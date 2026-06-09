Un estudio de la Universidad de Stanford asegura que la inteligencia artificial supera a los profesores de derecho

Según un estudio realizado por la Facultad de Derecho de Stanford en Estados Unidos y publicado el miércoles pasado, la inteligencia artificial podría ser más eficiente que los profesores de derecho a la hora de responder a las preguntas de los estudiantes. La investigación reveló que las respuestas generadas por sistemas de IA se consideraron más útiles que las elaboradas por los profesores en el 75% de las evaluaciones realizadas por docentes del sector.

El estudio reunió a profesores de 14 facultades de derecho estadounidenses, quienes elaboraron una lista de 40 preguntas que representaban las dudas más comunes de los estudiantes de primer año de derecho, especialmente en temas relacionados con contratos. Los profesores respondieron a cada pregunta, mientras que los sistemas de IA Google Gemini 2.5 Pro y NotebookLM hicieron lo mismo. Posteriormente, los propios profesores evaluaron las respuestas sin conocer la autoría de cada una.

La investigación reveló que las respuestas generadas por sistemas de IA se consideraron más útiles que las elaboradas por los profesores en el 75% de las evaluaciones realizadas por docentes del sector Shutterstock

Según los resultados, las respuestas generadas por inteligencia artificial fueron elegidas como las más beneficiosas para los estudiantes en tres de las cuatro comparaciones. El desempeño de los modelos también coincidió con el del profesor mejor valorado entre los participantes.

El autor principal del estudio, Julian Nyarko, afirmó que los investigadores quedaron sorprendidos por el alcance de los resultados. Según él, las preguntas analizadas no eran ni sencillas ni tenían respuestas obvias, lo que refuerza la capacidad de los modelos de IA para manejar razonamientos jurídicos complejos.

Las respuestas generadas por inteligencia artificial fueron elegidas como las más beneficiosas para los estudiantes en tres de las cuatro comparaciones PeopleImages.com - Yuri A - Shutterstock

La investigación también evaluó los posibles impactos negativos de las respuestas. Menos del 4% del contenido generado por la IA se clasificó como potencialmente perjudicial para el aprendizaje de los estudiantes. Entre las respuestas escritas por los docentes, este porcentaje alcanzó el 12%.