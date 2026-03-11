Galaxy S26: Samsung pone en venta su celular estrella en la Argentina

Tal como había adelantado la compañía a fines de febrero, cuando hizo el lanzamiento mundial de la familia Galaxy S26, Samsung puso en venta hoy sus smartphones para el mercado argentino, dos semanas después de su debut internacional.

El precio de los dispositivos es el siguiente:

Galaxy S26 Ultra de 1 TB : $4.399.999

: $4.399.999 Galaxy S26 Ultra de 512 GB : $3.699.999

: $3.699.999 Galaxy S26 Ultra de 256 GB : $3.399.999

: $3.399.999 Galaxy S26+ de 512 GB : $3.299.999

: $3.299.999 Galaxy S26+ de 256 GB : $2.799.999

: $2.799.999 Galaxy S26 de 512 GB : $2.699.999

: $2.699.999 Galaxy S26 de 256 GB : $2.199.999

: $2.199.999 Galaxy Buds4 Pro : $619.999

: $619.999 Galaxy Buds4: $449.999

Al igual que en años anteriores, Samsung ofrece hasta 24 cuotas sin interés, la opción de entregar hasta dos teléfonos como parte de pago (hasta un 45% del valor total; el monto final depende de qué equipos sean y de su estado), y el acceso a un voucher que les permite o duplicar el almacenamiento por el mismo precio o tener $300.000 de crédito para otros productos de la compañía.

Además, quienes compren un teléfono y los nuevos Galaxy Buds4 tendrán un 20% de descuento en el precio de los auriculares inalámbricos elegidos.

Los precios internacionales del Galaxy S26

En Estados Unidos, país de referencia en cuanto a precios internacionales de los equipos, el Galaxy S26 tiene los siguientes precios:

Galaxy S26 de 256 GB: US$899,99

US$899,99 Galaxy S26 de 512 GB: US$1099,99

US$1099,99 Galaxy S26+: entre US$1099,99 y US$1299

entre US$1099,99 y US$1299 Galaxy S26 Ultra: entre US$1299 y US$1799

Cuánto sale traer el Galaxy S26 desde EE.UU.

Quienes tengan el dinero disponible pueden traerlo al país con Amazon, con un costo en dólares que resulta más bajo que comprarlo en pesos en el país, pero dejará a los usuarios sin acceso al financiamiento en cuotas ni a los descuentos que ofrece la filial local con la toma de equipos usados.

La tienda oficial de Samsung en Amazon ofrece:

el Galaxy S26 con 512 GB de almacenamiento a 900 dólares con 195 dólares de envío e impuestos (1,55 millones de pesos al cambio actual)

de almacenamiento a 900 dólares con 195 dólares de envío e impuestos (1,55 millones de pesos al cambio actual) el Galaxy S26+ con 512 GB de almacenamiento a 1100 dólares más 238 dólares de envío e impuestos (1,9 millones de pesos al cambio actual)

de almacenamiento a 1100 dólares más 238 dólares de envío e impuestos (1,9 millones de pesos al cambio actual) el Galaxy S26 Ultra con 512 GB de almacenamiento a 1500 dólares con 322 dólares de envío e impuestos (2,58 millones de pesos al cambio actual)

Hay que tener en cuenta que esos precios son haciendo el gasto con los dólares en cuenta; si se hace el gasto en el exterior con el dólar tarjeta tiene un recargo del 30 por ciento.

Cuatro novedades de los Galaxy S26

Primero, el Galaxy S26 Ultra permite cargar la batería a 60 watts, lo que significa que su batería de 5000 mAh se puede cargar al 75% en media hora. También admite una carga inalámbrica de 25 watts. Eso sí: el cargador hay que comprarlo aparte, pero es estándar: cualquier cargador de 65 watts o más es compatible.

Segundo, con el Galaxy S26 Ultra debuta una tecnología de pantalla de Samsung que permite oscurecer a voluntad una parte del panel, para evitar que pueda verse de soslayo, es decir, hace que sólo la vea quien está frente a la pantalla y no un posible fisgón que está al costado y que mira nuestra pantalla de reojo. Se activa a voluntad, y puede hacerse para toda la pantalla o para elementos de ella (por ejemplo, el lugar donde ingresamos una contraseña en un sitio o una app).

El Galaxy S26 Ultra incluye un modo privacidad que bloquea a voluntad la vista lateral de la pantalla para que nadie espíe lo que estamos viendo

Tercero, la cámara del S26 Ultra suma un modo de grabación de video con hiper estabilización: podés sacudir el teléfono, inclinarlo para cualquier lado y el video seguirá mayormente estable. Y no hay que sacrificar calidad de video: funciona en grabaciones 4K.

Cuarto, los Galaxy S26 integran AI Call Screening: cuando recibimos una llamada de un número desconocido o de un número identificado como spam podemos dejar que el teléfono atienda la llamada: le pedirá a quien llama que se identifique y explique el motivo del llamado, transcribirá la respuesta en pantalla y nosotros podemos elegir si hablamos con la otra persona o no.