YouTube permitirá crear feeds personalizados y amplía sus herramientas de IA para creadores

YouTube ha presentado nuevas herramientas diseñadas para creadores y usuarios, como la capacidad de generar feeds personalizados para la página de inicio para los espectadores y nuevas herramientas para facilitar la producción y publicación de videos.

La plataforma de contenido en streaming ha celebrado su evento anual de novedades Made on YouTube, donde ha dado a conocer sus novedades para mejorar la experiencia tanto de los espectadores como de los creadores, potenciando la producción asistida por inteligencia artificial (IA).

Una de las novedades para los espectadores es una nueva herramienta que permite diseñar sus propios feeds’ personalizados, de cara a ayudarles a descubrir más contenido de su interés.

Como ha explicado la compañía en un comunicado en su blog, esta herramienta permitirá guardar diferentes feeds personalizados en pestañas dedicadas accesibles desde la página de inicio. Así, los usuarios podrán configurarlos enfocados por temáticas o tipos de video, para que YouTube muestre sugerencias de publicaciones, centradas en, por ejemplo, el deporte, en documentales, cine o en creadores de contenido determinados.

Estos nuevos feeds personalizados estarán disponibles próximamente para usuarios de YouTube en Estados Unidos, tanto en la versión web como en dispositivos móviles y en televisores.

Mejoras para Ask YouTube

Siguiendo esta línea, YouTube también ha lanzado nuevas funciones para su herramienta Ask YouTube que facilitan la experiencia de compra en la plataforma. Ahora, los usuarios podrán utilizar esta opción para hacer preguntas y consultas sobre posibles productos que deseen comprar en una experiencia interactiva.

De esta forma, al buscar reseñas sobre un producto específico, YouTube podrá mostrar recomendaciones de video organizadas, así como una tabla comparativa con las características de las opciones de producto y categorías de productos según las preferencias del usuario.

Asimismo, una vez escogido un video de interés, los usuarios podrán continuar haciendo preguntas sobre el producto en Ask YouTube directamente en la página de reproducción del video.

Novedades para creadores

YouTube también ha dado a conocer algunas nuevas opciones para los creadores de contenido en la plataforma, incluidas nuevas herramientas para facilitar la producción y publicación de videos.

Concretamente, la compañía ha integrado una nueva herramienta de edición conversacional en Shorts y en la aplicación YouTube Create, que “guía a los creadores en cada paso de la edición”. Esta función ofrece sugerencias para empezar un primer borrador, así como para recortar automáticamente las pausas o reordenar un video para un mejor ritmo, entre otras opciones.

Otra de las novedades para los creadores es que podrán organizar el contenido de Shorts por temporadas y episodios.

De la misma forma, en YouTube Studio, la compañía también ha introducido nuevas funciones de apoyo en la producción, empaquetado y estrategia del canal. Así, los creadores comenzarán a obtener orientación personalizada en cuanto a borradores y la generación de miniaturas ajustadas al estilo del canal.

Por otra parte, YouTube continúa persiguiendo la suplantación de voz y rostro con los deepfakes de creadores de contenido en la plataforma. Por tanto, ha anunciado que la función de detección de parecidos llegará al smartphone.

Con ello, los creadores podrán registrarse en el programa, recibir alertas cuando el sistema de YouTube encuentre una coincidencia y actuar rápidamente sobre la marcha. Asimismo, la plataforma ha especificado que integrarán la detección de voz con la detección facial para mejorar la precisión de las coincidencias y proteger mejor la imagen de los creadores.