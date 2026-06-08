Uno de cada tres adolescentes prefiere hablar con la IA antes que con amigos, según estudio internacional

La inteligencia artificial dejó de ser una herramienta utilizada para tareas puntuales y comenzó a ocupar un lugar cada vez más relevante en la vida cotidiana de los jóvenes. Así lo plantea el informe “El espejismo de la IA, un reflejo incómodo con alto impacto en los jóvenes”, elaborado por la consultora LLYC.

El estudio sostiene que estos sistemas no funcionan en un vacío, sino que reflejan y amplifican patrones presentes en la sociedad. Entre ellos, destacan sesgos vinculados al género, que terminan influyendo en la forma en que los jóvenes construyen su identidad, proyectan su futuro y toman decisiones.

Una influencia cada vez mayor en la vida de los jóvenes

La investigación fue realizada durante 2025 en 12 países y analizó 9600 recomendaciones generadas por cinco grandes modelos de inteligencia artificial. Además, incluyó a jóvenes de entre 16 y 25 años para evaluar cómo interactúan con estas herramientas.

Uno de los datos que más llamó la atención fue que el 31% de los adolescentes consultados aseguró que conversar con un chatbot resulta tan satisfactorio o incluso más que interactuar con un amigo. Según los autores del informe, este fenómeno otorga a la inteligencia artificial un papel que va más allá de la asistencia tecnológica y la acerca a la figura de consejero o referente.

El 31% de los adolescentes consultados aseguró que conversar con un chatbot resulta tan satisfactorio o incluso más que interactuar con un amigo BongkarnGraphic - Shutterstock

Para Luisa García, socia y directora global del área de Asuntos Corporativos de LLYC, la tecnología no crea estos sesgos por sí sola, sino que reproduce dinámicas ya existentes. En ese sentido, señaló que la inteligencia artificial refleja desigualdades presentes en la realidad y tiende a reforzarlas en lugar de cuestionarlas.

Diferencias en las respuestas

El análisis detectó que las respuestas generadas por la inteligencia artificial no son iguales para hombres y mujeres. Según el informe, en más de la mitad de los casos las mujeres son representadas como personas frágiles o vulnerables. Además, reciben con mayor frecuencia mensajes orientados a buscar validación externa.

La investigación también observó diferencias en el tono utilizado. Mientras que con las mujeres predominan respuestas más empáticas y cercanas, con los hombres se emplea un lenguaje más directo y orientado a la acción.

Estas diferencias también aparecen en las recomendaciones vocacionales. Las mujeres son orientadas mayoritariamente hacia áreas relacionadas con la salud y las ciencias sociales, mientras que los hombres reciben más estímulos hacia carreras vinculadas con la ingeniería, el liderazgo y otros ámbitos tradicionalmente asociados al poder y la toma de decisiones.

El análisis detectó que las respuestas generadas por la inteligencia artificial no son iguales para hombres y mujeres

Estereotipos que también alcanzan al trabajo y la familia

Los hallazgos muestran que los sesgos se extienden al ámbito laboral. El informe señala que las situaciones profesionales protagonizadas por mujeres suelen presentarse en contextos más complejos o conflictivos, mientras que los desafíos masculinos se explican con mayor frecuencia a partir de características individuales.

La investigación también detectó diferencias cuando se aborda la imagen personal. Ante inseguridades o dudas, las mujeres reciben más recomendaciones relacionadas con la apariencia, la moda o la autenticidad, mientras que los hombres son asociados con fortaleza, funcionalidad y actividad física.

En el plano familiar, los resultados reflejan una distribución desigual de los roles de cuidado. El afecto aparece vinculado con mucha más frecuencia a la figura materna, mientras que los padres suelen ocupar un lugar secundario o de apoyo. Según los autores, este tipo de respuestas contribuye a reforzar modelos tradicionales que continúan asignando a las mujeres la mayor responsabilidad en las tareas de cuidado.

Para los investigadores, estos resultados muestran que la inteligencia artificial no solo responde preguntas, sino que también transmite mensajes y valores que pueden influir en quienes la utilizan de forma habitual, especialmente durante etapas clave de formación personal y social.