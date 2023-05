Un viejo sueño de la infancia que parecía inalcanzable se convirtió en su modo de vida

Leonardo Sinni se apasionó por las motorhomes de chico, logró tener la propia para hacer viajes se especializó en el tema y comparte consejos sobre cómo hacer para acondicionar una

Alejandro Rapetti PARA LA NACION

escuchar

La idea surgió hace muchos años, cuando a sus 14 años de edad, un compañero de colegio invitó a Leonardo Sinni junto a otros amigos a irse un fin de semana a la costa. La sorpresa fue mayúscula cuando, una vez que se juntaron para comenzar el viaje, el padre de su amigo apareció manejando un micro de larga distancia.

“Al subir no lo podíamos creer, era una casa adentro de un micro”, recuerda Sinni.

Fue tal la impresión que le causó aquella aparición, que desde entonces Sinni atesoró el deseo de tener su propio motorhome. Un sueño que puso en marcha muchos años después, cuando armó su primer vehículo camperizado, un Fiat Fiorino que sirvió para hacer sus primeras armas y descubrir cómo es viajar “con su propia casita a cuestas”.

“Las limitaciones de espacios en la Fiorino eran imposible de resolver. Por ese motivo, al tiempo pude equipar una Mercedez Benz 413. Había experimentado la sensación de despertarme cada mañana en un lugar diferente, de vivir en la montaña, a orillas del mar o a la vera del río sin necesidad de contar con un hotel en las cercanías, y supe que estaba en el camino correcto”, recuerda Sinni.

Después de años de estudiar el tema y mantenerse actualizado sobre las novedades de equipamiento que comenzaban a llegar al país, un buen día se decidió a darle forma a su propio emprendimiento, Argentina Motorhome, como una forma de ganarse la vida y compartir su pasión con quienes desean cumplir el mismo sueño que él tuvo alguna vez y quizás no se animan, no saben cómo concretarlo o no cuentan con las herramientas para poner manos a la obra.

Para lograr tener una motorhome, lo primero es la planificación, tener una idea de qué es lo que uno necesita y quiere priorizar Sofía López Mañan / Gentileza revista Lugares

“Después de muchos años de dedicarnos a esto sabemos que son muchos los que sueñan con tener un motorhome, porque pasamos por eso, y quizás lo ven como algo inalcanzable, pero no es así. Con pocos recursos se puede equipar el propio vehículo con muy buenos resultados o delegar la tarea a empresas como la nuestra, pero no es algo que una familia de clase media no se pueda permitir en algún momento de la vida, tal como ocurre en Europa y en varios lugares del mundo donde ya están mucho más avanzados en el tema que nuestro país”, sigue Sinni, acostumbrado a recibir consultas de personas que desean llevar su sueño adelante y no saben cómo.

“Si bien la elección del vehículo es algo importante según a la cantidad de personas que viajan, es fundamental tener en cuenta las comodidades que cada uno considere importantes según los gustos o necesidades personales. Hay quienes priorizan el espacio de la cocina, ya sea porque les gusta cocinar o porque tienen pensado hacer un viaje por tiempo indeterminado y planean vender comidas como ayuda financiera, mientras otros prefieren baños más amplios o livings cómodos que se transforman en cama a la hora de dormir. Incluso nos han pedido la instalación de un gimnasio en una habitación de un colectivo”, cuenta Sinni, un verdadero experto en el tema.

De vacaciones con la casa a cuestas, ese es el principal motor de los que sueñan con una motorhome

Las posibilidades son enormes y cada uno puede personalizar el motorhome a su medida. Claro que el asesoramiento en el diseño es clave para un mejor aprovechamiento de los espacios interiores.

“La mayoría de las personas que nos consultan han tenido algún acercamiento previo al mundo motorhome, ya sea porque alguna vez alquilaron uno, porque un amigo tiene uno o simplemente porque hace tiempo vienen mirando videos en internet de personas que viajan y muestran cómo es armar o vivir dentro de uno. Lo que más dudas genera es el tema de los precios de armado o del equipamiento. También nos consultan mucho sobre el diseño de los ambientes según la cantidad de personas que componen el núcleo familiar”, explica, y aclara que una vez finalizado el trabajo, al salir de su taller todos los vehículos salen homologados para circular.

"Con pocos recursos se puede equipar el propio vehículo con muy buenos resultados", dice Sinni

Consultado sobre las principales diferencias entre los motorhome y las casas rodantes remolcadas por otro vehículo, Sinni advierte que en primer lugar, para remolcar una casa rodante es necesario contar con un vehículo potente, además de otras diferencias respecto de los papeles. “Las casas rodantes tienen diferentes exigencias a nivel legal, lo que no ocurre con los motorhomes. Otra diferencia vital es que el motorhome permite ingresar a la casa sin salir al exterior, lo cual en la práctica es algo que se valora mucho”, asegura. Y añade: “Mucha gente no quiere que se note que en el vehículo hay personas durmiendo o viviendo, más que nada por cuestiones de seguridad, algo que es imposible cuando uno viaja con una casa rodante y sí es posible cuando se lo hace en un motorhome.

Ahora bien, ¿cuáles son las recomendaciones para aquellos que desean concretar su sueño y están en cero? “Lo primero es la planificación, tener una idea de qué es lo que uno necesita y quiere priorizar. Luego, buscar asesoramiento. En nuestro caso, tenemos una charla con el cliente para entender qué es lo que quiere hacer y en base a lo conversado le ofrecemos diferentes opciones para optimizar su plan original. Además, le facilitamos los muestrarios de colores de muebles, piso, paredes y techo como para que pueda ir visualizando opciones, y una vez que la decisión está tomada, armamos un plano en tres dimensiones para que puedan ver cómo quedará el vehículo al finalizar nuestro trabajo. A medida que vamos avanzando, si el cliente es del interior o no puede acercarse a nuestro taller también enviamos fotos y videos para que tenga un registro de los cambios”, señala Sinni.

El interior de la motorhome se diseña a gusto de cada uno, teniendo en cuenta las necesidades y gustos

Respecto de las vehículos más utilizados para tal fin, asegura que reciben muchos vehículos nuevos, comprados especialmente con la finalidad de hacerlos motorhome. Aun así, también reciben muchos usados que después de haber cumplido diversas funciones se los adapta para viajar y disfrutar en formato motorhome.

“En este momento estamos en proceso de armado de algunas unidades 0 km para la venta directa. Muchas veces, el interesado se acerca antes de que terminemos de equiparlo y puede personalizarlo según sus gustos, elegir los colores y tipo de amoblamiento y otros detalles. En otros casos, se pone a la venta ya con el vehículo terminado”, explica.

Entre los más grandes recuerda un micro de larga distancia doble piso. En contraste, recibieron muchos pequeños del tipo Fiorino, Kangoo o varios utilitarios similares. Incluso, cuentan con estructuras ya establecidas que se colocan y se sacan, y cumplen la doble función sin necesidad de otro vehículo.

En cuanto a los valores, si ya se cuenta con el vehículo, el armado ronda entre 4 y 5 millones de pesos, según las pretensiones del cliente. Si no se cuenta con el vehículo, los precios varían acorde al valor del rodado, desde los 20 mil hasta los 150 mil dólares aproximadamente. “En estos números influye mucho el tipo de vehículo, si fue equipado con artículos nacionales o importados, si el motorhome fue usado o es a estrenar, entre muchas otras variables. Es un mercado que poco a poco se está haciendo más masivo, por lo cual los precios no están del todo fijos, y muchas veces se piden valores que están muy por encima de los precios reales de mercado”, concluye.