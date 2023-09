escuchar

La inteligencia artificial generativa creó una canción nominada a los Premios Grammy. La pieza, titulada “Heart on My Sleeve”, fue compuesta por un creador musical anónimo conocido como Ghostwriter y se presenta en las categorías de Mejor Canción de Rap y Canción del Año.

El mes pasado, los Premios Grammy actualizaron sus pautas de nominación para abordar la influencia de la inteligencia artificial generativa en la música. Según estas directrices, las IA no pueden ser nominadas ni ganar un Grammy, por lo que argumentaron que se deben dar esos honores exclusivamente para los creadores humanos.

Sin embargo, se permite la participación de obras generadas por esta tecnología si la contribución humana es “significativa y más que mínima” y si es relevante para la categoría en la que se inscribe el tema.

Los Premios Grammy son una distinción otorgada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos Foto: EFE

Ghostwriter, el compositor detrás de “Heart on My Sleeve”, que utilizó la IA generativa para simular las voces de artistas como Drake y The Weeknd, presentó la canción para su consideración en los Premios Grammy en las categorías de Mejor Canción de Rap y Canción del Año.

La Recording Academy, la organización detrás de los Grammy, confirmó que la canción es elegible debido a su autoría humana. The New York Times, que tuvo acceso a las declaraciones de un representante de Ghostwriter, compartió que el equipo presentó recientemente la composición a los Premios Grammy, y el productor y director ejecutivo de la Academia, Harvey Mason, respaldó su elegibilidad. El mismo destacó que, desde una perspectiva creativa, la canción cumple con los requisitos humanos.

Sin embargo, Mason también señaló que la Academia verificará otros requisitos, como la disponibilidad comercial. Según las reglas, una canción debe tener una “distribución general”, lo que significa que debe estar disponible en tiendas físicas, minoristas en línea de terceros y servicios de transmisión. El representante de Ghostwriter reconoce este requisito, pero no especificó cómo lo abordarán.

La canción que podría ser premiada en los Grammy

A inicios de año, se popularizó el tema musical “Heart on My Sleeve”, en gran parte original de Ghostwriter. No obstante, incorporó las vocales de Drake y The Weeknd mediante tecnología de inteligencia artificial, y fue lanzada sin permiso.

A pesar de su rápida difusión, especialmente en plataformas digitales, fue eliminada de los servicios de reproducción en línea debido a reclamos de las casas discográficas. Posteriormente, fuentes como The New York Times informaron que Ghostwriter inició conversaciones con empresas de música y artistas para explorar el papel de la IA en este ámbito.

Adicionalmente, expresaron su deseo de ilustrar el potencial de los modificadores de voz basados en IA. Hicieron una analogía entre la IA generativa y técnicas como el sampling en hip-hop, donde se captura un sonido para reusarlo en nuevas composiciones.

Con esta perspectiva, se propuso el desarrollo de un espacio donde los artistas pudieran ofrecer licencias de su voz, permitiendo a otros integrarlas en sus obras sin la participación directa del original. Mason añadió que la IA tendrá una influencia significativa en la industria musical y que es imprudente “ignorarla o intentar vetarla”.