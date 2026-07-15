WhatsApp: dónde encontrar la papelera de reciclaje y cómo liberar espacio en el teléfono

Es un error común entre los usuarios de smartphones buscar una papelera de reciclaje dentro de WhatsApp para recuperar mensajes eliminados por accidente. Lo cierto es que la aplicación no cuenta con una función de este tipo, ya que, por políticas de privacidad y seguridad, no almacena el historial de chats en sus servidores. En su lugar, el sistema depende exclusivamente de las copias de seguridad en la nube, específicamente en Google Drive para dispositivos Android y en iCloud para el entorno iOS.

WhatsApp no cuenta con una papelera de reciclaje para mensajes borrados, pero permite recuperarlos a través de su copia de seguridad (Fuente: Pexels)

Para restaurar conversaciones perdidas, el usuario debe desinstalar y reinstalar la aplicación. Tras verificar el número de teléfono y, en el caso de los iPhone, el Apple ID correspondiente, la plataforma solicitará la opción de restaurar el historial de chats.

Es fundamental considerar que este procedimiento depende de la última copia realizada; si el respaldo es anterior a la eliminación del mensaje, será imposible recuperarlo.

Asimismo, si el usuario desea conservar archivos multimedia, es obligatorio haber tenido activada la función de incluir videos previamente. Es posible que el sistema solicite una verificación de identidad mediante un código enviado por SMS o llamada, especialmente si no se configuró la verificación en dos pasos o el cifrado de extremo a extremo.

Por el contrario, cuando el objetivo es liberar espacio en la memoria del teléfono debido a la acumulación de datos, WhatsApp ofrece herramientas claras para gestionar el almacenamiento. Si se busca vaciar un chat específico, ya sea individual o grupal, basta con ingresar a la conversación, seleccionar el menú de opciones —identificado por tres puntos o la palabra “Más”— y elegir la alternativa “Vaciar chat”.

Para encontrar la copia de seguridad de WhatsApp de Android se debe ingresar a Google Drive. En el menú, se puede ver la opción “Copias de Seguridad” Shutterstock - Shutterstock

En este punto, la aplicación permite marcar una casilla para eliminar también los archivos multimedia recibidos que se almacenaron en la galería del dispositivo. Esta acción limpia el contenido, pero mantiene la ventana de chat abierta y no implica salir del grupo.

Para una limpieza más profunda, existe la opción de vaciar todos los chats simultáneamente. El camino para acceder es Ajustes, luego Chats y finalmente Historial de chats.

Dentro de ese apartado, se selecciona la opción “Vaciar todos los chats”, donde el usuario puede optar por borrar también los mensajes destacados y los archivos de la galería. Es relevante notar que, si bien este procedimiento elimina el contenido visible, el historial podría ser recuperado nuevamente mediante la copia de seguridad más reciente, siempre y cuando esta no se haya actualizado después de la limpieza.

Cómo restaurar el historial de chats de WhatsApp en Android

Una vez que el backup se sobrescribe, cualquier información eliminada desaparece de manera definitiva. En definitiva, la gestión del espacio y la recuperación de información dependen enteramente de la configuración de estas copias en la nube, por lo que resulta vital mantenerlas actualizadas y supervisar la sincronización entre el dispositivo y los servicios de almacenamiento en línea para evitar la pérdida de datos importantes o la saturación del equipo móvil.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA