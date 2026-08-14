Un presunto fraude millonario complica a Phoebe Gates, la hija de Bill Gates, y podría llevarla a la cárcel

Lo que comenzó como una historia de éxito de una joven emprendedora que buscaba despegarse del apellido de su padre se ha convertido en una pesadilla legal que podría terminar tras las rejas. Phoebe Gates, la hija menor del cofundador de Microsoft, está en el ojo de la tormenta por presuntas prácticas fraudulentas en su startup, Phia. La acusación es grave: haber engañado a tiendas y plataformas digitales mediante una técnica conocida como “cookie stuffing” (relleno de cookies) para cobrar comisiones por ventas online que no le correspondían.

¿Qué es Phia y de qué se la acusa?

Lanzada con bombos y platillos en 2025, Phia se presentaba como una asistente de compras impulsada por inteligencia artificial. Su función principal, a través de una extensión del navegador, era ayudar a los usuarios a encontrar descuentos y mejores precios en moda. Sin embargo, una investigación de Bloomberg reveló que la aplicación no era tan “asistente” como decía.

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Según le dijo a Gizmodo un experto en publicidad digital como Benjamin Edelman, la app abría pestañas invisibles en segundo plano durante el proceso de compra para inyectar su propio código de afiliado en el registro de la venta. De esta forma, Phia se atribuía ser parte de ventas que los usuarios habían hecho de forma orgánica o mediante otros referentes, quedándose ilegalmente con la comisión por una transacción en la que no había participado. “Las reglas no permiten clics falsos, simulados, imaginarios o hipotéticos. Solo un clic real sirve”, sentenció Edelman en diálogo con la prensa internacional.

La caída de la “coartada del error”

Cuando el escándalo estalló el pasado 8 de julio, los representantes de Phia intentaron minimizar el daño calificándolo como un “error de software” que ya había sido resuelto en menos de 24 horas. Pero la mentira duró poco. Nuevos informes basados en comunicaciones internas de Slack sugieren que la propia Phoebe Gates y su socia, Sophia Kianni, estaban al tanto de estas prácticas desde hacía al menos siete meses.

En uno de los mensajes filtrados de diciembre de 2025, Gates preguntaba a su equipo si podían confirmar que el “auto drop” de cookies (es decir, su seguimiento de ventas ajenas) estaba activo en todos los sitios para asegurar que estaban “monetizando sobre todo el volumen bruto de mercancía”. Por su parte, Kianni le habría respondido a un programador que advirtió que la práctica violaba las normativas con una frase lapidaria: “Todo lo que podamos hacer para que estas cookies sigan cayendo será increíble, gracias”.

Bill Gates y su hija Phoebe en 2022 (Nina Westervelt/Variety/Penske Media via Getty Images) Getty Images

La prueba más contundente de que no era un simple error técnico es el impacto financiero: tras desactivar la función cuestionada el mes pasado, los ingresos diarios de la plataforma Phia se desplomaron de unos 80.000 dólares a un rango de entre 10.000 y 28.000 dólares, según Bloomberg.

Un castigo que podría ser ejemplar

El panorama es sombrío para la heredera de una de las mayores fortunas del mundo (pese a haber donado buena parte de su dinero a obras de bien público, Bill Gates está entre las 20 personas más ricas del mundo). En Estados Unidos, este tipo de maniobras suelen ser procesadas como fraude electrónico federal (wire fraud). Especialistas legales advierten que Phoebe Gates podría enfrentar una pena máxima de hasta 20 años de prisión, además de multas millonarias y la obligación de restituir los fondos obtenidos ilegalmente.

Existen precedentes que no ayudan a su defensa. En 2014, el fundador tecnológico Shawn Hogan fue condenado a cinco meses de prisión federal por un esquema similar de cookie stuffing que defraudó a eBay por 28 millones de dólares. Irónicamente, eBay es uno de los inversores de Phia, lo que podría facilitar que se inicie una demanda contra la startup.

Por el momento, Phia ha sido suspendida de Impact.com, una importante plataforma de afiliados, y su reputación —junto con la de sus inversores famosos como Khloé Kardashian y Hailey Bieber— está por el piso.