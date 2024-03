Escuchar

WhatsApp es la aplicación de mensajería más usada en el mundo. Todos los días millones de mensajes son enviados a través de esta aplicación que es utilizada tanto para fines personales como profesionales. Una de las razones por las cuales mantuvo vigente a lo largo de los años es que lleva a cabo una serie de actualizaciones para mejorar o lanzar nuevas funciones. El problema de ello es que con el tiempo algunos dispositivos dejan de ser compatibles y en abril eso sucederá para algunos.

La app, propiedad de la compañía Meta, comparte con los usuarios cuando sus dispositivos electrónicos ya no podrán soportar los cambios. Y es que en ocasiones las actualizaciones resultan muy pesadas para ciertos equipos o simplemente no pueden reconocerlas, esto aplica tanto para celulares con sistema operativo Android como para los iPhone, o con sistema iOS.

WhatsApp dejará de funcionar en algunos dispositivos móviles a partir de abril Shutterstock

Con base en lo anterior, a partir del mes de abril, los celulares que se quedarán sin acceso a WhatsApp son todos aquellos que tengan Android 5.0 o versiones anteriores, sistema operativo que fue lanzado en 2014. En el caso de los iPhone, la plataforma solamente estará disponible para los equipos que tengan iOS 12 o versiones posteriores.

La lista de algunos de los modelos que se quedarán sin WhatsApp el próximo mes incluye:

Galaxy Core

Galaxy Trend Lite

Galaxy Ace 2

Galaxy S3 mini

Galaxy Trend II

Galaxy X cover 2

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

Wiko Darknight

Archos 53 Platinum

ZTE V956

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

iPhone 3G

iPhone 3GS

iPhone 4

iPhone 4S

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

Qué hacer si mi celular está en la lista anterior y se quedará sin WhatsApp

Lo primero que hay que decir es que no se dejará de tener acceso a WhatsApp de pronto. A pesar de que ya no será posible descargar la última actualización, la plataforma funcionará en el dispositivo, enviará y recibirá mensajes, pero con el tiempo se comenzarán a notar algunos errores.

De hecho, probablemente se recibirá un mensaje en la misma aplicación informando que el equipo ya no es compatible y se recomendará el cambio. Así, con el tiempo quedará evidente que algunos elementos ya no se desplegarán de la manera correcta, debido a que el celular no reconoce los cambios.

Si lo anterior sucede, antes de cambiar el dispositivo y llevar la cuenta a un teléfono más actual, lo primero que se tiene que hacer es realizar una copia de seguridad. De esta manera se garantizará que las conversaciones se mostrarán en el nuevo celular.

