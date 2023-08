escuchar

Además de representar los intereses de los trabajadores de edificios, el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal -Suterh- enseñará gaming. Esa es la idea de la primera Escuela Gamer de la Argentina. “Es una propuesta educativa disruptiva, que tiene en cuenta las áreas que ahora están naciendo y que demandan gente”, le cuenta a LA NACION Gustavo Álvarez, que dirige el Centro de Innovación Virtual para la Educación y el Trabajo de Suterh, y se define como “peronista y emprendedor”.

El sector mueve miles de millones de dólares. En el mundo, la industria del gaming generará US$321 mil millones para 2026, según un informe de la consultora PricewaterhouseCoopers. Dentro de la industria, los esports, es decir, las competencias de videojuegos por equipos, generan US$1,45 mil millones anuales. El juego más taquillero es el Dungeon Fighter Online, que con una facturación total de US$22 mil millones pasó a los históricos PacMan y Space Invaders. Y para competir al League of Legends, al Counter-Strike y al Valorant, los esports más populares, se forman equipos profesionales en todo el mundo -uno de ellos, el creado en 2020 por Sergio Kun Agüero, el Krü esports-.

-¿Por qué armar una escuela de gaming en la Argentina en este momento?

-El ecosistema del gaming y de los eSports en la Argentina tiene alrededor de 19 millones de personas que hoy utilizan videojuegos, y es el tercer mercado en importancia en América Latina. Es un mercado híper interesante para dar oportunidades y sobre todo incluir a muchísimos jóvenes que no tienen la posibilidad de acceder a este tipo de cursos. La realidad es que aumenta cada vez más la demanda de esports. No solo en gaming, ojo, sino también en áreas legales, de comunicación, hay toda una gama de perfiles que se crean alrededor del gaming, por ejemplo, una amplia gama de trabajos que antes no existían. Hay cerca de 70 perfiles ocupacionales creados alrededor de este mundo. Nosotros vamos a formar creadores de contenido, editores de videos, casters, streamers, marketing digital, manejo de influencers...

-¿Cuál es el objetivo que se plantean?

-El objetivo es fomentar las competencias de los chicos y así incentivar su real inserción laboral. Es una propuesta educativa disruptiva, que tiene en cuenta las áreas que ahora están naciendo y que demandan gente, profesionales. Y que no están contempladas en la educación tradicional. A la vez, el objetivo en realidad es acercar esta propuesta a los sectores que no tienen acceso a este tipo de oferta, o sea, a los chicos que no tienen acceso a estos cursos y sobre todo a la tecnología que se necesita para realizar este tipo de cursos.

-¿Cómo va a ser el aula? ¿Qué tipo de equipos van a tener?

-El aula está ubicada en San Telmo, en un edificio de Suterh, y se estrena el 5 de septiembre. Tiene lugar para 10 alumnos, cada uno con las computadoras y los accesorios necesarios, y además hay un estudio para Twitch. Hoy en día ya tenemos módulos de cursada virtual, de 40 horas cada uno. Con el esquema presencial, con la carrera, va a haber un primer año de estudio que tendrá una cursada base, común, un tronco base, y después cada alumno podrá elegir especializaciones.

-¿Cuántas personas se anotaron?

-Se anotaron 350 chicos para la carrera presencial que arranca ahora. Y la idea es llegar a los 4000 alumnos, a medida que vayamos instalando la capacidad para poder recibirlos. Los cursos son gratuitos, gracias a la ayuda del Sindicato de Trabajadores de Edificios (Suterh) y al Ministerio de Trabajo. Ya armamos varios cursos dentro del sindicato, y que son un éxito, muy demandados, como el taller de robótica, por ejemplo. Siempre para mayores de 18 años.

-¿Qué esperás para el futuro de la Escuela de Gaming y del gaming en general en la Argentina?

-En lo inmediato, poder formar equipos amateur. Después, más allá de la Escuela, la idea sería incorporar este tipo de cursos a la educación tradicional, y sobre todo a la secundaria. Tenemos un convenio firmado con la UCA, de hecho, para en 2024 empezar a dar algunos de estos talleres. En algunos países, por ejemplo en Corea del Sur, Japón o Francia, hay secundarios con orientación en gaming, por ejemplo. Son Bachilleratos de gaming. Yo estoy haciendo fuerza para eso. Hay que modificar la escuela secundaria tradicional. Orientarla hacia los sectores productivos que necesita el país. Podés tener, lengua, matemática y después áreas que acerquen el chico hacia lo productivo, y sumar prácticas profesionalizantes desde los 15 años.