros fabricantes de dispositivos y aplicaciones que generan su propia versión de un emoji (como Google o Microsoft) le siguieron la corriente.

Pero en rigor es el Consorcio Unicode el que define qué debe verse en un emoji, y el nombre que llevará. Es decir: la petición de Teddy Cottle puede lograr que se modifique el emoji, pero no, por ahora al menos, que deje de llamarse nerd y que tenga una configuración específica.

En este caso, el emoji U+1F913, disponible desde 2015, solo indica que se trata de una cara sonriente con anteojos; tal como explica la Emojipedia, la visibilidad o no de los dientes en la sonrisa depende de cada desarrollador. Apple, Samsung y Microsoft destacan las paletas frontales; Google y WhatsApp muestran la dentadura superior completa; Facebook no muestra dientes.

