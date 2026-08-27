Xbox te permitirá tener una versión digital de los juegos que tenés en CD

Microsoft ha anunciado oficialmente la función ‘disc-to-digital’ para Xbox, que permitirá a los usuarios digitalizar su biblioteca de juegos físicos, como parte del objetivo de la compañía de preservar y prepararse para la próxima generación de consolas Xbox.

El nuevo sistema, aparte de permitir a los usuarios guardar digitalmente los juegos que tienen en propiedad en forma física, hará más flexible el acceso a los títulos y la forma de jugarlos a través del ecosistema de Xbox, ha indicado la tecnológica en la web de Xbox.

“La mayoría de juegos basados en formato físico de Xbox One y Xbox Series X son compatibles con esta nueva función. Los jugadores pueden reclamar un título digital al introducir el disco en una consola Xbox One o Xbox Series X y iniciar el juego”, explica el vicepresidente de Next Generation de Xbox, Jason Ronald, sobre la nueva experiencia que estará disponible primero para los Xbox Insiders el 31 de agosto.

Compatibles con Xbox Play Anywhere

De hecho, una vez que la licencia digital permanente esté reclamada, la experiencia se traslada a Xbox Play Anywhere, que permite jugar tanto en la consola Xbox como en el PC con Windows, y en la nube con Xbox Cloud Gaming, que se caracteriza por permitir jugar sin instalación ni hardware potente, allí donde sea compatible, mientras que el disco físico original sigue funcionando con normalidad.

“Estamos comenzando con miles de títulos, y continuaremos añadiendo más con el tiempo”, declara Ronald, quien afirma que “es un importante paso hacia un futuro en el que los jugadores puedan tener mayor confianza en que los juegos que compren les acompañarán durante muchos años”.

Se puede acceder a Xbox Insider Program desde la web de soporte de la consola para acceder antes al nuevo sistema, aunque Microsoft lanzará ‘disc-to-digital’ a todo el mundo en los próximos meses.

Esta función de Xbox llega semanas después de que Sony anunciara el fin de los discos físicos en PlayStation, una noticia que todavía sigue levantando quejas en la comunidad de seguidores de la consola, al igual que en la industria.