Papelera de WhatsApp: cómo encontrarla y recuperar mensajes viejos

Al momento de buscar chats en WhatsApp que se borraron, muchos recurren a buscar la "papelera“, un espacio en donde se almacenan estos por un tiempo después de haber sido eliminados. Sin embargo, la aplicación de mensajería instantánea de Meta no cuenta con una. De todos modos, la copia de seguridad ―una carga a la nube de toda la información del perfil que puede bajarse en el teléfono otra vez― puede permitir encontrar mensajes viejos y recuperarlos.

El motivo porque no existe la papelera de WhatsApp se debe a que no se almacena el historial de chats en los servidores de la aplicación por una cuestión de seguridad y privacidad de los usuarios.

No existe la papelera de WhatsApp, pero se puede encontrar la copia de seguridad Alexey Tulenkov

Cómo encontrar la copia de seguridad

Para encontrar la copia de seguridad de WhatsApp de Android se debe ingresar a Google Drive. En el menú, se puede ver la opción “Copias de Seguridad” y allí se puede encontrar los elementos que se quieren recuperar, siempre y cuando no se haya actualizado antes este backup.

Esto también es una opción para los iPhone, pero a través de iCloud. Para ello, se debe seguir un procedimiento similar al ya mencionado.

Cómo encontrar y recuperar mensajes viejos de WhatsApp

Aunque no exista la papelera de WhatsApp, es posible recuperar las conversaciones que se borraron de la aplicación y todos los elementos que se encontraban en ellas. Cabe aclarar que para que funcione este truco es sumamente importante contar con una copia de seguridad actualizada, puesto que se restaurará lo último que se guardó en la nube y se perderán los mensajes posteriores. A su vez, para recuperar los videos, es necesario contar con la opción “Incluir videos” activada.

Cómo restaurar el historial de chats de WhatsApp en Android

A continuación, el paso a paso para restaurar el historial de chats, según el sitio oficial de WhatsApp:

1 Desinstalar WhatsApp

Se debe borrar la aplicación del celular para luego volverla a instalar.

2 Configurar la aplicación

Verificar el número de teléfono y, en caso de tener iPhone, el Apple ID.

3 Restaurar el historial de chats

Hacer click en “Restaurar historial de chats” al configurar la aplicación.

4 Verificar el usuario

Para mayor seguridad, es posible que se solicite verificar la identidad del usuario, con el fin de restaurar tus chats. Para ello, la app enviará un código por SMS o llamada si no activó la verificación en dos pasos o las copias de seguridad cifradas de extremo a extremo.

Cómo vaciar chats en WhatsApp

Mientras algunas personas requieran de recuperar elementos que se eliminaron de WhatsApp, otros buscan maneras de eliminarlos del celular. Esto se debe a que puede que ocupen mucho espacio en la memoria del teléfono, lo que puede afectar el funcionamiento del dispositivo. Como solución a este problema, la aplicación ofrece una forma de vaciar los chats que los usuarios tienen, tanto para Android como para iPhone.

Existe la posibilidad de borrar los chats de WhatsApp

Vale aclarar que este procedimiento no eliminará a ningún usuario de ningún grupo ni las conversaciones que se encuentran en la pestaña “Chats”. Además, estos se pueden recuperar en caso de arrepentirse, siempre y cuando se trate de la copia de seguridad más reciente antes de vaciarlo. Una vez que este se actualiza, se pierde cualquier historial de chat que se haya producido.

Existen dos métodos para eliminar chats, que puede ser de forma puntual o directamente vaciar todos las conversaciones de una vez:

1 Vaciar un chat individual o grupal

En la pestaña Chats , abrir el chat individual o grupal que quieras vaciar.

, abrir el que quieras vaciar. Tocar en el ícono con tres puntos o en “ Más ” y seleccionar la opción “ Vaciar chat ”.

” y seleccionar la opción “ ”. Marcar o desmarcar la casilla “ Eliminar también de la galería del dispositivo los archivos multimedia recibidos en este chat ”.

”. Hacer click en “Vaciar chat”.

2 Vaciar todos los chats de una vez

En Ajustes , ingresar a la sección “ Chats ”, donde se encontrará el “ Historial de chats ”.

, ingresar a la sección “ ”, donde se encontrará el “ ”. Pulsar “ Vaciar todos los chats ”.

”. Marcar o desmarcar la casilla “ Eliminar ” también de la galería del dispositivo los archivos multimedia recibidos en los chats y “ Eliminar mensajes destacados ”.

” también de la galería del dispositivo los recibidos en los chats y “ ”. Tocar “Vaciar chats”.