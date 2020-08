La nueva área de coworking del Sheraton Buenos Aires, que recrea una oficina, una de las innovaciones en tiempos de cuarentena

En tiempos de pandemia, la premisa es adaptarse para sobrevivir. Así lo entendieron, también, en los hoteles 5 estrellas de la ciudad. Andres Hasdeu, Director de Ventas de Sheraton Argentina y Park Tower, cuenta que "el 14 de marzo entramos en cuarentena y a partir de ese momento tuvimos que reinventarnos porque todo el turismo que venía del exterior se cortó y ese mercado representa el 80% de nuestro negocio. Apelamos a toda nuestra creatividad. Nunca cerramos y seguimos recibiendo tripulaciones de vuelos de carga, aquellos que vienen para desarrollar alguna actividad esencial y cuentan con permiso". Pero, ésta no es su única actividad.

En materia de gastronomía cuentan con propuestas para take away o delivery. Buono on the box y St Regis on the box ofrecen vivir la experiencia de los respectivos restaurantes, pero en casa. Los menúes incluyen entrada, plato principal, postre y vino o espumante, y se han convertido en una opción que muchos eligen para festejar cumpleaños o aniversarios. Las preparaciones llegan envasadas al vacío con instrucciones del chef para regenerarlas en pocos minutos, y servir en el hogar.

El Sheraton Studio Arena: un estudio de televisión armado en uno de los salones del hotel

Además, para reuniones corporativas que se hagan en formato virtual ofrecen la opción de enviar viandas (desayunos, picadas o coffee breaks) a los domicilios de todos los participantes. También instalaron un food truck con opciones de almuerzo y merienda en la dársena de Alem frente a la puerta del Centro de Convenciones que está abierto miércoles y viernes y si bien apunta al momento en que se retome el trabajo de las oficinas de la zona, hoy es frecuentado por quienes tienen permisos de circulación.

Para aquellos que tengan reuniones de trabajo virtuales, pero no cuenten con espacios de privacidad en sus hogares ni conectividad estable de Internet han diseñado el Sheraton Studio Cloud, con todo lo necesario para estar cómodos durante estas circunstancias. También cuentan con el Sheraton Studio Arena: un estudio de televisión armado en uno de los salones más grandes que tiene el hotel destinado a congresos, conferencias o lanzamientos de productos, desde donde se proyecta en vivo y con tecnología de punta a los invitados que estén participando de manera remota.

Gimnasios privados y oficinas premium

En cuanto a la hotelería, gracias al rediseño de algunas de sus suites han podido instalar gimnasios privados en las habitaciones. Para Hasdeu "una solución para los que vengan a pasar su estadía y no quieran dejar de hacer actividad física".

Por último, la gran novedad del Sheraton es el lanzamiento de su oferta de oficinas premium, estimado para noviembre de este año. Destinado a start-ups o profesionales independientes, el coworking del Sheraton tendrá oficinas adaptadas a las nuevas medidas sanitarias, contará con siestario, cabinas insonorizadas para videollamadas y permitirá a quienes las usen disfrutar de todos los beneficios del hotel: gimnasio, lavandería, estacionamiento y room service. El alquiler podrá ser por horas, jornadas o en formato semanal. Para más información chequear http://sheratonpremiumoffices.com.

La versión take away

Desde el Palacio Duhau-Park Hyatt Buenos Aires cuentan que basados en la estrategia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del reinicio de las actividades en fases, el hotel está articulando su estrategia de apertura para octubre, a partir de cuando están tomando reservas.

En estos meses con suspensión temporal de sus servicios, el staff estuvo dedicado a la seguridad e higiene y a la implementación de los más estrictos protocolos de limpieza, desinfección y prevención de enfermedades contagiosas.

El Hyatt reabre Le Marché, para comprar las delicias francesas que elaboran

La buena noticia es que el próximo miércoles abrirá en versión take away Duhau Tienda de Delicatessen, su tienda de delicatessen, la Vinoteca del Palacio y La Florería. Entre los productos disponibles para llevar a casa habrá macarons, petits gâteaux, tortas por encargo, tabletas de chocolate, pan de masa madre, focaccia individual, croissants, mermeladas, selección de quesos, vinos y espumantes, además de bouquets y flower boxes. Con ingreso por Avenida Alvear 1661, la tienda abrirá de miércoles a domingo, de 11 a 19 y los pedidos se tomarán exclusivamente a través de Whatsapp: +54 9 11 6944-5424. Para más información ingresar en instagram.com/palacioduhau.

Cinco estrellas en casa

En el hotel Madero, si bien tiene sus instalaciones cerradasofrecen vivir la experiencia cinco estrellas en casa con el original programa Home Suite Home, creado especialmente durante la cuarentena. La propuesta consiste en recibir en casa la mejor gastronomía del hotel servida en su vajilla original, clases virtuales y un tour virtual, como si fuera una estadía completa pero en casa. Incluye desayuno o té, almuerzo o cena creado por el chef ejecutivo Alejandro Bontempo, botella de vino, clase de yoga o cata online guiada por la sommelier del hotel. Los huéspedes hasta recibirán batas y pantuflas como las que usan los pasajeros habitualmente (la vajilla y bata se retiran a las 24 horas de finalizada la experiencia).

Así llega a casa el delivery del programa Home Suite Home del Hotel Madero, que incluye desayuno, cena y hasta batas para relajarse

También ofrecen opción para llevar o delivery gastronómico del restaurante Rëd Resto & Lounge para disfrutar en casa con tentaciones dulces, saladas, platos del día y vinos. En el menú se puede elegir salmón del Pacífico, bife de chorizo con papa rellena, Tournedo de lomo, Aabadejo al limón, wok de vegetales con arroz yamaní y almendras fileteadas, Risotto de quínoa con hongos, entre otros platos.

En el Hilton Buenos Aires ofrecen una amplia variedad de menús gourmet, light y coffee break, adaptados para delivery y take away. El hotel de Puerto Madero también lanzó la experiencia #Libera tu paladar, una clase de cocina en vivo con el chef del hotel. por medio de la plataforma Zoom: los participantes realizan el paso a paso de la receta. Los ingredientes son preparados por el equipo de cocina del hotel y enviados a cada domicilio de los participantes.

#Libera tu paladar, la experiencia virtual junto al chef del Hilton Buenos Aires

En el InterContinental Buenos Aires apostaron a la gastronomía para fechas especiales y planean ofrecer el servicio de delivery de manera permanente. "Desde InterContinental Buenos Aires estamos trabajando sólo con pedidos puntuales de huéspedes y clientes habituales teniendo en cuenta siempre las nuevas normativas.En el restaurante, generamos propuestas puntales para fechas especiales como la celebración del Día del Padre, en la que logramos acercarnos a los clientes que año a año venían a celebrar con el Brunch del hotel. Pudimos llegar a sus casas con nuestras Box Gourmet, platos emblemáticos de nuestra cocina sellados al vacío. Y ahora tenemos una nueva propuesta pensada para celebrar con los más pequeños de la familia este Día del Niño. De alguna forma es seguir celebrando juntos, y dado al éxito de estas propuestas próximamente estaremos incorporando las Box Gourmet de forma permanente con opción take away y delivery", explica Christian Essells, Executive Assistant Manager del Hotel.

Las Box Gourmet del Intercontinetal Buenos Aires

Temporariamente cerrados

Otra es la situación en los tres hoteles Alvear que están en la ciudad de Buenos Aires y permanecen cerrados. Alfredo Rodríguez, el gerente general del Alvear Icon, cuenta que mantienen reuniones virtuales son su staff y han organizado guardias en cada uno de sus edificios cumpliendo los protocolos de cierre y haciendo los controles correspondientes para mantenerlos en condiciones cuando sea posible restablecer sus servicios.

Lo positivo es que en los hoteles del Alvear cuentan con espacios gastronómicos al libre que, para Rodríguez, serán la vedette durante la temporada primavera-verano cuando, estima, podrán volver a la actividad. Son la terraza del Crystal Bar en el piso 32 del Alvear Icon y el Sunny Yard que, con un patio con 130 metros al aire libre, está ubicado en la planta baja del mismo edificio de puerto Madero. En el Alvear Palace disponen del Alvear Roof Bar, una terraza a cielo abierto en el piso 11 con espléndidas vistas de la Recoleta y sus parques. Asimismo, en ambas propiedades disponen de área de solarium y piscina al aire libre que, creen será muy requerida.

La cadena NH, por ahora, también mantiene cerrado sus hoteles. Pero para el momento de la reapertura ya han diseñado un nuevo servicio de Room Office, una propuesta para aquellos que requieran un espacio de trabajo remoto disponiendo de los servicios de un hotel. Con capacidad máxima de hasta dos personas, estas habitaciones contarán con iluminación natural, estación de trabajo, espacio y los servicios necesarios para concentrarse y conectar computadoras, celulares y tablets, y sus usuarios podrán solicitar servicios adicionales como Mini Bar o restaurante.