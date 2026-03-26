Cómo vestirse bien sin renunciar a la comodidad: la nueva tendencia de la indumentaria masculina

Vestirse bien sin pensarlo demasiado. Moverse entre la oficina y una salida sin necesidad de cambiar de registro. Ese es el ideal del hombre urbano contemporáneo, y también la pregunta que DEVRÉ lleva años respondiendo con ropa. Con el lanzamiento de PFR+, su nueva línea Performance, la marca da un paso más: fusiona sastrería y sport contemporáneo y técnica textil en una propuesta que hace del estilo relajado y sin esfuerzo aparente algo concreto, tangible, y disponible.

El concepto que define la línea lo dice todo: donde la flexibilidad se encuentra con el diseño. Y la noche fue fiel a esa idea. Con un shooting en vivo como corazón del evento, modelos, cámaras y prendas en movimiento demostraron en acto lo que la colección promete en papel.

El escenario fue Sala Sinpiso, en Palermo, y la ocasión estuvo a la altura. PFR+ integra telas elastizadas, estructuras livianas y materiales técnicos de última generación en diseños que no renuncian a la elegancia. Trajes en rip-stop elastizado, sacos ultralivianos, pantalones técnicos, bombers stretch y camisas de vestir conforman una colección pensada para acompañar toda la jornada sin perder sofisticación

Esa energía dinámica fue creciendo a lo largo de la noche hasta llegar a su punto más alto con el cierre a cargo de Fuerza Bruta. El icónico espectáculo argentino,

conocido por romper con los límites entre el escenario y el público, fue el broche perfecto para una noche que desde el principio apostó por lo inmersivo. Cuerpos en movimiento, adrenalina y una escenografía que envolvió a todos los presentes. De la experiencia inmersiva formaron parte influencers, clientes e invitados como Celeste Cid, Santiago Korovsky, Ramiro Arias, Noelia Marzol, Diego Mendoza entre otros. Una elección que no fue casual: así como PFR+ borra la frontera entre lo técnico y lo elegante, Fuerza Bruta borra la que separa al espectador del espectáculo.

Devré

La línea PFR+ Performance ya está disponible en locales seleccionados y en https://www.devre.la/ de la marca.

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