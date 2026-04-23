Un prestigioso bufete de abogados presentó documentos judiciales plagados de “alucinaciones” de IA

La inteligencia artificial (IA) encendió las alarmas en Wall Street. En esta oportunidad, Sullivan & Cromwell (S&C), el reconocido bufete de abogados a cargo de la estrategia de defensa de la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF, admitió ante un juez federal haber utilizado dicha tecnología para redactar documentos judiciales. Pero eso no es todo: los escritos estaban plagados de “alucinaciones” con IA.

Andrew Dietderich, copresidente del grupo de reestructuración global de S&C, envió una carta al juez Martin Glenn el pasado 18 de abril para disculparse en nombre de la firma. En el texto, Dietderich reconoció que los documentos contenían “citas inexactas, pasajes inventados de casos reales y fuentes legales inexistentes”. Aún se desconoce qué herramientas de IA se utilizaron.

“Lamentamos profundamente que esto haya ocurrido. La firma mantiene políticas integrales y requisitos de capacitación que regulan el uso de herramientas de IA en el trabajo legal”, escribió.

Y completó: “Las políticas de la firma sobre el uso de IA no se siguieron en la preparación de la Moción. Además, la firma cuenta con políticas generales y requisitos de capacitación para la adecuada revisión de citas legales. Lamentablemente, este proceso de revisión no identificó las citas inexactas generadas por IA ni otros errores que parecen haber resultado, total o parcialmente, de errores humanos”.

Increíble esto. Sullivan & Cromwell es una de las mejores firmas de abogados del mundo. Tal vez la mejor en litigios. Sus socios cobran $3.000 dólares por hora. En un caso de 8 billones de dólares enviaron a la corte un memorial con alucinaciones de IA. Nueve días después se… pic.twitter.com/eKNU8z8nIR — Santiago Vélez (@santiagovelez82) April 22, 2026

El escándalo se desató luego de que el grupo Boies Schiller Flexner (BSF) —su competencia— detectara las fallas. Específicamente, definieron los escritos como “un libro de errores” de tres páginas con cerca de 36 equivocaciones técnicas.

En ese sentido, el episodio llamó la atención en el sector, especialmente ya que la propia firma cuenta con políticas estrictas respecto al uso de IA. “No confíes en nada, verifica todo”, dice el lema de S&C.

Además, se trata de uno de los bufetes más antiguos y elitistas de Estados Unidos. En detalle, cuenta con más de 900 abogados, así como también se destaca por haber defendido a figuras de alto perfil mediático.