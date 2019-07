La nueva manera de sumar millas que ofrecen las aerolíneas

Hay que suscribirse a un club que se paga por mes y que además de packs de millas, permite acceder a descuentos y promociones

15 de julio de 2019

Los programas de pasajeros frecuentes de las aerolíneas, que siempre fueron gratuitos y las millas se ganaban por viajar o por hacer compras con tarjetas de crédito asociadas, también suman su versión paga. Sí, para formar parte de una especie de élite, acceder a descuentos especiales, promociones y millas mensuales extra hay que pagar una cuota, como quien se asocia a un club. Por ahora es algo novedoso que ofrecen pocas aerolíneas.

Podría pensarse como una especie de caja de ahorro de millas para hacer algún viaje futuro, un chanchito en el que todos los meses se guardan millas. Para los que no quieran sumarse otro gasto fijo mensual puede ser interesante como una alternativa para comprar millas si falta un puñado para llegar al canje de un pasaje, que resulta mucho más económico que la compra directa de las millas.

De todas maneras siguen manteniendo sus versiones gratuitas y dan estas membresías como opcional.

Smiles, el programa de pasajeros frecuentes de Gol, la aerolínea brasileña, lanzó hace apenas unas semanas en la Argentina el Club Smiles, la versión local del programa que tienen desde hace más de 5 años en Brasil.

Los que se adhieran, recibirán 1000 millas por mes y la posibilidad de acceder a tarifas diferenciales en los vuelos, extender la vigencia de las millas a 10 años y de comprar millas extras con 50 % de descuento de la tarifa regular (solo por tiempo limitado). La tarifa es de 600 pesos por mes

"El club Smiles es una forma diferente de planificar un viaje, una manera más de lograr acumular millas, que se suma a los vuelos y a los puntos con tarjetas de crédito de los bancos asociados. Ahora el programa está adaptado para los argentinos, por eso tenemos taifa en pesos y las promociones se orientan a este mercado", cuenta Belén Castelli, Gerente de Marketing de Smiles Argentina.

Como promoción de lanzamiento, se reciben millas bonus los primeros tres meses: el pimer mes 500 millas extra; el segundo, 1000 y e tercero, $ 1500. Se puede suspender la inscripción cuando se desee.

Si bien Gol no integra ninguna alianza global de aerolíneas tiene acuerdos con muchas, de esta manera las millas Smile se pueden canjear para vuelos de la red de Aerolíneas Argentinas, Air France, Emirates, Alitalia y Copa, entre otras.

Además, Castelli agrega: "Otra ventaja de pertenecer al club es que se puede utilizar Viaje Fácil, que da la posibilidad de reservar con mucha anticipación un vuelo, incluso antes de tener las millas, para congelar la tarifa y saldarlo dos meses antes, cuando ya se disponga de la cantidad necesaria. Sólo hay que pagar 1500 pesos por la reserva" .

Varias categorías

Latam lanzó a fines del año pasado el El Club LATAM Pass, donde los socios también pueden acceder de forma preferencial a descuentos y promociones, cupones de Upgrade, Check-in preferente en vuelos.

Hay varias categorías: por ejemplo, Club 2000 Millas (que da 2000 millas por mes) cuesta US$ 30 por mes. Club 5000, cuesta US$ 73 por mes. Además, las categorías Club 2000 plus y Club 5000 plus, dan además la posibilidad de una transferencia de millas gratuitas por año y extienden la vigencia de las millas acumuladas a 48 meses. Cuestan US$ 36 y US$ 82 por mes, respectivamente.

Durante este mes de julio bonifican a los socios nuevos con millas extra: que van entre 1000 y 3000 millas, según la categoría elegida.

Para tener como referencia, el precio por cada milla, si se quiere comprar directamente es de 0,031 dólar. Por el pago de la membresía Club 2000 las millas que se obtienen cuestan 0,015 dólar y el acceso a otros beneficios.

Hay que recordar que por lo menos se requiere tres meses de socio.

Membresía de descuentos

Flaybondi, la low cost que opera desde hace poco más de un año en el mercado local, lanzó hace apenas un mes el Club Flaybondi, una membresía para obtener descuentos a la hora de comprar pasajes, con beneficios que pueden llegar al 25 % de ahorro en cada ticket. Este caso es diferente a los anteriores porque Flaybondi no tiene programa de pasajeros frecuentes para sumar millas y canjear por pasajes.

Mauricio Sana, Chief Commercial Officer de Flaybondi explica como surgió la idea: "Tuvimos la iniciativa de crear un club de descuentos, algo que sea simple y fácil de entender y que desde la primera compra se obtengan descuentos en los tickets y que no haya que hacer viajes y más viajes para luego tener uno gratis".

A la membresía, que cuesta 999 pesos por año, se accede cuando se compra un pasaje. En ese momento la web muestra el precio del pasaje y el descuento por formar parte del club. Esa es la instancia en la que uno se puede asociar.

"Con cada membresía se pueden comprar hasta dos pasajes de adultos y dos de menores para el mismo vuelo, o sea que con el descuento que se obtiene en un viaje familiar ya se está pagando el costo de la membresía anual; los próximos viajes que se hagan en el año serán directamente con descuento por socio, ahorro directo", continúa Sana.

Además, los socios pueden acceder a preventas exclusivas de pasajes o de nuevas rutas.

"Los pasajeros recibieron al Club muy bien, porque en apenas un mes ya tenemos más de 1000 membresías y esperamos sumar más", finaliza.