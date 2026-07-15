Nueva York frena la construcción de centros de datos

Nueva York se convirtió el martes en el primer estado de EE. UU. en detener la construcción de nuevos y grandes centros de datos. Impusieron una moratoria de un año ante la creciente preocupación de que las instalaciones que impulsan el auge de la inteligencia artificial estén elevando los costos de la energía, agotando los suministros de agua y sobrecargando a las comunidades locales.

La moratoria sitúa a Nueva York a la vanguardia de un creciente debate nacional sobre cómo gestionar la infraestructura necesaria para dar soporte a la IA. Mientras las empresas tecnológicas se apresuran por construir nuevos centros de datos, los legisladores y reguladores de decenas de estados sopesan medidas para limitar su impacto en las redes eléctricas, las facturas de servicios públicos y las comunidades locales.

“Dado que el desarrollo de centros de datos amenaza con disparar las facturas de servicios públicos, agotar nuestros recursos naturales y generar incertidumbre entre los neoyorquinos, es mi responsabilidad actuar y liderar esta iniciativa”, declaró la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. Añadió que también impulsaría legislación para derogar las exenciones del impuesto sobre las ventas para los grandes centros de datos.

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La prohibición de construcción se aplicará a los centros de datos que utilicen 50 megavatios o más de energía, según informaron funcionarios de la oficina del gobernador. Durante la moratoria, el Departamento de Conservación Ambiental del estado no emitirá ningún permiso discrecional que no se considere ya completo, según informó la oficina del gobernador.

En cambio, Hochul ordenó a los funcionarios estatales que elaboren una declaración genérica de impacto ambiental para garantizar que los nuevos centros de datos que entren en funcionamiento cumplan con “estándares consistentes”, así como que examinen los posibles impactos ambientales de la construcción y el funcionamiento de los centros de datos en el estado. Según la oficina de Hochul, la prohibición se levantará una vez que el estado finalice dichas normas.

Los centros de datos provocan reacción negativa

El mes pasado, la legislatura de Nueva York aprobó un proyecto de ley destinado a establecer límites para los centros de datos, pero aún no ha sido enviado al despacho de Hochul para su firma. El proyecto de ley se dirige a los centros de datos que consumen más de 20 megavatios de energía, lo que le otorga un alcance más amplio que la orden ejecutiva del martes.

Los funcionarios de la oficina de Hochul describieron el proyecto de ley como complicado y añadieron que “llevará algún tiempo resolverse” con la legislatura estatal.

La prohibición de construcción se aplicará a los centros de datos que utilicen 50 megavatios o más de energía Cushman & Wakefield

Entre los hiperescaladores, Google, Microsoft y Meta declinaron hacer comentarios sobre la medida adoptada por Nueva York. Amazon y Oracle no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

En declaraciones a Reuters, la empresa afirmó que esta medida probablemente desviará las inversiones fuera de Nueva York: “Estamos comprometidos a trabajar con los responsables políticos en soluciones que apoyen un crecimiento responsable, pero una pausa de un año no es el enfoque adecuado”.

El director ejecutivo de NTT Global Data Centers, Doug Adams, afirmó que los operadores deben explicar mejor el impacto local de los centros de datos, desde la creación de empleo y la inversión económica hasta el uso de los recursos ambientales: “El mayor escrutinio refleja el deseo de comprender mejor cómo los centros de datos afectan a las comunidades locales. Agradecemos este diálogo”. Equinix (EQIX.O), otro operador de centros de datos, no respondió a las solicitudes de comentarios.

La expansión de los centros de datos en Estados Unidos está elevando la demanda de energía —y las facturas de electricidad— en amplias zonas del país, lo que está provocando reacciones adversas a nivel local y político. Según una reciente encuesta de Reuters/Ipsos, solo uno de cada tres estadounidenses aprueba el ritmo acelerado de construcción de centros de datos y la mayoría se opondría a la construcción de uno en su propia comunidad.

La expansión de los centros de datos en Estados Unidos está elevando la demanda de energía —y las facturas de electricidad— en amplias zonas del país Make more Aerials - Shutterstock

Decenas de legislaturas estatales han presentado proyectos de ley para controlar el impacto de los centros de datos en las facturas de electricidad y el medio ambiente. Nueva York es el primer estado en decretar una moratoria total. En abril, la gobernadora de Maine, Janet Mills, vetó un proyecto de ley que habría impuesto una congelación similar a esas instalaciones.

En mayo, había más de 12 gigavatios de cargas de alto consumo energético, incluidos centros de datos, pendientes de conexión a la red eléctrica estatal, según un informe reciente del operador independiente de la red de Nueva York. Un gigavatio de electricidad puede abastecer a unos 750.000 hogares. Nueva York tiene el octavo precio minorista más caro para la electricidad residencial en el país, según datos del Departamento de Energía de EE. UU.

Si bien el elevado precio de los terrenos y la escasez de suministro eléctrico en el estado han limitado en gran medida el interés por los centros de datos en comparación con estados como Texas y Ohio, Nueva York ha atraído cierto interés por parte de los proveedores de servidores. Actualmente, el estado cuenta con más de 130 centros de datos, según Data Center Map, en comparación con los más de 600 de Virginia y los aproximadamente 500 de Texas.