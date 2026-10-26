Todo lo que dejó el Red Hat Summit: Connect 2026

“El objetivo es conectar con nuestros clientes y partners. Es muy valioso poder traer a la región el evento central que sucede en Estados Unidos, compartir tendencias y promover que los usuarios cuenten sus casos de éxito a otros”, señaló Jorge Payró, Country Manager de Argentina y director regional de Cono Sur en Red Hat. Ante 400 asistentes —entre líderes de negocio, especialistas técnicos y tomadores de decisiones— se desarrolló en el Hotel Alvear Icon el Red Hat Summit: Connect 2026.

Bajo la consigna “El poder de elegir”, el encuentro reunió a referentes del sector de las Tecnologías de la Información para analizar cómo las soluciones de código abierto ayudan a escalar iniciativas, fortalecer la seguridad y preservar la autonomía. La agenda planteó un salto definitivo: pasar de la experimentación con inteligencia artificial a su aplicación a escala con impacto concreto en el negocio.

Jorge Payró, Country Manager de Argentina y director regional de Cono Sur en Red Hat.

“Hace un año hablábamos del miedo a quedarnos afuera de la ola de la inteligencia artificial, hoy estamos pasando de la exploración a la generación de un impacto real en los servicios que brindamos”, afirmó Payró, destacando la necesidad de integrar los sistemas existentes con las nuevas capacidades de la nube, manteniendo siempre la libertad de elección.

En la misma línea, el ejecutivo profundizó sobre el contexto actual: “Tras años de experimentar con la inteligencia artificial, hoy la industria exige mostrar resultados en corto tiempo, evidenciando que las inversiones entregan un beneficio tangible para el negocio”.

Por su parte, Michael Ferris, Senior Vice President, COO y CSO en Red Hat, destacó el perfil del talento local. “Los empresarios argentinos son visionarios moldeando el futuro de la región. En 2026 vemos un cambio de paradigma global; ya no se trata solo de migrar a la nube, sino de mantener el control, la gobernanza y generar un impacto positivo en toda la organización”.

Seguridad, inteligencia artificial y modernización tecnológica

Durante el espacio técnico enfocado en construir para innovar, Diego Sanín y Víctor Cornejo, líderes de arquitectura de soluciones para Latinoamérica en Red Hat, abordaron los desafíos del sector junto a IBM. En la charla exhibieron demostraciones de Lightwell, una iniciativa conjunta orientada a fortalecer la seguridad de la cadena de suministro de software de código abierto.

Bajo la conducción de la periodista Martina Rúa, distintas organizaciones compartieron experiencias sobre la evolución de sus infraestructuras y la incorporación de tecnologías abiertas para responder a nuevos desafíos operativos.

El bloque Innovators in the Open sirvió para que distintas organizaciones mostraran su evolución corporativa. Ruben Darío Pérez, Gerente de Cloud, Datacenter & SAP de SONDA, expuso la modernización de más de 6.000 servidores virtuales priorizando la continuidad operativa. A su turno, Agustin Lacorazza, Chief Technology Officer, compartió junto a AWS la renovación de su infraestructura para proteger canales digitales, y Alex Delloni, Líder de Infraestructura y Redes de Tecnologías de la Información en Sancor Seguros, explicó su transición hacia la nube híbrida de la mano de Microsoft.

“Es fundamental que los propios clientes compartan sus proyectos; resulta una voz mucho más calificada que si lo contamos desde nuestra perspectiva”, concluyó Payró sobre este segmento de casos de éxito.

El desafío de llevar la IA a escala

La jornada tuvo como uno de sus ejes principales un panel sobre economía, seguridad y soberanía para escalar la inteligencia artificial, donde Victoria Martínez, Gerente de Plataformas de IA para América Latina de Red Hat, debatió junto a representantes de Lenovo e Intel. Allí se presentó la solución AI Factory, un enfoque que integra infraestructura, hardware acelerado y software abierto.

“La conversación sobre IA ya no pasa por si adoptarla, sino por cómo industrializarla de manera responsable para escalar con rendimiento y seguridad, sin quedar atados a un único camino”, afirmó Martínez. Además, adelantó que el 18 de noviembre estará disponible una nueva versión de Red Hat IA.

Victoria Martínez, Gerente de plataformas de IA para LATAM de Red Hat,

El evento en Buenos Aires forma parte de una gira regional que también desembarca en Santiago de Chile, Ciudad de México, San Pablo y Bogotá, buscando consolidar a la comunidad tecnológica de América Latina frente a las nuevas oportunidades de la innovación abierta.

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