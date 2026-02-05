Todo al revés: Spotify ahora vende libros de papel, pero no discos de música

Spotify anunció el jueves que comenzará a vender libros físicos en su plataforma de“streaming” a través ⁠de una asociación con ⁠el minorista en línea Bookshop.org, lo que supone una expansión inesperada más allá de su negocio de audiolibros.

La empresa está redoblando sus esfuerzos ⁠en nuevas ‌funciones para ​competir mejor con los servicios de “streaming” competidores de gigantes tecnológicos como Apple y Amazon.

Desde el ​lanzamiento de los audiolibros hace dos años, Audiolibros en planes Premium se ‌ha expandido a 22 mercados globales y su catálogo ‌en inglés ha crecido hasta ​más de 500.000 títulos, según Spotify. Sus nuevos oyentes han aumentado un 36%y las horas de escucha han crecido un 37%, añadió.

La función de compra de libros físicos comenzará a implementarse a finales de la primavera boreal para los usuarios de Estados Unidos y Reino Unido, y Bookshop.org se encargará de los precios, el inventario y la distribución, según Spotify.

La iniciativa de Spotify llega ⁠en un momento en el que las ventas de libros físicos están estancadas, ya que cada ​vez más usuarios se decantan por los libros electrónicos y otras fuentes en internet.

News Corp, propietaria de HarperCollins, dijo el año pasado que los pedidos de publicación de libros estaban disminuyendo tanto por parte de los lectores como de los minoristas. Baker & Taylor, un distribuidor de libros de biblioteca con casi 200 años de antigüedad, también cerró suspuertas en ⁠enero.

Leer o escuchar la obra

Spotify ha anunciado que lanzará “Page Match”, una herramienta diseñada para permitir a los lectores ​alternar entre la lectura y la escucha.

Los usuarios pueden escanear una página de un libro impresoo electrónico con la cámara de la aplicación de Spotify para saltar al momento correspondiente del audiolibro ‍y volver a escanear más tarde para encontrar el pasaje exacto en el que deben reanudar la lectura, según la empresa.

Page Match estará disponible en el momento del lanzamiento en la mayoría de los títulos en inglés, y se prevé que esté totalmente disponible para todos los usuarios ​de audiolibros el 23 de febrero, según la empresa.

Spotify también ha aumentado el precio de su plan de suscripción premium mensual en 1 dólar, hasta los 12,99 dólares, en los mercados de Estados Unidos, Estonia ‍y Letonia.

Con información de Reuters