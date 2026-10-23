Un grupo de empresas se alió para crear la Cámara Argentina de los centros de datos

En un momento en que crece el interés en la Argentina por construir centros de datos que potencien el crecimiento de la IA, un grupo de empresas decidió redoblar la apuesta y se asoció para crear la Cámara Argentina de Data Centers.

Se trata de nueve compañías fundadoras, que firmaron pocos días atrás un memorándum de entendimiento para constituir esta cámara. En concreto, son SkyOnline, Cirion, Telecom, G2K, DCD, Claro, Nextream, Sencinet y Kyndryl.

La noticia fue compartida por LinkedIn por Daniel Fiorda, COO de SkyOnline, el pasado 21 de octubre y confirmada a LA NACION por la misma compañía. Según detalló en la publicación, los trámites ya están iniciados y esperan obtener la personería jurídica en febrero de 2027.

El memorándum de entendimiento fue firmado por las empresas SkyOnline, Cirion, Telecom, G2K, DCD, Claro, Nextream, Sencinet y Kyndryl. on.u - Shutterstock

Aunque todavía no se conocen los objetivos concretos del acuerdo, fuentes del sector lo interpretan como una nueva señal de respaldo al desarrollo de la industria y al posicionamiento de la Argentina como un actor relevante en este mercado.

La Argentina en el mapa de la IA

El interés por la Argentina viene creciendo en el último tiempo. En julio de este año, una empresa polaca, conocida como Green Capital, firmó en la embajada de Polonia un memorándum de entendimiento con varias compañías, entre las que se encuentran Schneider Electric, Wärtsilä y Envision Energy, para avanzar con el proyecto de construir un megacentro de datos en Chubut dedicado a inteligencia artificial.

En un evento en el que participaron figuras políticas como el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y miembros de PromArgentina (la Agencia Argentina para la Promoción de Inversiones y el Comercio Internacional, que depende de la Secretaría General de la Presidencia), la empresa polaca reveló que ya alquiló hace un año y medio 130.000 hectáreas de la Patagonia -pertenecientes a 14 propietarios- donde levantarán el proyecto, bautizado con el nombre de Atlas GigaHub. En total, el proyecto buscará generar 3000 MW de energía IT.

Pocos días atrás, la firma Schneider Electric destacó nuevamente el creciente interés de empresas en la Argentina, durante el evento AI Ready DC 2026, organizado por la misma empresa. “La Argentina quedó bastante rezagada en el mercado de los centros de datos; hoy tenemos la posibilidad de ir por más, de posicionarnos como uno de los hubs más importantes del mundo”, aseguró Noelia Miranda, directora de secure power para la Argentina, Paraguay y Uruguay de Schneider Electric, y agregó más adelante: “Hay constante comunicación con nuevos inversores, locales y extranjeros, de más requerimientos de inteligencia artificial; pero constante, es algo que nunca me pasó”.

El equipo de Green Capital, la empresa polaca que construirá un centro de datos en Chubut, junto a Ignacio Torres, gobernador de la misma provincia

Según explican los especialistas, los centros de datos son proyectos a largo plazo, que requieren de estabilidad política; en ese sentido, el cierre macroeconómico que vivió la Argentina durante mucho tiempo volvió menos viable la inversión por data centers en el país. En un mercado que se mide principalmente en MW (megavatio) -que es la capacidad de potencia eléctrica instalada para alimentar y refrigerar servidores-, hoy, Brasil cuenta con 2100 MW operativos en data centers y Chile con 624 MW, mientras que en la Argentina hay solamente 73 MW, según números de Cushman & Wakefield, empresa global de servicios inmobiliarios corporativos. En cantidad de centros de datos, la Argentina cuenta con 45, mientras que Brasil posee 215 y Chile, 64.

Luego de la media sanción del proyecto de ley de Súper RIGI, la iniciativa que crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, entre ellas, la infraestructura tecnológica y digital, el panorama se percibe distinto. Teniendo en cuenta que la demanda por procesamiento de datos sigue creciendo y, considerando que la Argentina está lejos de los terremotos, las guerras y cuenta con abundantes recursos energéticos, la expectativa por la llegada de nuevas inversiones se expande.