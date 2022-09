WhatsApp permitirá ocultar tu número de celular al hablar con alguien que no está entre tus contactos

En las últimas horas, se conoció que WhatsApp trabaja en una actualización que llegará con una función muy importante para la privacidad de los usuarios. Una vez que se implemente esta herramienta, las personas podrán elegir ocultar su número de teléfono al hablar con ciertas cuentas. Por el momento, está en modo de prueba y se desconoce cuando estará disponible.

Durante los últimos años, la aplicación de Meta se volvió líder en Argentina y buena parte del mundo, dentro de lo referido a servicios de mensajería. En ese contexto, constantemente se lanzan nuevas funciones y herramientas que buscan mejorar no solo la experiencia de los usuarios sino también la privacidad, un concepto que tomó cada vez más importancia dentro de las distintas plataformas.

De esto último se trata la nueva herramienta en la que trabaja WhatsApp. Lo que ocurre es que dada la mencionada masividad del servicio, muchas veces es necesario llevar a cabo conversaciones breves con un solo objetivo y que nunca se retoman. Después del intercambio, ambos interlocutores pueden ver el número de celular del otro y tienen la posibilidad de agendarlo. La nueva función lo evitará, al menos en ciertos casos.

Para comunicarse con otra cuenta sin tener el número agendado, hay dos vías posibles: a través de un grupo en común o través de un link de chat. Este último recurso suele ser utilizado por las empresas, que en sus redes o sitios web dejan un link para comunicarse por WhatsApp, pero no ponen un número a disposición. En estas situaciones, los usuarios tendrán forma de resguardarse.

Según reveló WABetainfo, al usar un link para charlar con un negocio u organización, el usuario contará con la posibilidad de elegir entre ocultar y mostrar su número. De esta manera, podrá evitar que se use esa información con cualquier fin a futuro. Por el momento, esta función se podrá utilizar solamente para ciertas cuentas de empresa y no estará disponible para usuarios que se registren de manera estándar. La herramienta formará parte de la versión 2.22.18.12 beta de la app para usuarios de Android, que aún está en desarrollo. Todavía no se conoce cuándo comenzará a estar a disposición este cambio.

La notificación que mostrará WhatsApp al hablar con las cuentas de empresa si se muestra el número Gentileza WABetainfo

Esta novedad llega de la mano con lo que se había anunciado semanas atrás y que tiene ver con la privacidad en los grupos. Así como varias cuentas de empresa no podrán visualizar el número de los interlocutores que los contacten mediante un link, lo mismo ocurrirá con los grupos. A la hora de unirse a uno, cada participante podrá elegir si desea compartir o no su número con el resto de los integrantes. De esta manera, se evitará que alguien desconocido cuente con esa información.

Recientemente, otra función de WhatsApp relacionada a los grupos también generó mucha polémica. Según se conoció, la aplicación habilitaría a los administradores de los grupos la posibilidad de eliminar no solo los mensajes propios dentro del chat, sino también los de cualquier usuario que forme parte de la conversación.