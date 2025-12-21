Tragedia en Bariloche: dos jubilados murieron tras caer por un barranco

Dos jubilados de 70 años que viajaban como pasajeros en un Renault 9 de color blanco por la Ruta Nacional 23, murieron este viernes por la tarde cuando, en una curva, el conductor del vehículo perdió el control y cayeron por un barranco de varios metros de altura, a 30 kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche.

El accidente fatal sucedió entre las 19 y las 20, y se produjo cuando el vehículo involucrado, por causas que aún se investigan, se despistó y se precipitó por un precipicio de pronunciada pendiente, según reportó la Agencia de Noticia Bariloche (ANB).

Las víctimas fatales fueron un hombre y una mujer mayores de 70 años, ambos jubilados y con domicilio en el barrio El Maitén, que habían contratado el servicio de traslado. Según las fuentes judiciales y policiales consultadas por el medio local, la pareja falleció en el acto como consecuencia del impacto. Sus identidades permanecen en reserva hasta tanto se complete la notificación a todos los familiares.

Personal de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro tomó intervención luego de recibir el aviso del siniestro Imagen Ilustrativa - Policía de Río Negro

Por su parte, el conductor del Renault 9 sobrevivió al accidente pero sufrió lesiones. Tras el operativo de rescate, fue trasladado en ambulancia al Hospital Ramón Carrillo, donde quedó internado bajo observación médica.

Luego de ocurrido el accidente, al lugar del hecho acudió personal de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro, que tomó intervención luego de recibir el aviso del siniestro. Los efectivos constataron que el vehículo había caído por el barranco y que dos de sus ocupantes se encontraban sin vida.

La fiscalía de turno también se presentó en el sitio para coordinar las primeras acciones propias de la investigación y ordenar las pericias correspondientes. Según las averiguaciones preliminares informadas por ANB, los tres ocupantes del auto regresaban a Bariloche desde Pilcaniyeu. Las actuaciones judiciales buscan determinar las circunstancias que llevaron al conductor a perder el control del vehículo en ese tramo de la ruta.

Otro accidente vial en las afueras de Bariloche

Otro siniestro tuvo lugar en Bariloche. en este caso se trató de un choque frontal entre dos automóviles particulares que se registró también este viernes sobre la Avenida Bustillo, a la altura del kilómetro 18, en un sector cercano al desvío hacia Colonia Suiza. El impacto ocurrió alrededor de las 16.40 y no dejó personas con heridas de gravedad.

Cerca de Colonia Suiza, se registró un impactante choque frontal entre dos autos ANB

El siniestro generó importantes demoras en la circulación, ya que el tránsito debió ser reducido de manera intermitente a un solo carril mientras se realizaban las tareas de asistencia y ordenamiento vehicular, según informó ANB. Los dos autos quedaron detenidos sobre la calzada tras la colisión, lo que complicó el paso en un tramo de alta circulación.

La colisión se produjo a pocos metros de la rotonda que señaliza el acceso al camino de Colonia Suiza, en una zona donde la visibilidad se vio afectada por la lluvia registrada durante esa tarde. En el lugar trabajó efectivos de seguridad vial junto con personal de servicios de emergencias para normalizar el tránsito y garantizar la seguridad de los conductores de ambos vehículos.