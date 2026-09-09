Video: así es el nuevo iPhone plegable

Apple oficializó hoy la llegada del iPhone Duo, su primer teléfono con pantalla plegable. Este lanzamiento marca un hito en la estrategia de la compañía y posiciona al dispositivo dentro del segmento de productos premium. El equipo destaca por una pantalla OLED interna de 7,6 pulgadas y una externa de 5,4 pulgadas, dimensiones que lo alinean con los estándares actuales de la industria para este formato. La firma estadounidense diseñó un chasis de titanio y utilizó una serie de capas especiales en el panel flexible. Según la compañía, este sistema logra que la hendidura central resulte “ópticamente invisible”.

Así se ve el nuevo iPhone Duo

El dispositivo introduce novedades en la gestión de iOS. El sistema operativo adapta su comportamiento según el nivel de apertura de la bisagra. Los usuarios disponen de modos específicos para visualizar contenido multimedia o para emplear el teléfono como una pequeña computadora portátil. El sistema también permite la ejecución de dos aplicaciones en simultáneo, incluso bajo la configuración de parejas de programas predeterminadas que permanecen siempre juntas. Estas funciones buscan mejorar la productividad en el nuevo factor de forma. Apple integró el sensor Touch ID en el marco lateral para facilitar el desbloqueo y la validación de identidad en cualquier posición de uso.

Las características principales del iPhone Duo

En el apartado fotográfico, la compañía optó por un sistema de dos lentes. El equipo posee una cámara principal de 48 megapixeles y un sensor gran angular heredado del iPhone 18 Pro Max. La autonomía energética depende de dos baterías independientes, situadas a ambos lados de la bisagra. Esta configuración ofrece hasta 31 horas de reproducción de video en la pantalla interna y 44 horas en la externa. El equipo incluye protección Ceramic Shield tanto en el cristal exterior como en la cara posterior para garantizar mayor resistencia ante caídas o golpes cotidianos.

Las capas que usa Apple para que no se note el pliegue del iPhone Duo

El costo del iPhone Duo asciende a 1999 dólares para la variante básica de 256 GB. Apple confirmó la posibilidad de adquirir versiones con hasta 2 TB de almacenamiento interno. La preventa comienza el 16 de octubre, mientras que la disponibilidad en tiendas arranca una semana más tarde. La compañía hizo énfasis en la elegancia del producto al mencionar que se trata del iPhone más delgado construido hasta la fecha cuando el usuario lo mantiene abierto.

Así es el nuevo iPhone Duo

La presentación también incluyó la renovación de los modelos iPhone 18 Pro y Pro Max. Estos teléfonos incorporan el chip A20 Pro, un procesador que mejora la velocidad de la CPU y la GPU respecto a la generación anterior. La cámara principal de ambos equipos añade apertura variable de diafragma, función que otorga mayor control sobre la profundidad de campo en las fotografías. Apple integró además un sistema para firmar digitalmente las imágenes desde el mismo sensor y asegurar la autenticidad del material original. La carga rápida permite completar la mitad de la batería en 15 minutos.

Las características principales del iPhone 18 Pro y 18 Pro Max

Los relojes Apple Watch 12 y Watch Ultra 4 acompañaron los anuncios principales junto a los auriculares AirPods 5; estos últimos, con cancelación activa de ruido y traducción simultánea. Apple Intelligence constituye el eje central de todos los dispositivos presentados en esta jornada, con el objetivo de convertir al iPhone en un centro personal de asistencia. Los ejecutivos cerraron el encuentro sin menciones sobre modelos económicos de la familia 18, los cuales llegarán al mercado recién a inicios del próximo año.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Ricardo Sametband.