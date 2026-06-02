Pelota del Mundial 2026: cómo es y cuánto cuesta la oficial

El próximo 11 de junio, en el estadio Azteca de la Ciudad de México, comenzará a rodar oficialmente la pelota del Mundial 2026, protagonista exclusiva de cada edición del certamen ecuménico. La empresa encargada de crear y proveer el balón oficial es Adidas, y el nombre elegido es Trionda, que rinde homenaje a la primera vez en la historia en la que tres países —Canadá, México y Estados Unidos- son sede de una misma Copa del Mundo.

La actual es la 15° edición consecutiva en la que la empresa alemana se encarga de fabricar la pelota oficial del Mundial. La primera vez fue en México 1970 y la última Qatar 2022.

“Es el balón de la Copa Mundial de la FIFA más divertido visualmente que hemos creado: una pieza de artesanía construida para el escenario más grande, que te hace querer sostenerlo, admirarlo y, sobre todo, jugar con él”, afirmó Sam Handy, director general de Adidas Football. “La marca Adidas ha creado un nuevo y emblemático balón mundialista cuyo diseño encarna la unidad y la pasión de los países anfitriones del torneo: Canadá, México y Estados Unidos. Estoy deseando ver los primeros goles con esta maravillosa pelota”, comentó el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, al momento de la presentación.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, junto a Trionda, la pelota del Mundial 2026, y la Copa del Mundo Marcio Machado - FIFA

En cuanto al diseño, FIFA explicó: “El llamativo diseño presenta un patrón rojo, verde y azul que rinde homenaje a los tres países coanfitriones, mientras que la novedosa construcción a partir de cuatro paneles con fluidas figuras geométricas reproduce las ondas a las que hace referencia su nombre. Estos paneles confluyen para formar un triángulo en el centro del balón, en referencia a la histórica unión de los tres países anfitriones.

Además, aseguraron que incluye varias innovaciones destacadas para mejorar el rendimiento. Su composición incorpora unas costuras deliberadamente profundas que conforman una superficie que le confiere una estabilidad óptima cuando se desplaza por el aire, ya que garantiza una excelente resistencia aerodinámica que se distribuye de manera uniforme. Por otro lado, los gráficos estampados en relieve mejoran la adherencia al golpear o conducir la pelota bajo la lluvia o en situaciones de mucha humedad. Por último, la pelota incluye un sensor de movimiento de 500 Hz de última generación que proporciona información y datos precisos al VAR en tiempo real.

Trionda, la pelota del Mundial 2026; simboliza la unión entre los tres países anfitriones FIFA

Precio oficial y dónde conseguir la pelota del Mundial 2026

La pelota del Mundial 2026 se puede conseguir en todos los locales oficiales de Adidas Argentina. Su versión profesional, es decir, la que será utilizada por los jugadores en la cita ecuménica, cuesta $299.999. La versión oficial no profesional cuesta $149.999; mientras que la Trionda League, una réplica creada también por la marca alemana sin las características de las otras dos versiones, sale $79.999.

La pelota oficial del Mundial 2026 cuesta $299.999 en la tienda oficial de Adidas de la Argentina Captura de pantalla

Todas las pelotas de los Mundiales

Uruguay 1930: No hubo una pelota oficial . La final se disputó con dos diferentes, una en cada tiempo. Uruguay eligió la ‘Balón T’ y la Argentina hizo lo propio con la ‘Tiento’ . Ambas eran de tiento y la cámara estaba hecha con una vejiga animal envuelta en cuero .

. La final se disputó con dos diferentes, una en cada tiempo. Uruguay eligió la y la Argentina hizo lo propio con la . Ambas eran de tiento y . Italia 1934: Federale 102 - Estaba hecha de cuero con piezas rectangulares y contaba con la ‘Tecnología Superball’, que implicó limar las costuras para impedir lastimaduras a la hora de cabecear . La cámara también estaba hecha con una vejiga animal.

- Estaba hecha de y contaba con la ‘Tecnología Superball’, que implicó . La cámara también estaba hecha con una vejiga animal. Francia 1938: Allen - El material volvió a ser cuero con gajos rectangulares , pero por primera vez se reemplazó la vejiga que se utilizaba como cámara por una válvula para poder inflarla.

- El material volvió a ser , pero por primera vez se reemplazó la vejiga que se utilizaba como cámara por una Brasil 1950: Super Ball Duplo T - Los 12 años de interrupción por la Segunda Guerra Mundial le permitieron a los fabricantes mejorar la tecnología de las pelotas de fútbol. Para la segunda Copa del Mundo en suelo sudamericano, se logró una costura más firme, lo que permitió que sea aún más redonda, lo que la hizo también más rápida .

- Los 12 años de interrupción por la Segunda Guerra Mundial le permitieron a los fabricantes mejorar la tecnología de las pelotas de fútbol. Para la segunda Copa del Mundo en suelo sudamericano, . Suiza 1954: Swiss World Champion - Fue la primera pelota de color naranja. También estaba hecha de cuero, pero los gajos dejaron de ser rectangulares y pasaron a ser más uniformes . Además, estaba cosida del lado de adentro , toda una novedad para la época.

- Fue la primera pelota de color naranja. También estaba . Además, estaba , toda una novedad para la época. Suecia 1958: Top Star - Su diseño constaba de 24 paneles rectangulares de cuero con dos formas diferentes y costuras entrelazadas en zigzag para que tuviesen menos tensión.

- Su diseño constaba de con dos formas diferentes y en zigzag para que tuviesen menos tensión. Chile 1962: Crack - Estaba formada por 18 paneles de cuero amarillo (12 hexagonales y seis rectangulares) y fue la última que no fue fabricada por una multinacional.

- Estaba formada por (12 hexagonales y seis rectangulares) y fue la última que no fue fabricada por una multinacional. Inglaterra 1966: Challenge 4-Star - En esta edición, regresaron los gajos de cuero rectangulares , que se habían dejado de utilizar en Suiza 1954. Eran 25 en total , todos de color naranja, y fue fabricada por la misma empresa que se encargaba de hacer las pelotas de tenis utilizadas en Wimbledon: Slazenger.

- En esta edición, regresaron los , que se habían dejado de utilizar en Suiza 1954. Eran , todos de color naranja, y fue fabricada por la misma empresa que se encargaba de hacer las pelotas de tenis utilizadas en Wimbledon: Slazenger. México 1970: Telstar - Aquí comenzó la unión entre FIFA y Adidas para la fabricación de todas las pelotas de los Mundiales hasta el día de hoy. Tenía 32 parches, en su mayoría hexagonales, blancos y negros, colores estudiados y elegidos para el beneficio de la televisación.

Telstar: la Pelota Oficial del Mundial México 1970, la primera creada por Adidas Redacción LA NACION - Archivo La Nación

Alemania 1974: Telstar Durlast - Era casi idéntica a la edición anterior. Lo único diferente fueron las letras , que dejaron de ser doradas y pasaron a ser negras.

- Era casi idéntica a la edición anterior. , que dejaron de ser doradas y pasaron a ser negras. Argentina 1978: Tango Durlast - Fue fabricada con 32 paneles poligonales . El nombre corresponde al baile típico del país anfitrión y fue la primera impermeabilizada , por lo que la lluvia no la hacía tan pesada.

- Fue fabricada con . El nombre corresponde al baile típico del país anfitrión y fue la , por lo que la lluvia no la hacía tan pesada. España 1982: Tango España - Fue muy similar a la que se utilizó en el primer campeonato Mundial ganado por la Argentina en la edición anterior, aunque se hizo énfasis en mejorar justamente esa impermeabilidad, por lo que se le agregó poliuretano al cuero .

- Fue muy similar a la que se utilizó en el primer campeonato Mundial ganado por la Argentina en la edición anterior, aunque se hizo énfasis en mejorar justamente esa impermeabilidad, por lo que . México 1986: Azteca - El diseño siguió las mismas bases, pero se le agregó microfibra óptica para lograr una menor absorción del agua.

La pelota del mundial de 1986, manejada a la perfección por Diego Armando Maradona JORGE DURAN - AFP

Italia 1990: Etrusco Único - Fue considerada como la pelota más rápida hasta el momento. La marca alemana logró que sea 100% impermeable gracias a una capa interna de espuma negra de poliuretano .

- Fue considerada como la pelota más rápida hasta el momento. La marca alemana logró que sea gracias a una . Estados Unidos 1994: Questra - Su diseño se basó en el momento más icónico del país anfitrión: la llegada del hombre a la luna. Con una espuma blanca de polietileno compacto por fuera , tenía gran recuperación energética. Además tenía mallas de estabilidad, espuma de polietileno y mallas de fibra trenzadas , lo que generaba mayor estabilidad y velocidad en la volada de la pelota.

- Su diseño se basó en el momento más icónico del país anfitrión: la llegada del hombre a la luna. Con una , tenía gran recuperación energética. Además tenía , lo que generaba en la volada de la pelota. Francia 1998: Tricolore - Tenía micro-burbujas llenas de gas, cerradas y altamente resistentes , por lo que aumentó su durabilidad. El exterior era de poliuretano compacto y cumplía con muchas características iguales a la de la edición anterior.

- Tenía , por lo que aumentó su durabilidad. El exterior era de y cumplía con muchas características iguales a la de la edición anterior. Corea del Sur - Japón 2002: Fevernova - Fue la primera fabricada en Asia, aunque siguió en manos de Adidas. Tenía tres capas tejidas que le dieron una trayectoria de vuelo aún más precisa, además de una capa fina de goma espuma sintética . El diseño exterior se inspiró en la cultura de los países anfitriones.

- Fue la primera fabricada en Asia, aunque siguió en manos de Adidas. Tenía que le dieron una trayectoria de vuelo aún más precisa, además de . El diseño exterior se inspiró en la cultura de los países anfitriones. Alemania 2006: +Teamgeist - Por primera vez en la historia de los Mundiales, la pelota dejó de tener los gajos cosidos para empezar a utilizar paneles sellados . Gracias a esto, la absorción del agua logra ser casi nula por lo que no cambiaba su peso en caso de lluvias intensas. Por primera vez se grabaron los nombres de las selecciones que se enfrentaban en cada partido, junto a la fecha, ciudad o nombre del estadio y hora de inicio.

- Por primera vez en la historia de los Mundiales, . Gracias a esto, la absorción del agua logra ser casi nula por lo que no cambiaba su peso en caso de lluvias intensas. Por primera vez se grabaron los nombres de las selecciones que se enfrentaban en cada partido, junto a la fecha, ciudad o nombre del estadio y hora de inicio. Sudáfrica 2010: Jabulani - La pelota más polémica y criticada de toda la historia. Se hizo con material sintético y no tenía costuras entre cada uno de los ocho gajos, lo que la hacía mucho más rápida, pero también dificultaba su manejo ya que, según los propios jugadores que la utilizaron, ‘se movía en el aire’.

Brasil 2014: Brazuca - Tenía seis paneles de poliestireno que se unían para mantener el mismo peso y la misma redondez incluso con la lluvia más intensa. La cámara de la pelota estaba hecha de látex y proporciona una recuperación rápida luego de cada impacto.

- Tenía que se unían para mantener el mismo peso y la misma redondez incluso con la lluvia más intensa. y proporciona una recuperación rápida luego de cada impacto. Rusia 2018: Telstar 18 - Su diseño fue creado para rendir tributo a la primera pelota creada por Adidas en México 1970. La diferencia fue que en 2018 tenía seis paneles blancos y negros contra los 32 de 1970. Además, se le agregó un chip mediante el cual los fanáticos podían observar las estadísticas de cada jugador .

- Su diseño fue creado para rendir tributo a la primera pelota creada por Adidas en México 1970. La diferencia fue que en 2018 tenía contra los 32 de 1970. Además, se le agregó un . Qatar 2022: Al Rihla - Fue la primera pelota fabricada exclusivamente con tintas y pegamentos de base acuosa, lo que genera un excelente poder adhesivo entre los diferentes paneles. Además, tenía tecnología CRT-Core y estaba hecha con cuero SPEEDSHELL, un cuero de poliuretano texturizado con 20 paneles que mejora la precisión, la estabilidad y la rotación en el aire.