En todo el mundo, médicos y demás profesionales de la salud buscan día a día la forma de poder detectar de manera temprana a los pacientes infectados de la enfermedad que tiene en vilo al mundo, el Covid-19 , para poder así tratarlos correctamente. Además de la cuarentena , el diagnóstico temprano ayuda a evitar que los hospitales y centros de salud se vean desbordados.

Ganar tiempo para detectar a los pacientes identificados es crucial. Así lo entendió la empresa argentina Entelai , que tenía bajo el brazo un software médico de inteligencia artificial (IA), capaz de analizar radiografías de tórax para indicar en pocos minutos distintas patologías que aparecieran allí: una neumonía, un derrame pleural o un agrandamiento del corazón, entre otras. "Cuando empezó la pandemia, vimos que podíamos utilizar nuestro producto para ayudar a los médicos. Por eso añadimos una función al software para que pueda detectar al nuevo virus. La misma se llama Entelai Pic Covid-19 ", le explica a LA NACION el CEO de Entelai, Mauricio Farez .

Autorizados por el Anmat

La herramienta está disponible gratis para que médicos y profesionales de la salud puedan subir las imágenes de las placas de tórax y obtener un resultado en menos de un minuto ( otra app argentina, Covid-X, va en un camino similar ). La empresa tiene 5 años de vida y nació como idea de dos investigadores del Conicet, el propio Farez, médico neurólogo y un doctor en informática, especialista en IA, Diego Fernández Slezak , quienes empezaron a ofrecer el servicio de análisis de toma de imágenes por software. Son la primera empresa en tener una aprobación regulatoria de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y el sistema se utiliza actualmente en varias clínicas privadas de todo el país y algunas de América latina.

De esa manera, contaban ya con más de 1000 imágenes a su disposición. Así, el grupo de médicos, científicos, especialistas en imágenes e investigadores que componen Entelai pudo modificar y entrenar los algoritmos de la IA para que el sistema pueda identificar al Covid-19. Pero el análisis se vuelve más fiable de acuerdo a la severidad de la infección: "muy poco se verá en la radiografía si la enfermedad afectó levemente a una persona infectada; se podrá apreciar en el 50% de los casos a quienes les afectó en forma moderada, y se verán en un 80% de los casos más severos", indica Ferez.

Los límites de la inteligencia artificial

Al principio, algunos profesionales eran reacios a utilizar el método de informes por IA, por el típico temor de que la tecnología pueda desplazar al ser humano. Pero luego se dieron cuenta que es una herramienta muy importante para ganar tiempo al diagnosticar a los pacientes . La médica especialista en diagnóstico por imágenes del hospital Municipal de Agudos Dr Leónidas Lucero de Bahía Blanca y del Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem, que trabaja allí, indica: "en general, los resultados que arroja el sistema coinciden en un 80 o 90% con lo que tiene el paciente. Así nos dimos cuenta de la importancia de esta herramienta, que nos permite ganar tiempo en efectuar el diagnóstico".

Al inicio de la pandemia, el sistema contaba con pocas placas de personas infectadas con Covid-19 y por eso no identificaba con precisión a la enfermedad, pero " el software debe aprender para ser más eficiente , por lo que introducimos más placas y fue mejorando su rendimiento", sostiene Pierucci.

Esta herramienta, además, puede ayudar con el diagnóstico de Covid-19 en forma remota: "Si en algún hospital no hay un radiólogo de guardia para analizar las placas, se pierde un tiempo de vital importancia. Pero las imágenes pueden ser enviadas por Internet a un médico especialista , que en cuestión de minutos puede ayudar al médico clínico que está atendiendo a brindar un diagnóstico más acertado para tratar al paciente", explica la médica. Eso sí, las imágenes no pueden ser fotos en baja resolución, como las que se obtienen por WhatsApp o una captura de pantalla común, porque se necesitan imágenes en muy alta resolución para que el médico pueda confirmar el diagnóstico o determinar si no se trata de otra patología.

El médico tiene la última palabra

Y es que en definitiva siempre será el médico quien tenga la última palabra. "Si dejamos que este sistema se maneje solo, sin supervisión humana, vamos a caer en errores y daños al paciente porque vamos a tener muchos falsos positivos; decir que algo es patológico cuando en realidad no lo es o falsos negativos, creer que el paciente no tiene nada y en realidad sí lo tiene", le explica a La Nacion el Jefe de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Alemán y vicepresidente de la Sociedad Argentina de Radiología (SAR), Eduardo Eyheremendy .

Para explicar la necesidad del porqué siempre que haber una decisión del médico, Eyheremendy hace la siguiente analogía: "los autos autónomos todavía no andan por las calles porque todavía no son perfectos y no hay una legislación acorde. En cambio, sí hay asistentes que ayudan con la conducción. Lo mismo pasa en el diagnóstico por imágenes. La IA ayuda al médico a ganar tiempo para analizar un caso, pero el diagnóstico y el tratamiento a llevar adelante lo decide el ser humano, un médico con experiencia, no un programa".

El tiempo, un aliado fundamental

Todavía no se sabe si en la Argentina habrá una crisis sanitaria debido al Covid-19. Pero las distintas herramientas que van apareciendo permiten ganar un tiempo valioso. "Tenemos una herramienta que nos ayuda a acelerar el informe sobre estas placas, ahí vamos a tener el beneficio de la IA en el Covid-19. La radiografía nos puede ayudar a dar el diagnóstico sobre una neumonía, y en el contexto que estamos viviendo, presumimos que va a ser Covid-19".

En eso coincide Farez: "en los resultados preliminares de un estudio que estamos efectuando, se llega a la conclusión de que los médicos, en combinación con la IA, tienen mejor ojo para la detección de lesiones sospechosas de Covid-19". Y añade que el programa se debe complementar con otros estudios: "hay radiografías en donde el sistema puede analizar y dar una información equivocada, porque el sistema puede detectar una neumonía común y no decir que es una viral, como el Covid-19. Incluso el PCR puede dar falsos positivos. Por eso la OMS recomienda, para confirmar el diagnóstico, que haya dos muestras tomadas o dos mediciones distintas. Es una herramienta que, al igual que los radiólogos, recién está aprendiendo a detectar el Covid-19".

Y en cuanto a las tomografías, que pueden brindar una imagen más detallada de lo que sucede en los pulmones, Eyheremendy recuerda que ni la OMS ni la CDC las recomiendan porque constituyen un riesgo adicional: los técnicos y los equipos pueden quedar infectados y hasta es peligroso para el propio paciente: "las radiografías son mucho más sencillas de hacer, y además existen los equipos portátiles que se pueden trasladar hacia donde está el paciente. Luego, esos equipos se desinfectan siguiendo el protocolo correspondiente y pueden volver a usarse. Pero conviene usar dos equipos: uno para los casos sospechosos de Covid-19 y otro para los que no muestran síntomas".

A la espera la aprobación del Ministerio de Salud para usar esta herramienta, el software diseñado en la Argentina se encuentra en la etapa de evaluación secundaria. Una vez aprobada, podrá estar disponible para todos los centros de salud y así constituirse en una nueva línea de defensa para responder ante los avances del virus.