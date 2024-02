escuchar

A pesar de que WhatsApp cuenta con su aplicación oficial de Meta, muchos usuarios prefieren instalar en sus dispositivos móviles una versión alternativa, dado que presenta más funciones y puede usarse en color azul, rojo, rosa o rojo.

Para usar WhatsApp Plus (la cual no es parte del paquete oficial de Meta), los usuarios deben descargar Android Application Package (APK), que es una extensión de información que permite instalar aplicaciones que no están la tienda de Google. Por otro lado, también es fundamental tener en cuenta que WhatsApp Plus no es compatible con la app WhatsApp original, por lo que es necesario desinstalar la aplicación de Meta antes de bajar esta versión no oficial.

Así se puede instalar WhatsApp Plus en los dispositivos móviles iproup

Ahora, WhatsApp Plus volvió a actualizar su versión y aquellos que desean tenerla deberán usar la versión 17.70. A continuación, el instructivo de cómo instalar la app en los celulares.

Cómo activar el “modo azul” en WhatsApp

La última versión que salió es v17.70 y es la que deben instalar ahora en febrero, según indicó el sitio WhatsAppPlus.com. Aquellas personas que tengan la app, deben seguir los siguientes pasos:

Hacer una copia de seguridad de tu WhatsApp original.

Desinstalar completamente la aplicación oficial de WhatsApp.

Revisar y elimina cualquier carpeta residual en tu almacenamiento interno.

Descargar la nueva versión en el siguiente link.

Habilitar los permisos correspondientes a Google Chrome para la app de instalación de terceros.

Una vez instalado en el smartphone, ingresar al APK y escribir el número más el código de verificación.

Una vez que hayan terminado, abrir WhatsApp Plus V 17.70 y ya podrán utilizar la aplicación para hablar con amigos y familiares.

Cuáles son las novedades WhatsApp Plus

El usuario que instale WhatsApp Plus podrá realizar las siguientes funciones:

Modificar el estilo de WhatsApp: los usuarios deben dirigirse a “Ajustes” de WhatsApp Plus y en la pantalla podrán ver una sesión que indica Encabezado. Tienen que hacer click y podrán seleccionar el modo de presentación de la app.

los usuarios deben dirigirse a “Ajustes” de WhatsApp Plus y en la pantalla podrán ver una sesión que indica Encabezado. Tienen que hacer click y podrán seleccionar el modo de presentación de la app. Consultar historial de mensajes editados: los usuarios pueden consultar el historial de modificaciones que hubo en un mensaje de texto editado y que es lo que se modificó.

los usuarios pueden consultar el historial de modificaciones que hubo en un mensaje de texto editado y que es lo que se modificó. Rápida traducción: los usuarios que quieran mandar un mensaje en otro idioma, deberán ir al botón alterno de Google Translate para seleccionar si quieren que el mensaje se traduzca en inglés, francés, chino, entre otros.

los usuarios que quieran mandar un mensaje en otro idioma, deberán ir al botón alterno de Google Translate para seleccionar si quieren que el mensaje se traduzca en inglés, francés, chino, entre otros. Programa mensajes para ser enviados automáticamente: los usuarios podrán programar los mensajes y se enviarán en un determinado horario

los usuarios podrán programar los mensajes y se enviarán en un determinado horario Emojis, temas y estética al estilo iPhone: aquellos usuarios que quieran usar el diseño de iPhone y tengan Android, podrán hacerlo con la app.

aquellos usuarios que quieran usar el diseño de iPhone y tengan Android, podrán hacerlo con la app. Mensajes e Imágenes Bomba: los usuarios pueden enviar mensajes o imágenes que desaparecen después de ser vistos.

los usuarios pueden enviar mensajes o imágenes que desaparecen después de ser vistos. Personalización de Interfaz: la aplicación adapta colores y tamaño de fuente a tu gusto.

la aplicación adapta colores y tamaño de fuente a tu gusto. Consulta de horas de conexión: los usuarios pueden verificar las horas de conexión y estado directamente desde la pantalla de chat.

WhatsApp Plus permite enviar archivos más grandes, aplicar distintos temas y posibilidad de leer mensajes borrados de otros usuarios

¿Qué es y para qué sirve WhatsApp Plus?

Esta aplicación es una versión modificada de la original de WhatsApp y fue desarrollada en 2012 por el programador español Rafalense. La app fue hecha principalmente para tener una mayor personalización sobre el programa.

Al igual que el original, WhatsApp Plus permite a los usuarios por chatear, enviar fotos, emojis, videos, documentos y archivos, pero también tiene funcionalidades que no se encuentran en la versión oficial, como cambiar el color a los chats y a la interfaz, evitar que los mensajes borrados por otros desaparezcan, configurar la visibilidad del doble check azul y del audio escuchado. Además, se pueden enviar archivos más grandes y publicar estados más extensos.

LA NACION

