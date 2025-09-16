Una actualización permitirá usar los controles DualSense en cuatro dispositivos

Sony anunció hoy que publicará este viernes una actualización para la familia PlayStation 5 que ampliará los usos de los controles DualSense.

En concreto, la actualización permitirá vincular los controles inalámbricos DualSense a cuatro dispositivos en simultáneo vía Bluetooth; la configuración multipunto permitirá que los controles recuerden los cuatro dispositivos (la consola, una computadora, una tableta, un smartphone, etcétera) sin tener volver a vincularlos cada que queremos usarlos en esos equipos.

“Con esta actualización -dicen en Sony-, ahora puedes registrar hasta cuatro dispositivos en simultáneo y alternar entre ellos con facilidad directamente desde el control. Por ejemplo, puedes llevar el control que utilizas con tu PS5, luego cambiar sin problemas la conexión a un PC para jugar títulos de PC o conectarlo a un teléfono inteligente para disfrutar del Uso a distancia de la PS5. Con esta flexibilidad mejorada, puedes disfrutar de los juegos con mayor libertad en varios dispositivos.”

Para lograrlo, habrá que emparejar el control DualSense con cada computadora en cuestión, manteniendo pulsado uno de los botones de acción (triángulo, círculo, equis o cuadrado) y el botón PS durante más de 5 segundos. La barra luminosa y el indicador de jugador comenzarán a parpadear, y ahí podemos buscarlos en el menú Bluetooth de la PC o smartphone.

Para cambiar de un dispositivo a otro hay que activar el perfil inalámbrico en forma manual presionando el botón PS y los botones de acción (triángulo, círculo, equis o cuadrado) correspondientes a una ranura.

El control indica con unas luces a qué dispositivo está conectado según el orden de vinculación: hay que mantener pulsado uno de los botones de acción y el botón PS durante 3 segundos. Cuando la barra luminosa y el indicador de jugador parpadeen, hay que soltar ambos botones. La barra luminosa se enciende y las luces del indicador del reproductor parpadean según el número de ranura.

PlayStation también sumará en esta actualización un perfil de ahorro de energía para los juegos que no requieren tantos recursos para funcionar.