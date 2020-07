Viajeros. Restricciones de ingreso, cuarentena y tests, las nuevas trabas

Los viajeros se enfrentarán con restricciones de ingreso y exigencia de test de coronavirus a medida que se reabran las fronteras y se reanuden los viajes Fuente: Reuters

Andrea Ventura Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de julio de 2020 • 17:48

Desde hace unas semanas y de manera progresiva muchos países, especialmente de Europa, Asia y el Caribe comenzaron a reabrir sus fronteras a los visitantes . Pero ingresar no será tan sencillo como antes: muchas naciones todavía impiden entrar a viajeros de ciertas nacionalidades, otras imponen cuarentenas obligatorias de 14 días a los recién llegados según el país del que provengan y otros países les exigen presentar un test negativo de Covid-19 o hacerse el test al llegar y esperar el resultado en aislamiento. Luego sí se podrá visitar el destino. Los cargos del test, que oscilan entre 60 y 110 dólares, según el destino, correrán por cuenta de los pasajeros, un nuevo gasto que habrá que contemplar en el presupuesto de viaje. Además, claro, del tiempo que insumen estas pruebas.

Aunque los argentinos no podemos hacer viajes con fines turísticos al exterior hasta septiembre, y las nuevas reglas que se imponen son dinámicas, de todas maneras conviene estar al tanto de estas políticas antes de comprar un pasaje de avión y reservar alojamiento. Que abran nuestras fronteras no significa que podamos entrar libremente como antes en todos los países. Seguramente nadie querrá pasar sus vacaciones soñadas, así sean en un país cercano o del otro lado del mundo, encerrados en un cuarto de hotel haciendo cuarentena ni tampoco llegar al aeropuerto y que no nos dejen embarcar porque el destino elegido no acepta argentinos. También hay que tener en cuenta que muchos consulados, de los países que las requieren, no están otorgando nuevas visas a los viajeros.

Los países del continente americano, como es de esperar porque son los que actualmente registran los mayores casos de coronavirus, son los que tienen más restricciones de acceso.

La Unión Europea , integrada por 27 estados , abrió sus fronteras a partir del 1° de julio , pero solo a un puñado de países seleccionados con baja circulación epidemiológica. Los argentinos no podemos ingresar ; de América del Sur solo habilitan el ingreso de uruguayos. La lista la irán actualizando cada 15 días según la evolución del coronavirus en cada país.

La flamante plataforma Re-open UE ofrece información en tiempo real sobre las aperturas y restricciones de cada país europeo.

Reino Unido , por su parte, decidió levantar la cuarentena obligatoria para todos los viajeros a partir de 6 de julio y establecer una suerte de semáforo, con países en rojo, amarillo y verde, según la situación epidemiológica, aunque todavía está en estudio. Los provenientes de países que considere rojos deberán hacer la cuarentena y Argentina estaría entre esos países.

La reapertura de Asia

Cada uno de los países asiáticos tiene sus reglas. Los que en los últimos 14 días hayan estado en Argentina, entre otros países, tendrán la entrada restringida en Japón . Corea del Sur impone a los extranjeros cuarentena en instalaciones designadas por el gobierno para los visitantes, que deberán costear los viajeros.

Aunque Japón reabrió sus fronteras, los argentinos no pueden ingresar Fuente: AFP

Las islas Seychelles reabrió para viajeros de ciertos países, entre los que no se encuentra Argentina. Además, les exige a esos visitantes un test negativo realizado dentro de las 48 horas antes de la llegada a las islas.

Todavía son muchos los países que mantienen sus fronteras cerradas para los visitantes, y cuando reabran deberán definir si imponen o no restricciones. Singapu r, por ejemplo, todavía no definió cuando reabrirá las fronteras a los turistas, pero actualmente les exige a los que ingresan en el país la realización de un test y hacer cuarentena en instalaciones determinadas por el gobierno, todo a cargo de cada uno. Tailandia reabrirá en agosto, aunque aún no definió que restricciones impondrá.

Australia es uno de los casos extremos: es muy posible que mantenga las fronteras cerradas hasta el próximo año , sin fecha concreta de reapertura. Lógicamente no podrán ingresar argentinos ni ningún extranjero en plan vacaciones mientras se mantenga esta medida.

El test negativo, la nueva visa

Así como muchos países exigen visa, ahora cada vez son más los que suman el requisito de mostrar un test negativo realizado dentro de las 48 o 96 horas previas al viaje, según cada caso, en Migraciones. Estos test los deben realizar los viajeros por su cuenta en sus ciudades de residencia y asegurarse de cumplir con los tiempos de anticipación que indica el país al que queremos viajar para estar en reglar. Una tarea que a simple vista parece bastante complicada. También dan la opción, en algunos casos, no todos, de realizarlo al llegar, con las demoras que implican.

Algunos de los países que exigen el test negativo o realizar uno al llegar son:

Aruba . No tenía casos, pero con la apertura de fronteras ahora cuentan con dos positivos. El nuevo proceso de ingreso incluye: la presentación de una tarjeta ED obligatoria (se puede completar en www.edcardaruba.aw) y formulario de declaración de salud que debe enviarse 72 horas antes del viaje. Además recomiendan a los visitantes que se realicen una prueba Covid-19 (PCR) antes de viajar y subir los resultados de la prueba a una nueva plataforma digital que las autoridades de Aruba están configurando. Si prefieren, pueden realizarse la prueba cuando ingresan: para lo que se deberá pagar por adelantado (excepto los menores de 12 años); el costo es de US$ 75. Y tener una cobertura de seguro médico COVID-19 (cuestan alrededor de 15 dólares por día de estada por persona).

Los visitantes que ingresen Aruba deberán realizarse un test RCP de Covid-19 Fuente: Lugares - Crédito: Connie Llompart Laigle

Bahamas . La reapertura de todas las Islas para viajes internacionales comenzó el 1° de julio . Los visitantes deben presentar una prueba negativa de COVID-19 PCR y completar una Visa Electrónica de Salud para la Granted Entry. En el caso de Bahamas el test puede tener una antigüedad de hasta 10 días.

St Maarten . El 1° de julio reabrió las fronteras, pero por ejemplo no admite vuelos desde Estados Unidos. También exige un test PCR con resultado negativo realizado dentro de las 72 horas previas al viaje. St. Barth , vecina de St Maarten, también pide test PCR negativo para ingresar realizado con 72 horas de anticipación. Los que no lo tengan pueden realizarlo al llegar y esperar en aislamiento el resultado.

Dubai. Reabre las fronteras a partir del 7 de julo y exigirá para ingresar un test PCR realizado dentro de las 96 horas previas al viaje, de lo contrario se puede realizar el test en el aeropuerto. Además, firmar una declaración para asumir todos los costos de cuarentena y tratamiento en caso que el resultado sea positivo.

Islandia . Los visitantes deberán abonar 100 euros por la prueba, que se realiza en el aeropuerto, al llegar o hacer 14 días de cuarentena. Aunque la medida se evaluará cada dos semanas, el plan de las autoridades es mantener las pruebas a viajeros hasta fin de año.

Polinesia . Reabrirá las fronteras el 15 de julio, pero todos los viajeros se deben realizar una prueba PCR de Covid-19 en su país de residencia dentro de las 72 horas antes del vuelo a Tahití y presentarla en el aeropuerto antes de embarcar. Además llenar un formulario médico y tener seguro médico.

El test PCR en la Argentina oscila entre 4000 y 8000 pesos y el resultado demora 24 horas.

Para seguir la evolución de las aperturas y restricciones, una buena opción es la web TripsGuard que ofrece un mapa interactivo con las nuevas medidas en cada país. También la web de la IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo ofrece un mapa con actualizaciones y restricciones de cada país.