Una empresa polaca anuncia la construcción de un megacentro de datos en Chubut

La empresa Green Capital firmó hoy en la embajada de Polonia un memorándum de entendimiento con varias compañías, entre las que se encuentran Schneider Electric, Wärtsilä y Envision Energy, para avanzar con el proyecto de construir un mega centro de datos en Chubut dedicado a inteligencia artificial. En una entrevista exclusiva con LA NACION, brindaron detalles del emprendimiento.

“Hemos estado casi dos años trabajando en el proyecto y hoy, con este evento, lo anunciamos al mundo exterior”, señaló Marta Złotkowska, responsable de proyectos internacionales de Green Capital, en un evento en el que participaron figuras políticas como el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y miembros de PromArgentina (la Agencia Argentina para la Promoción de Inversiones y el Comercio Internacional, que depende de la Secretaría General de la Presidencia). La compañía polaca firmó un acuerdo de asociación estratégica con varios partners locales (los ya mencionados y la firma Ore Energy, que no estuvo presente en el evento, pero que firmó digitalmente), para impulsar la construcción de un centro de datos en el sur de Trelew, Chubut.

“Vamos a poner a la Argentina en el mapa del futuro”, aseguró el gobernador Torres al hablar del proyecto. “Chubut tiene ventajas comparativas muy importantes para industrias como estas; contamos con los mejores rindes de viento del mundo, extensión territorial y energía barata”, agregó Torres, quien destacó también el marco normativo del RIGI, que funciona como garante de seguridad jurídica.

Para lograr el proyecto, la empresa alquiló hace un año y medio 130.000 hectáreas de la Patagonia -pertenecientes a 14 propietarios- donde levantarán el proyecto, bautizado con el nombre de Atlas GigaHub. Ya han hecho estudios del impacto ambiental y cuentan con el due diligence de la tierra. En cuanto a esto último, no adquirieron las tierras como propietarios, sino que firmaron un acuerdo de alquiler que consta de dos partes: seis años destinados al desarrollo y otros 60 años para las operaciones; este contrato les brinda derecho de superficie, es decir, les permite utilizar las tierras, aunque no sean propietarios de ellas.

Firma del acuerdo estratégico con la empresa Wärtsilä

En una primera etapa, la empresa busca generar una potencia eléctrica de 300 MW (megavatios), en una inversión para la que estiman que implicará entre US$3000 y US$5000 millones (también para la primera etapa). Para lograr la inversión, se encuentran cerrando conversaciones con posibles actores, que buscan concretar para el 2027. Hacia el 2028 proyectan comenzar con la construcción del centro de datos.

Los números llaman la atención, teniendo en cuenta que, en un mercado que se mide principalmente en MW -que es la capacidad de potencia eléctrica instalada para alimentar y refrigerar servidores-, hoy, Brasil cuenta con 2100 MW operativos en data centers y Chile con 624 MW, mientras que en la Argentina hay solamente 73 MW. En cantidad de centros de datos, la Argentina cuenta con 45, mientras que Brasil posee 215 y Chile, 64.

El objetivo de la empresa es generar un producto que se exportará. “Por supuesto, estaremos abiertos a la Argentina, pero aún no cuenta con una demanda de esta escala. Lo que sí tiene ahora es una necesidad por la instalación de centros de datos que permitan ver videos, streaming, generar transferencias en los bancos, etc., pero lo que estamos construyendo tiene un propósito diferente”, aclaró Złotkowska.

No es el primer anuncio de un centro de datos que se construirá en la Argentina. El año pasado OpenAI firmó una carta de intención con la empresa Sur Energy, liderada por el empresario argentino Emiliano Kargieman (fundador del unicornio Satellogic), para desarrollar un centro de datos en la Patagonia, en un proyecto que demandaría una inversión de hasta US$25.000 millones, según se anunció. El objetivo del emprendimiento -del que no hubo otras novedades sobre avances- es atender la demanda regional de herramientas de IA.

¿Por qué la Argentina?

“El problema de los centros de datos es la energía”, explicó Rafał Malarowski, responsable internacional de desarrollo de negocios de la firma polaca, y agregó: “En lugar de empezar por localizar la mejor ubicación para un centro de datos y luego buscar las fuentes de energía, optamos por investigar dónde están las mejores fuentes naturales de energía“. El empresario explicó que encontraron recursos eólicos muy buenos en Chubut, por lo que decidieron desarrollar la infraestructura necesaria para generar energía eólica y solar para el centro de datos y, así, garantizar ellos mismos “energía estable, barata y renovable“.

Con esta medida explicaron que buscaban mitigar el principal problema que enfrentan actualmente los centros de datos en el mundo, que es la energía. “Lo que estamos haciendo en la Argentina es diferente, porque no compraremos energía, sino que la construiremos”, agregó Malarowski, quien también detalló que el centro de datos que construirán no será latency sensitive, es decir que el tiempo entre la consulta del usuario y la respuesta no es inmediato. Esto se debe a que estará dedicado a la inteligencia artificial, por lo que no precisan de la rapidez que sí requieren otros usos, como las transferencias bancarias.

“La Argentina también ha introducido el RIGI, que brinda estabilidad en los impuestos, en la importación de los productos al país”, agregó Złotkowska, quien señaló que “hay un gran apoyo por parte de las autoridades”. Efectivamente, el 25 de junio último, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de Súper RIGI. La iniciativa crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, entre ellas, la infraestructura tecnológica y digital. El Súper RIGI contempla una serie de ventajas impositivas para nuevos proyectos que quieran instalarse en la Argentina e impliquen un desembolso mínimo de US$1000 millones. Entre los beneficios, figuran una importante reducción impositiva en el Impuesto a las Ganancias (una alícuota del 15%) y del IVA, exenciones aduaneras para importar bienes de uso y la liberación gradual en la liquidación de divisas de exportación.

Michał Polanowski, fundador y CEO de Green Capital, en la embajada de Polonia en Argentina, presentando la firma del acuerdo estratégico de su empresa con partnerts, para desarrollar un centro de datos en Chubut

Los empresarios polacos destacaron también la baja densidad poblacional de Chubut, el clima que permite refrigeración natural la mayor parte del año, la ubicación cerca de un puerto clave -que permite importar el equipamiento y transportarlo, sin hacer cambio de ruta-, la cercanía con Trelew, ciudad que cuenta con un aeropuerto, que facilita los viajes a Buenos Aires, y una población local capacitada para trabajar en centros de datos. “Nuestra idea es importar los equipos que se usarán, ya que la Argentina no los produce, pero buscamos generar la mayor cantidad de trabajos para los vecinos locales”, detalló Malarowski.

Un lugar especial ocupa la estabilidad geopolítica de la Argentina, ya que aseguraron que “no hay conflictos como vemos en Medio Oriente, donde se han instalado proyectos y hoy los inquilinos tienen problemas enormes, porque no pueden construir o porque han sido atacados”.

También destacaron que existirá una nueva entrada de fibra óptica en la zona, que representa una ventaja para el proyecto. Efectivamente, hace pocos días, la provincia de Chubut y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) anunciaron el programa Chubut Hub Digital 2030; este implicó la firma de una carta de intención para impulsar la instalación del segundo punto de amarre de cable submarino de fibra óptica de la Argentina. Actualmente, solo existe uno, ubicado en Las Toninas, a través del cual ingresa internet al país.

Polonia en la Argentina

El CEO y fundador de la empresa que desembarcará en la Argentina, Michał Polanowski, combina un perfil multifacético: es un emprendedor y estratega de inversión, con casi dos décadas de experiencia en el sector europeo de las energías renovables; además, es múltiple campeón mundial y europeo de Fórmula Windsurfing.

“Este proyecto es uno de los más grandes del mundo y probablemente el más grande en su propia clase, ya que está basado en energía renovable”, explicó hoy en la firma del acuerdo estratégico Polanowski. Hace ya 16 años impulsó esta empresa, que hoy está presente en varios países, entre los que se encuentran Tanzania, Zambia, Ucrania, Marruecos, Namibia y Polonia. Su modelo de negocio incluye el desarrollo de infraestructura digital preparada para la inteligencia artificial y también la construcción de sistemas de energía renovable. Según detalla la página web, el grupo ha construido y gestionado una cartera de proyectos multigigavatios que abarca múltiples regiones y programas de capital que superan los 7500 millones de euros.

Michał Polanowski, fundador y CEO de Green capital, junto a Marta Złotkowska responsable de proyectos internacionales de la empresa, e Ignacio Torres, gobernador de Chubut

“Estamos confiados en que las autoridades no detendrán el proyecto y nos apoyarán en el permiso”, señaló Złotkowska, quien explicó que sus próximos pasos tienen que ver con asegurar los tenants de sus centros de datos (clientes o inquilinos que utilizarán la infraestructura del centro de datos para alojar sus servidores, aplicaciones o servicios digitales). “Estamos en las primeras discusiones, pero queremos dar la oportunidad a los hiperescaladores para ver el proyecto y acercarse a nosotros y elegiremos a aquellos que cumplan con nuestros requisitos”, agregó.

Entre los partners que han firmado el proyecto, se encuentra Wärtsilä, empresa finlandesa con presencia en la Argentina hace más de 25 años. “Contamos con 700 megas instalados en la Argentina, en minería, industrial, oil and gas, y más de 3 gigas de generación instalados en Brasil”, detalló a LA NACION Paulo Castro, business development manager de la firma. Explicaron que en 1997 hicieron la primera instalación en la Argentina de sus motores, específicamente en Cerro Vanguardia, una empresa minera dedicada a la exploración, extracción y tratamiento de oro y plata.

“La demanda por centros de datos está creciendo tan rápido que no hay cadena de suministro o espacio para estar al ritmo de la necesidad”, explicó Jorge Vilariño, country representative para la Argentina de Green Capital, al consultarle por la demanda real de este tipo de productos, y agregó: “Hay países como Dinamarca en los que está creciendo el requerimiento de IA, pero es difícil construir centros de datos, por la falta de energía disponible; pero la demanda existe”.