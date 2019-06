10 novedades para no perderse en Bogotá

De visita por Bogotá, una oportunidad para ver lo último en una ciudad que renueva su aspecto constantemente para los casi 2 millones de personas que la visitan. Entre las novedades, La Candelaria ahora es un área turística sostenible. Crédito: Gentileza Carlos Ortega / El Tiempo

BOGOTÁ

No es un atractivo en sí mismo, pero se convirtió en un hub potenciador del turismo de negocios que no deja de atraer viajeros de lujo o sin tiempo: esto es Corferias, la zona del centro internacional de negocios y exposiciones, un emprendimiento de más de 50 años que ofrece un tridente único: el reciente primer hotel de cadena del barrio, el predio ferial más grande de este país y el centro de convenciones Ágora Bogotá, todo a pasos uno de otro. Esta infraestructura lo convierte en el primer distrito de ferias y convenciones de Latinoamérica, y forma parte de un desarrollo inmobiliario más ambicioso que se proyecta hacia el año 2030. Se ubica al oeste de Bogotá, en Centro Nariño, cerca de Parque Quinta Paredes y es una de las zonas con mejores accesos de la ciudad, por estar a cuadras de la Avda. del Dorado o Carrera 26, que en 15 minutos lleva al centro, a otros 15 alcanza al aeropuerto internacional de El Dorado y a no mucho más lleva al centro financiero de la zona norte.

¿Qué avances o cambios se dieron en las últimas semanas en favor del turismo? ¿O qué hay de nuevo para ver o hacer en Bogotá?

Además de poder participar de más de 40 propuestas de ferias anuales, entre las que se destacan las del libro, de artesanías, de comics, agro, defensa, farmacéutica, petrolera y automotriz, con actividades todo el año abiertas al público, el nuevo Hilton Bogotá Corferias Convention Center -con 410 habitaciones, un restaurante, un market bar abierto al público con salida directa al patio de ingreso al predio ferial, otro bar de tragos, 8 salones para eventos, espacios para reuniones y modernos foyers en un total de 2230m2, en carrera 37, 24-29- ofrece el primer 5 estrellas especial para el turista de negocios, un alojamiento de lujo cerca del casco histórico para conocer lo último de la ciudad.

La zona de Corferias se potencia con el primer hotel de cadena, junto al centro de convenciones y el predio ferial más grande de Colombia

El hotel ofrece un bar market con salida directa al centro de convenciones

Ahora el barrio histórico de La Candelaria es un área turística sostenible. ¿Qué buenas prácticas llevaron a conseguir esta certificación? El cumplimiento de normas consensuadas en lo ambiental, social, cultural y económico, gracias a un proceso voluntario y continuo, que arrancó hace 18 meses y que contó con el mentoreo de la Universidad del Externado. Es que en este casco histórico -por el que pasan 1.615.000 visitantes, el 75% de un total de 1,9 millones que visita esta capital, los cuales se quedan o por lo menos lo visitan un día-, los bienes y productos turísticos hoy son de calidad: "Esta certificación garantiza que funcionan en condiciones, con buena atención, precios justos, comida controlada y, obviamente, con los permisos correspondientes", señala Laura Nieto, referente de Sostenibilidad Turística de la alcaldía de La Candelaria.

Agua de lluvia para baños de hoteles y hostales, huertas propias y manejo sostenible de aceites en restaurantes y una planta de tratamiento de gases, algunas de las buenas prácticas sostenibles de La Candelaria.

Por ejemplo, el restaurante Ricasole Al Carbón tiene un tanque de 500 litros que recoge el agua de la lluvia, conectado a un sistema de riego que desemboca en los baños y las plantas. Además de reciclar materiales, en este restaurante no se utilizan sorbetes ni bolsas de plástico; en este y otros de La Candelaria, hay un manejo sostenible de los aceites que se usan en las cocinas, y algunos hostales tienen una huerta que le permite ofrecer sus propios alimentos, todo con el fin de incentivar la agricultura urbana y el aprovechamiento del espacio en un barrio colonial de estrechas calles empedradas con pocas posibilidades de árboles.

Entre otras prácticas sostenibles, La Candelaria cuenta con una planta de tratamiento de gases de invernadero para minimizar el impacto del tránsito, lo cual determinó la peatonalización de varias calles y carreras.

En lo social, se logró firmar un compromiso entre 42 entidades públicas y privadas para erradicar la explotación sexual de niños y adolescentes, mediante la capacitación de prestadores turísticos para evitar e identificar el delito y saber cómo atender a las víctimas y denunciar a los victimarios.Varias pymes del barrio son proveedoras de los servicios turísticos: "Alrededor de 15 restaurantes son abastecidos por personas del barrio que cultivan hortalizas, como lechuga, perejil y acelgas. Casi el 50% de los hoteles y hostales de La Candelaria usan jabones, yogures y otros productos que también se elaboran en el casco histórico" explica Nieto. Y más, en lo cultural hay diversas iniciativas: una de las más curiosas es el trueque del Graffiti Hostel, que intercambia el costo del hospedaje a cambio de graffitis, además de contratar a artistas colombianos para pintar la fachada y paredes.

Casi el 50 por ciento de los hoteles de La Candelaria usan productos elaborados en el casco histórico.

"En el restó T-Bone, la cuenta llega a la mesa de los comensales en piezas de artesanías que representan las máscaras del carnaval de Barranquilla, que se convirtió en un atractivo turístico. Muchas artesanías de culturas locales, como la muisca o chibcha, se venden en tiendas de hoteles, galerías y museos de La Candelaria, además de en ferias del barrio, claro; también de otras culturas, como waeyúu y de la Guajira, cuyos descendientes hoy residen y elaboran sus productos autóctonos", agrega a la referente de Sostenibilidad Turística de La Candelaria, donde se concentra la mayor fuerza cultural, turística y arquitectónica de Bogotá, con más de 20 museos, centros culturales y teatros, 20 universidades y 15 iglesias, entre la catedral, claustros y más templos, entre otros atractivos turísticos.

La calle 10 se peatonaliza; es una de las que conserva el ambiente colonial y republicano de Bogotá.

La calle 10 del centro de Bogotá es una de las que conserva el ambiente colonial y republicano con casas que mantienen los tradicionales balcones, aleros, solares y jardines interiores llenos de geranios, lirios y azaleas. Hoy está en el último tramo de un proceso de transformación a paseo peatonal, desde la carrera 2 hasta la 7, en la plaza de Bolívar. En este corredor está el Teatro Colón, el Hotel de la Ópera, el Museo Militar, el Museo de Bogotá, el Museo de Trajes Regionales, la iglesia de San Ignacio y uno de las escuelas más antiguas de Colombia, el Colegio Mayor de San Bartolomé, entre otros.

La vía patrimonial por excelencia de Bogotá.

"La calle 10 no es una vía cualquiera, es la vía patrimonial por excelencia en Bogotá. La peatonalización incluye un mobiliario de diseño con maceteros con especies del Jardín Botánico local, sillas, canastos de basura, bolardos retráctiles y alumbrado que crean un ambiente acogedor para turistas y quienes transiten por la zona, que cuenta además con 4 museos, 1 librería, 3 hostales y hoteles, 15 cafés y restaurantes. Además, de nuevas cámaras de vigilancia para mejorar la seguridad de la zona", destaca Gilma Sampayo Franco, jefa de prensa, de la alcaldía de La Candelaria.

Reabrió sus puertas el viejo café San Moritz fundado en el año 1937 un antiguo edificio estilo art déco, rediseñado en un hotel, museo y galería en el que se cuenta la historia del arte colombiano a través de los muros, de tal manera que los huéspedes puedan vivir la experiencia de dormir como en un museo. De la mano de José David Vásquez y José Chafic Aljure el salón café San Moritz recuperó la propuesta cafetera de la familia Vásquez Delgado con tres variedades del mejor café local y de chocolate de origen, y le sumó tortas sin azúcar, sin gluten, entre otras delicatessen; calle 17, 4-80.

Más de 600 mil personas visitan el Museo del Oro, y muchas ya participan de la campaña #HistoriasQueValenOro

El Museo del Oro cumplió 80 años, desde que en 1939 adquirió una de sus piezas más emblemáticas e ícono de la identidad colombiana, el poporo Quimbaya, y lo festeja con visitantes y turistas a los que invita a participar de una campaña en redes sociales con el hashtag #HistoriasQueValenOro. La intención es que registren su experiencia, mediante mensajes de texto, fotos y videos, con las que el museo ya prepara una muestra que se exhibirá a partir de mediados de septiembre. "Son muchos los turistas que ya dieron testimonio de su paso por el Museo del Oro, que lo recorren 630.000 personas al año, 52% de los cuales son turistas fuera de Bogotá, quienes hacen que sea el más visitado de la ciudad", señala Ana María González Galvis, del área de Divulgación. ¿Qué hay para ver? Una colección de 54.000 piezas, entre 34.000 objetos de orfebrería prehispánica, la más importante del mundo, y 20.000 líticos, textiles, cerámicos y piedras preciosas pertenecientes a culturas Tayrona, Tolima, Tumaco o Malagana. Cualquier turista puede participar de la campaña: escribiendo su experiencia vía twitter, @Banrepcultural; IG, @museodeloro o en FB, @MuseodelOroBanRep.

El Museo del Oro de Bogotá cumple 80 años y lo festeja con sus visitantes.

El Museo Botero es otro de los destacados en el arte de Latinoamérica, porque no solo tiene obras del afamado muralista, pintor y escultor colombiano, sino que cuenta con una colección de las principales corrientes artísticas de los últimos siglos especialmente donadas por Botero. Son 123 obras suyas, entre pinturas y esculturas, y otras 85 de artistas de su colección: de Monet, Renoir, Dalí, Picasso, Francis Bacon y Alexander Calder. Para verlas el museo ofrece Manos a la obra, una visita guiada-taller súper interesante y divertida en la que se usan todos los sentidos: se observa, toca, dibuja y hasta se construyen piezas de la mano de un guía experto; en calle 11 y carrera 4-93.

El Museo Botero ofrece una interesante visita guiada-taller

El BronxDC es el nuevo Distrito Creativo de Bogotá, ubicado en la llamada zona del Bronx, en la carrera 15 entre las calles 9 y 10, en el centro ampliado, que en tres años pasó de ser un centro de distribución de droga, delito y violencia a un nuevo gran escenario para vivir eventos culturales como el Bogotá Music Market (BOmm) o desfiles de moda del festival Distrito Creativo. Funciona en lo que fue el edificio de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional y luego el Batallón de Reclutamiento del Ejército colombiano, que se integró al edificio La Flauta (también conocido como La Morgue), los cuales en breve estarán unidos por un techo sobre la carrera 15, que dará espacio a una plazoleta, para buscar concentrar sectores de las industrias culturales y artísticas locales, también llamadas de economía naranja. "Esta es una historia de transformación que está en proceso de consolidación, pero sí se puede ver y recorrer, conocer el espacio y entorno y cómo el paisaje de la zona va cambiando y cómo será definitivamente", destaca.

Aunque perdió el título de "la más alta de Bogotá", la Torre Colpatria, en el barrio de San Diego, continúa ofreciendo uno de los espectáculos visuales más llamativos de la noche bogotana. Tiene 50 pisos y 40.000 luces que cubren los cuatro lados del edificio, entre los pisos 12 y 46, reproduce en tiempo real y como en una pantalla de TV, videos a 30 cuadros por segundo, que a 30 metros de distancia genera un efecto de persistencia retiniana que produce una imagen en movimiento, la intensidad de las luces se ajusta de acuerdo a la hora del día. Superada por el complejo Atrio de 210m de altura, Colpatria sigue siendo la torre que más llama la atención y su mirador del piso 48 ofrece vistas completas de la ciudad y de parte de la sabana; en carrera 7, 89.

La semana pasada también reabrió la Cinemateca cine independiente. Forma parte de un corredor cultural que atraviesa el centro de Bogotá: comienza en el Museo Nacional, pasa por el Museo de Arte Moderno de Bogotá, la Biblioteca Luis Ángel Arango, el Museo de Arte Miguel Urrutia, sigue por el Centro Cultural Gabriel García Márquez y el circuito también llega hasta Fragmentos, el recientemente inaugurado espacio de arte y memoria, concebido por la artista Doris Salcedo, cuyas láminas de piso fueron conformadas por las 8994 armas depuestas por las FARC, tras la firma del Acuerdo de Paz. En su programación inaugural está el ciclo El tiempo de la imagen: recorridos por Latinoamérica, con más de 40 títulos, que muestra la forma en cómo se construyen las imágenes e identidades contradictorias del continente; al lado de las estaciones de TransMilenio Universidades y Las Aguas, en carrera 3 entre calles 19 y 20.