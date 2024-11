Martín Galderisi salió campeón de Pokémon Go en Brasil y ya piensa en el Mundial 2025

La ciudad de San Pablo recibió este fin de semana a miles de personas junto con casi 3000 participantes y 3000 jueces y organizadores en el torneo latinoamericano de Pokémon, LAIC 2025. La competencia, que reúne campeonatos de todos los juegos de Pokémon como el MOBA Unite, las cartas, el videojuego de Nintendo Switch Scarlet and Violet, y el mobile Pokémon Go, se vivió en Expocenter Norte con competidores de todo el mundo, y con la participación de cerca de 100 argentinos distribuidos entre todas las disciplinas que se ubicaron en cientos de mesas que cubrían un galpón de 18.000 metros cuadrados.

Esta serie de torneos, que se toman como previa clasificatoria para el masivo mundial World Championships que se disputará en Anaheim, EE.UU. en agosto de 2025, es uno de los eventos competitivos que más argentinos reúnen fuera de nuestro país. Dentro de estos 100 competidores que lucharon por el pozo de 500.000 dólares, y por puntos para lograr un lugar en la Copa, se destacó la participación de varios como Juan Salerno (puesto 33) y Nazareno Rodríguez (62) en videojuegos, o también Damián Riquel (13), Matías Matricardi (43) o el campeón mundial de 2017, Diego Cassiraga (52) en cartas, pero el momento “Brasil, decime que se siente” se vivió cuándo el jugador top 5 del mundo, el argentino Martín Galderisi (MartoGalde), se coronó como Campeón luego de tres días de competencia al enfrentar, en una partida final al mejor de 5, al local 12Vitorello a quien venció por un estresante 3 a 2 luego.

Martin Galderisi (MartoGalde) salió campeón latinoamericano de Pokémon Go y clasificó para el Mundial 2025

Galderisi había caído 3 a 0 en la final inicial como el mejor de los ganadores contra el mejor de la ronda de perdedores (12Vitorello). Este torneo le da una segunda oportunidad a los que perdieron en las rondas previas, pero en la final, el que nunca perdió debe caer dos veces. Así es como MartoGalde, que venía invicto, cayó en la final inicial, pero en la “Gran Final Definitva” se levantó y logró vencer al local.

Galderisi, quien representa a la Argentina y al equipo 7eleven, embolsó 5000 dólares en premios, y volverá a competir por el primer lugar en el próximo Mundial. Cabe recordar que Martín había logrado el tercer puesto en el mundial de Honolulu 2024 y es sin dudas uno de los candidatos en esta disciplina.

“El triunfo es un sueño hecho realidad, es un orgullo representar a Argentina de esa manera”, le dijo Galderisi a LA NACION,y agregó: “todavía no puedo creer que gané, todavía no caigo y me alegra mucho llevar el trofeo a Argentina. Logré todos mis objetivos de la temporada en dos meses, así que tocará prepararse para el Mundial”.

Diego Cassiraga, el campeón mundial de 2017, también estuvo en la competencia de Pokémon Go

Durante el evento, los cientos de argentinos y los miles de asistentes y competidores que llenaron el predio donde también se lleva a cabo la Brasil Game Show, pudieron disfrutar de las finales en el escenario principal un show de samba, desfiles de Pikachu, foodtrucks, demos de los juegos de Nintendo de Pokémon, competencias amateur para los asistentes y varios puntos para sacarse selfies con los personajes más famosos. Además de acciones navideñas por la ciudad con árboles de Navidad tuneados como Pikachu, en Expocenter Norte se llevaron a cabo misiones y eventos especiales de Pokémon Go para todos los que se acercaban al predio, y hasta se montó una escuela del juego cartas, para que todos los presentes puedan aprender las reglas y armar su propio mazo para empezar a competir.

Pokémon sigue creciendo en popularidad e ingresos. Recientemente, estrenó su nuevo juego para móviles para competir con cartas y coleccionar, Pokémon Pocket, que recaudó 50 millones de dólares tan solo en 15 días, y hoy es una de las compañías de entretenimiento con más seguidores y jugadores en el planeta, con 147 mil millones en ingresos, por encima de franquicias como Marvel, Disney, Star Wars o Harry Potter, por ejemplo.

