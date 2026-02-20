La “princesa tech” de la moda: es hija de un magnate empresarial y lanzó una plataforma de ropa valuada en 185 millones

“Mis hijos recibieron una excelente crianza y educación, pero decidí que de mi riqueza total sólo hereden menos del uno por ciento. No les estoy pidiendo que dirijan Microsoft, simplemente quiero darles la oportunidad de tener sus propios ingresos y su propio éxito”, declaró el año pasado el magnate de la tecnología Bill Gates (70) –quien ocupa el puesto número 13 entre los hombres más ricos del planeta– en el podcast Figuring Out With Raj Shamani.

Un retrato de la familia Gates de hace unos años, en el que están Bill, su ahora ex mujer Melinda y sus tres hijos, Jennifer, Rory y Phoebe

Así, sus tres hijos –frutos de su matrimonio con Melinda French (61)– construyen su propio camino. Mientras Jennifer (29) trabaja como pediatra en el Hospital Mount Sinai, en Nueva York, y Rory (26) se luce como analista político para la Comisión de Guerra de Afganistán en el Senado (tiene una doble licenciatura y una maestría de la Universidad de Chicago), su hija Phoebe (23) comienza a cosechar su fortuna como empresaria fashionista.

Con su novio desde hace dos años, Arthur Donald, nieto de Paul McCartney. Se conocieron en 2024, durante un desfile de la diseñadora Stella Mc Cartney, tía del joven financiero

Si bien se graduó en Biología Humana en la Universidad de Stanford, la menor de los Gates descubrió que su verdadera pasión era la moda y el año pasado lanzó junto a su socia y ex compañera de facultad, Sophia Kianni (23), una revolucionaria aplicación que encuentra el mejor precio de prendas de lujo de segunda mano. Phia –una marca formada con letras de los nombres de sus creadoras– es una suerte de “Trivago de la moda” que nació gracias al apoyo financiero de empresarias como Kris Jenner (madre de Kim Kardashian), ya cuenta con más de un millón de usuarios y está valuada en 185 millones de dólares.

“Simplemente somos las chicas que buscan ofertas en los sitios web de compras. Y creo que hay miles como nosotras que quieren lo mismo”, reveló en una entrevista con el diario The New York Times cuando le pre- guntaron sobre su logro y la influencia de su familia en su carrera. “Si el negocio tiene éxito, sé que la gente va a decir: ‘Es por su familia’. Y una gran parte de eso es cierto. Nunca habría podido ir a Stanford, ni tener una educación tan increíble, ni sentir el impulso de hacer algo si no hubiera sido por mis padres”, explicó Phoebe.

En mayo del año pasado, Phoebe estuvo presente en la exposición inmersiva Miu Miu Tales & Tellers en la Terminal Warehouse, en Nueva York. La hija de Bill Gates se ha vuelto una cara habitual en los eventos y desfiles de moda más top Getty Images

Admiradora de las marcas de lujo Prada, Chanel, Versace y Schiaparelli, la joven empresaria ocupa un lugar privilegiado en el front row de cada desfile, mientras continúa apostando a su e-commerce.

Extrovertida y con un trastorno por déficit de atención similar al de su padre, Phoebe también sigue los pasos de su familia en las actividades filantrópicas: colabora con causas relacionadas con los derechos reproductivos de la mujer para algunas ONG como Planned Parenthood y National Network of Abortion Funds.

Lejos del mundo de la moda, está de novia desde hace dos años con Arthur Donald (26), nieto de Paul McCartney, y tiene dos gatos de raza Ragdoll, Mars y Pluto, con los que vive en su departamento de Nueva York.