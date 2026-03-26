Ciudadanía italiana: la Corte Constitucional no cerró el debate y aún hay vías judiciales abiertas para los descendientes

El comunicado difundido el 12 de marzo de 2026 por la Corte Constitucional italiana encendió alarmas entre quienes tramitan la ciudadanía por descendencia. Interpretaciones apresuradas instalaron la idea de un eventual freno a estos procesos. No obstante, fuentes consultadas por LA NACION aseguran que el alcance de la decisión es más acotado y que el escenario jurídico sigue abierto.

De acuerdo con especialistas en derecho internacional, el máximo tribunal italiano se limitó a pronunciarse sobre las cuestiones elevadas por el Tribunal de Torino, declarando algunos planteos como no fundados y otros inadmisibles. Esto implica que no hubo un rechazo generalizado al régimen de ciudadanía por descendencia, como se interpretó inicialmente.

Además, al momento, no se ha publicado la sentencia completa, por lo que se desconocen los fundamentos jurídicos que sustentan la decisión. Este punto es clave para evaluar el impacto real del fallo sobre los miles de expedientes en curso, particularmente en países con fuerte inmigración italiana como la Argentina.

El pronunciamiento del tribunal se limitó al caso elevado por el Tribunal de Torino, sin implicar un rechazo generalizado a los pedidos de ciudadanía italiana.

Nuevos planteos y causas en curso

Desde el estudio De.Martin & Asociados señalan que el proceso de revisión constitucional continúa activo. En este sentido, permanecen pendientes otras remisiones ante la Corte Constitucional impulsadas por tribunales como los de Mantova y Campobasso, que abordan aspectos diferentes y más complejos de la normativa vigente.

Estas nuevas presentaciones podrían derivar en futuras definiciones con impacto directo en el reconocimiento de la ciudadanía italiana, lo que refuerza la idea de que el debate judicial está lejos de haberse agotado.

Nuevas presentaciones judiciales desde tribunales como Mantova y Campobasso mantienen abierto el debate sobre la constitucionalidad de la normativa vigente.

La vía supranacional sigue vigente

Otro de los puntos destacados por los especialistas es que aún existen mecanismos de tutela a nivel internacional. En particular, se mantiene abierta la posibilidad de recurrir a la Corte de Justicia de la Unión Europea para analizar si la legislación italiana se ajusta a los principios del derecho comunitario.

Este tipo de instancias podría resultar determinante en caso de que se detecten incompatibilidades entre la normativa italiana y los estándares europeos en materia de derechos.

Especialistas señalan que todavía es posible recurrir a instancias supranacionales, como la justicia de la Unión Europea, para defender el acceso a la ciudadanía italiana.

Un proceso en evolución que exige cautela

“Nos encontramos ante una etapa compleja, pero de ninguna manera concluida. Existen herramientas legales que permiten seguir defendiendo el derecho a la ciudadanía italiana, y cada caso debe ser analizado con precisión técnica”, explicó Mariel Bartolomeo, representante legal del estudio.

En un contexto de cambios y revisiones, el acceso a la ciudadanía italiana por vía judicial continúa siendo una alternativa válida, aunque atravesada por mayores desafíos. Para los descendientes, el panorama exige prudencia, seguimiento de las novedades judiciales y, sobre todo, asesoramiento especializado en un marco normativo que sigue en plena evolución.

Sobre el Estudio De.Martin & Asociados

De.Martin & Asociados es una firma internacional especializada en ciudadanía italiana por vía judicial, con un enfoque integral que combina análisis documental, estrategia constitucional y litigio ante tribunales italianos.

Representante Legal del Estudio De.Martin & Asociados: Mariel Bartolomeo.

Para quienes deseen comunicarse con el Estudio De.Martin & Asociados, pueden hacerlo vía WhatsApp. También pueden seguir sus novedades y contenidos en Instagram (@‌ciudadaniaitalianadmartin), Facebook, visitar su sitio web oficial, suscribirse a su canal de YouTube y encontrar más información en TikTok.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.