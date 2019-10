Una investigación liderada por Facebook y la Universidad de Toronto sobre el ataque sufrido por el chat en mayo reveló que el spyware de la firma israelí NSO espió a unos 100 activistas y periodistas

En mayo pasado el servicio de mensajería instantánea WhatsApp fue víctima de un ataque informático que aprovechó una vulnerabilidad en su sistema de videollamadas. Esto provocó que los 1500 millones de usuarios tuvieran que actualizar la aplicación para corregir esta falla grave de seguridad .

En su momento, las sospechas recayeron sobre una firma israelí NSO Group, conocida por ser el creador de Pegasus, un software espía utilizado por diversas agencias de gobierno en todo el mundo. En su momento NSO negó las acusaciones, pero luego de seis meses de investigaciones Facebook denunció a NSO por el espionaje de al menos 100 activistas, periodistas y civiles.

"El ciberataque aprovechó una vulnerabilidad en las videollamadas. Esta falla permitía que el spyware se instale en el teléfono de la víctima, incluso cuando no se atendía el llamado", explicó Will Cathcart, director de WhatsApp. "Fue un ataque muy sofisticado y específico, pero no cubrieron todos sus rastros e identificamos que el ataque tuvo como objetivo a 100 activistas de derechos humanos, periodistas y personas civiles, como detallamos en nuestra demanda", agregó el ejecutivo de Facebook, dueña de whatsApp, en una columna de opinión publicada en The Washington Post.

En respuesta a las acusaciones, NSO dijo que Pegasus solo es utilizado por fuerzas de seguridad y agencias de inteligencias para la prevención del crimen y el terrorismo. Una vez instalado en el smartphone, el controvertido software permite leer todos los mensajes almacenados en el teléfono, ver las llamadas entrantes y salientes, además de activar la cámara y los micrófonos para grabar conversaciones.

Después del ataque, durante seis meses WhatsApp e investigadores de la Universidad de Toronto identificaron que unos 1400 teléfonos fueron alcanzados por el ataque durante las dos semanas que duró la vulnerabilidad de las videollamadas en mayo, y que una parte significativa de los afectados eran civiles, según un reporte publicado por Financial Times.