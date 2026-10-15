Especialistas en centros de datos destacaron el potencial argentino

Desde el lanzamiento del proyecto de ley que crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, mejor conocido como “Súper RIGI”, la expectativa en torno a las inversiones que puedan llegar al país sigue creciendo. “La Argentina quedó bastante rezagada en el mercado de los centros de datos; hoy tenemos la posibilidad de ir por más, de posicionarnos como uno de los hubs más importantes del mundo”, aseguró Noelia Miranda, directora de secure power para la Argentina, Paraguay y Uruguay de Schneider Electric, en el evento AI Ready DC 2026, organizado por la misma empresa.

La ejecutiva explicó que las inversiones en centros de datos son proyectos a largo plazo, que pueden implicar US$1000 millones de inversión, por lo que precisan de países confiables, con cierta estabilidad política y económica, que garanticen la posibilidad de extraer sus ganancias. “Ese es el motivo por el cual la Argentina quedó atrás y es la misma razón por la que puede volverse atractiva hoy”, detalló Miranda y destacó otros elementos que distinguen actualmente al país en el mapa global: desde los terrenos, al clima y la lejanía con los conflictos bélicos. “Cuando hablamos con clientes e inversionistas de afuera, nos dicen que la Argentina es zona libre de terremotos y guerras. Nuestro país es tierra fértil para seguir creciendo en el terreno de los centros de datos. Hoy todavía no se están viendo grandes proyectos de este tipo, dedicados específicamente a la IA en la región. En ese sentido, tenemos la posibilidad de dar un paso al frente y de estar preparados, con la tecnología suficiente para que estos centros de datos sean sustentables”, agregó Miranda.

En el AI Ready DC 2026 de Schneider Electric Schneider Electric

La especialista explicó que los centros de datos están en boga, no solamente en el ámbito tecnológico, sino también en el sector político y económico, “pasaron a ser una iniciativa estratégica para el país”. Señaló que, en un contexto de electrificación a nivel global, sumado a la digitalización de inteligencia artificial “que cada vez es más exponencial, uno tiene que ir acompañando ese proceso con nueva infraestructura en los centros de datos”.

Durante el evento, la compañía detalló los desafíos que está planteando la IA a la hora de desarrollar la arquitectura de los centros de datos. “Entre 2025 y 2030 el 60% de los despliegues de centros de datos serán para IA, y el 75% de las cargas de trabajo de IA requerirán refrigeración líquida”, explicó Julián Martín Gurgone, arquitecto de centros de datos de Schneider Electric.

Al analizar el contexto global, Miranda destacó la descentralización que se está dando en los datos y explicó que hoy no están únicamente en Estados Unidos, Europa y Arabia Saudita, sino que se busca hacer un procesamiento multipolar. “En EE. UU. se dieron muchísimas restricciones para desarrollar centros de datos y eso va a decantar en la región, específicamente en la Argentina; tenemos el súper RIGI, que ya tiene media sanción y hay muchas expectativas en torno a eso, y contamos con disponibilidad de energía renovable”, apuntó Miranda y acotó: “Hay constante comunicación con nuevos inversores, locales y extranjeros, de más requerimientos de inteligencia artificial; pero constante, es algo que nunca me pasó”.

Expertos en centros de datos, conversando en el panel organizado por Schneider Electric Schneider Electric

Durante la jornada, varios expertos vinculados a la industria de los centros de datos, también compartieron su mirada en relación al potencial actual de la Argentina para alojar esta infraestructura. “La baja densidad de población facilita la aprobación de permisos sociales para la construcción de centros de datos; por otro lado, la cercanía con el mar y la lejanía de la guerra atrajeron la mirada de esta empresa polaca”, explicó Jorge Vilariño, country representative para la Argentina de Green Capital, compañía polaca que anunció hace pocos meses el proyecto de construir un mega centro de datos en Chubut, dedicado a inteligencia artificial.

Los especialistas también compartieron qué consideran que hace falta para que la Argentina se convierta en un hub regional. “Estabilidad económica, jurídica, fiscal y que siga creciendo la demanda de centros de datos en el mundo, porque van a venir acá, no les queda otra”, fue contundente Vilariño.

“Vemos una demanda altísima de interesados en centros de datos”, señaló Gerardo Manhard, director de consultoría en energía e infraestructura de Dreicon, quien destacó los precios argentinos como una ventaja: “Estamos hablando de un costo de energía eléctrica en Vaca Muerta de US$50 el megavatio comparado con costos a nivel internacional de US$100. Eso implica la mitad de ese precio, y no es la mitad de un valor chico, estamos hablando de US$500 millones de diferencia en el año, poniendo un centro de datos”.

Hernán Neirotti, gerente regional de secure power en Schneider Electric Argentina, agregó que la inversión en centros de datos generará impacto en muchos ámbitos: “Esto va a traer aparejado un montón de oportunidades, que no tiene que ver solamente con el centro de datos per se, sino con todo lo que eso implica: ingenieros que lo tienen que diseñar, personas que lo deben construir, luego trabajadores que tengan el conocimiento para operarlo, entre otros”.