Llao Llao: Reabre el emblemático hotel de Bariloche

Después de más de siete meses de inactividad, el próximo lunes 16 de noviembre vuelve a abrir sus puertas el legendario hotel Llao Llao construido por Alejandro Bustillo, justo donde el lago Nahuel Huapi se codea con el Moreno. Miembro de The Leading Hotels of the World, el lujoso 5 estrellas con golf de 18 hoyos y servicios de alta gama aprovechó la pandemia para acondicionar el hotel y capacitar al personal para recibir a los huéspedes de la nueva normalidad.

Puesta a punto del Winter Garden, donde se sirven los memorables tés del resort. Fuente: Lugares - Crédito: Serena Castagnola

La reapertura del resort se da en el marco del reciente anuncio de reactivación de la industria turística de Bariloche, que planea volver a recibir turistas de todo el país a partir del 4 de diciembre (hasta esa fecha, el hotel permanecerá abierto exclusivamente para turistas locales y trabajadores esenciales del resto del país).

Durante el período de cierre se realizaron trabajos de infraestructura y se hizo foco en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. De hecho, es el primero a nivel nacional que obtuvo la certificación internacional GBAC STAR (el aeropuerto internacional de Orlando y la cadena Hyatt son otros reconocidos con la misma distinción). Esta acreditación garantiza que el resort brinda a sus empleados, colaboradores y visitantes, sistemas probados en el lugar para brindar ambientes limpios, saludables y seguros para la actividad.

Se reubicó el mobiliario para garantizar el distanciamiento social. Fuente: Lugares - Crédito: Serena Castagnola

Cómo será el nuevo servicio

Todas las áreas funcionarán adaptadas a las normativas vigentes. Por ejemplo, los restaurantes, el uso del gimnasio y las piscinas, requerirán reserva previa y serán con cupos y capacidad limitada, de manera de poder garantizar la distancia social.

El acceso a la piscina, será con reserva previa. Fuente: Lugares - Crédito: Serena Castagnola

El desayuno será a la carta. Se promoverán las actividades al aire libre, y en las áreas públicas se reubicó el mobiliario para cumplir con los espacios requeridos. La cancha de golf funciona desde principios de octubre.

"Hemos realizado un profundo trabajo para implementar todos los cuidados necesarios tanto para los huéspedes como para nuestro personal. Mantendremos nuestra esencia intacta y continuaremos siendo un resort que se caracteriza por la calidez en la atención" asegura Daina Smud, Directora de Ventas y Marketing del Resort.

No más buffet: el desayuno será a la carta. Fuente: Lugares - Crédito: Serena Castagnola

Dentro de las medidas especiales, se destacan la colocación de alfombras y estaciones de sanitización de manos, el uso obligatorio de barbijos en todas las áreas públicas (es un modelo tricapa diseñado especialmente para el hotel, que se proveerá a empleados y huéspedes), la toma de temperatura y presentación de una declaración jurada de salud de toda persona que ingrese al resort, la incorporación de canillas con sensores, la provisión de kits sanitizantes y amenities individuales, entre otros.

"Buscamos que las medidas no sean invasivas, sino que propicien un ambiente seguro para que la gente pueda disfrutar", explica Esteban Barreiro, Gerente de RRHH, Seguridad e Higiene.

La experiencia única de disfrute asociada al resort se garantizará más allá de las nuevas medidas implementadas. Fuente: Lugares - Crédito: Serena Castagnola

Otro dato, que no es menor, es que el hotel ofrecerá tarifas muy convenientes por la reapertura. Se encuentra adherido al programa Pre-Viaje (por medio del cual los turistas argentinos podrán recuperar el 50% de sus consumos en el resort en un crédito para viajes en el 2021), y también está inscripto en los programas Ahora 12 y Ahora 18.

Se aprovecharán al máximo todos los espacios exteriores. Fuente: Lugares - Crédito: Serena Castagnola

"Ya tenemos muchas reservas para el mes de diciembre, cuando abre la provincia, y también para el verano. Estamos entusiasmados por esta tendencia y esperamos tener una buena temporada", afirma Daina Smud.

