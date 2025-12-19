Se desató un incendio forestal muy cerca del Centro Cívico de Bariloche

SAN CARLOS DE BARILOCHE.— Un incendio de interfase se desató hace minutos a un kilómetro del Centro Cívico de esta ciudad: en una zona forestal próxima al área urbana, el fuego presenta un comportamiento complejo debido a las condiciones de viento actuales, lo que dificulta las tareas de combate y obligó a reforzar el despliegue en distintos sectores.

Tal como informaron desde el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif), el operativo se desarrolla de manera conjunta con Bomberos Voluntarios, personal de Parques Nacionales y otros organismos de emergencia.

El fuego avanza a la altura del km 1 de la avenida Bustillo

Desde el Splif señalaron a LA NACION que aún se desconoce cómo comenzó el incendio. A raíz de la evolución en el fuego por los vientos imperantes, se solicitó la intervención de medios aéreos. “Actualmente se cuenta con disponibilidad de dos aviones, aunque su operación se encuentra condicionada por el viento. Se evalúa de manera permanente la posibilidad de sumar apoyo aéreo cuando las condiciones lo permitan”, advirtieron desde el Splif.

Sumaron que el operativo continúa activo, con seguimiento permanente de la situación y coordinación entre los distintos equipos en terreno. “Desde el Splif se solicita a la población evitar circular por la zona, extremar las precauciones y mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales”, agregaron.

Varias dotaciones de bomberos se sumaron al combate del fuego en la última hora. El despliegue complicó el tránsito en los alrededores del cerro Runge, muy cerca de la clínica San Carlos.

El Gobierno de Río Negro difundió ayer el parte del Splif con el estado de situación en la provincia, en el marco del período de mayor riesgo de incendios forestales durante la temporada de verano. En Bariloche, el índice de peligrosidad es extremo. Durante la jornada de hoy, con temperaturas máximas de casi 20º C, se desarrollaron en esta ciudad vientos del oeste con velocidades de 32 km/h y ráfagas que alcanzan los 45 km/h.

Prevención

Tras encabezar una reunión en Bariloche ayer, el gobernador Alberto Weretilneck remarcó la necesidad de extremar los cuidados y reforzar la prevención: “Está prohibido hacer fuego. Necesitamos una gran colaboración de vecinos, vecinas y turistas. Si todos aportamos nuestro grado de responsabilidad, podemos minimizar pérdidas de viviendas, daños a las personas y la afectación de nuestros bosques”.

En materia de detección temprana y control, el gobernador rionegrino anunció la incorporación de tecnología de avanzada: “Sumamos cámaras con inteligencia artificial desarrolladas por Invap junto al Splif, y por primera vez tendremos un avión observador operado por el Splif, con cámaras, telemetría, mapas de calor y geolocalización. Además, habrá una coordinación directa con la Policía y el Ministerio Público Fiscal para la persecución penal, con fuertes multas y una acción firme del Estado frente a quienes provoquen incendios”.

La planificación abarca especialmente a las zonas de mayor riesgo de la cordillera, como Bariloche y El Bolsón, además de El Manso, Foyel y Villegas, donde se concentrarán los esfuerzos de prevención y respuesta rápida.

Weretilneck también confirmó que se aplicarán cortes preventivos de energía eléctrica en días de condiciones extremas, para reducir el riesgo de incendios originados por la caída de árboles sobre líneas eléctricas.