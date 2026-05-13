Chau, Chromebook, hola Googlebook: llegan las notebooks con Android impulsadas por Gemini

Google presentó ayer una nueva categoría de computadoras móviles propias: las Googlebooks, una familia de dispositivos diseñados desde cero para usar Gemini desde cero. A diferencia de los equipos anteriores, esta apuesta marca una transición de un sistema operativo tradicional hacia lo que la compañía define como un “sistema de inteligencia”, que tiene a Android como base, como se venía hablando hace tiempo, combinando la IA Gemini con la amplitud de opciones de la tienda Google Play y la experiencia que Google logró en los 15 años de vida de las Chromebook. Si esa plataforma apostaba por Chrome como herramienta única, ahora el foco está en Gemini como complemento omnipresente para todas las tareas.

Ponele Gemini a todo

El núcleo de la Googlebook es la integración de la inteligencia artificial en las tareas cotidianas a través de diversas herramientas:

Magic Pointer: Desarrollado en colaboración con el equipo de Google DeepMind, este cursor inteligente ofrece sugerencias contextuales con solo moverlo o agitarlo sobre elementos en la pantalla. Por ejemplo, al señalar una fecha en un correo electrónico, el sistema permite programar una reunión instantáneamente, o al seleccionar dos imágenes —como un sofá y una sala—, puede visualizarlos juntos de forma inmediata. La gracia de esta herramienta es que reconoce todo lo que hay en pantalla (como Circle to Search), lo que permite seleccionar cualquier elemento visible.

Desarrollado en colaboración con el equipo de Google DeepMind, este cursor inteligente ofrece con solo moverlo o agitarlo sobre elementos en la pantalla. Por ejemplo, al señalar una fecha en un correo electrónico, el sistema permite programar una reunión instantáneamente, o al seleccionar dos imágenes —como un sofá y una sala—, puede visualizarlos juntos de forma inmediata. La gracia de esta herramienta es que reconoce todo lo que hay en pantalla (como Circle to Search), lo que permite seleccionar cualquier elemento visible. Create your Widget: Esta función permite a los usuarios crear widgets personalizados mediante instrucciones (prompts) . Gemini puede buscar en internet o conectarse a aplicaciones de Google como Gmail y Calendar para organizar información en un panel único. Un ejemplo de su uso es la creación de un tablero para un viaje que incluya vuelos, hoteles, reservas de restaurantes y una cuenta regresiva.

Esta función permite a los usuarios . Gemini puede buscar en internet o conectarse a aplicaciones de Google como para organizar información en un panel único. Un ejemplo de su uso es la creación de un tablero para un viaje que incluya vuelos, hoteles, reservas de restaurantes y una cuenta regresiva. Sincronización fluida con Android: Gracias a que utiliza parte de la arquitectura de Android, la Googlebook permite una integración total con el celular. Los usuarios pueden abrir y utilizar aplicaciones de su teléfono directamente en la laptop , permitiendo, por ejemplo, pedir comida o completar una lección de Duolingo sin interrumpir el flujo de trabajo en la pantalla grande. Es similar a lo que habilita el Enlace móvil de Windows con algunos teléfonos con Android, y lo que es posible con un iPhone en la Mac con iPhone Mirroring.

Gracias a que utiliza parte de la arquitectura de Android, la Googlebook permite una integración total con el celular. Los usuarios pueden abrir y utilizar , permitiendo, por ejemplo, pedir comida o completar una lección de Duolingo sin interrumpir el flujo de trabajo en la pantalla grande. Es similar a lo que habilita el Enlace móvil de Windows con algunos teléfonos con Android, y lo que es posible con un iPhone en la Mac con iPhone Mirroring. Quick Access: Esta característica facilita el acceso a los archivos del teléfono desde el explorador de archivos de la Googlebook. Permite visualizar, buscar o insertar documentos y fotos del celular en la computadora de forma instantánea, eliminando la necesidad de realizar transferencias manuales. Esto ya era posible tanto en Windows como en macOS con Android y con iOS, respectivamente.

Las Googlebook son una plataforma nueva de Google, que combina Android con Gemini en una computadora portátil

Diseño y disponibilidad

Google no fabricará su propia Googlebook (al menos por ahora), sino que dejará que otros fabricantes se ocupen del hardware. Acer, ASUS, Dell, HP y Lenovo ya se anotaron; la promesa es que serán equipos de alta gama (para poder correr Gemini en forma local sin titubeos), a diferencia de las Chromebooks, que hacen un uso más frugal de los procesadores y memorias.

Se espera que las primeras Googlebooks lleguen al mercado en nuestra próxima primavera, y deberían ser complementarias de las Chromebooks, al menos al principio, ya que apuntan a mercados diferentes: las Chromebooks han tenido bastante éxito en ámbitos educativos; la propuesta de las Googlebook es más difusa, pero deberá disputarle mercado a las notebooks con Windows y calificación Copilot+, y a las Mac.