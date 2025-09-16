LA NACION

Una actualización permitirá usar los controles DualSense en cuatro dispositivos

Los mandos inalámbricos ahora pueden guardar cuatro perfiles; con una combinación de botones vas a poder pasar de uno a otro

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Un control DualSense para PlayStation 5. Una actualización permite vincularlos en forma simultánea a cuatro dispositivos y pasar de uno a otro con una combinación de botones
Un control DualSense para PlayStation 5. Una actualización permite vincularlos en forma simultánea a cuatro dispositivos y pasar de uno a otro con una combinación de botonesShutterstock - Shutterstock

Sony anunció hoy que publicará este viernes una actualización para la familia PlayStation 5 que ampliará los usos de los controles DualSense.

En concreto, la actualización permitirá vincular los controles inalámbricos DualSense a cuatro dispositivos en simultáneo vía Bluetooth; la configuración multipunto permitirá que los controles recuerden los cuatro dispositivos (la consola, una computadora, una tableta, un smartphone, etcétera) sin tener volver a vincularlos cada que queremos usarlos en esos equipos.

“Con esta actualización -dicen en Sony-, ahora puedes registrar hasta cuatro dispositivos en simultáneo y alternar entre ellos con facilidad directamente desde el control. Por ejemplo, puedes llevar el control que utilizas con tu PS5, luego cambiar sin problemas la conexión a un PC para jugar títulos de PC o conectarlo a un teléfono inteligente para disfrutar del Uso a distancia de la PS5. Con esta flexibilidad mejorada, puedes disfrutar de los juegos con mayor libertad en varios dispositivos.”

Para lograrlo, habrá que emparejar el control DualSense con cada computadora en cuestión, manteniendo pulsado uno de los botones de acción (triángulo, círculo, equis o cuadrado) y el botón PS durante más de 5 segundos. La barra luminosa y el indicador de jugador comenzarán a parpadear, y ahí podemos buscarlos en el menú Bluetooth de la PC o smartphone.

Para cambiar de un dispositivo a otro hay que activar el perfil inalámbrico en forma manual presionando el botón PS y los botones de acción (triángulo, círculo, equis o cuadrado) correspondientes a una ranura.

El control indica con unas luces a qué dispositivo está conectado según el orden de vinculación: hay que mantener pulsado uno de los botones de acción y el botón PS durante 3 segundos. Cuando la barra luminosa y el indicador de jugador parpadeen, hay que soltar ambos botones. La barra luminosa se enciende y las luces del indicador del reproductor parpadean según el número de ranura.

PlayStation también sumará en esta actualización un perfil de ahorro de energía para los juegos que no requieren tantos recursos para funcionar.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Tecnología
  1. Cuáles son los precios de los nuevos iPhone 17 Pro y Pro Max
    1

    Cuáles son los precios de los nuevos iPhone 17 Pro y Pro Max

  2. Los nuevos relojes de Apple traen una función que no tiene ningún otro competidor
    2

    Presión alta: Apple Watch Series 11 y una función que no tiene ningún otro competidor

  3. Samsung comienza a distribuir la actualización para los Galaxy de los últimos 4 años
    3

    One UI 8: Samsung comienza a distribuir Android 16, con IA multimodal y funciones de seguridad para los Galaxy

  4. Cuándo estará disponible la actualizacón gratis del software
    4

    Cuándo sale iOS 26 para todos

Cargando banners ...