Verona comenzará a cobrar entrada para acceder al balcón de Romeo y Julieta

El gesto romántico por excelencia de millones de turistas ahora tiene un costo. Desde esta temporada navideña y hasta el 6 de enero, quienes visiten Verona deberán pagar 12 euros para ingresar a la Casa de Julieta y asomarse al célebre balcón asociado a Romeo y Julieta, una de las postales más icónicas de Italia. La medida, dispuesta por el ayuntamiento, apunta a ordenar el flujo de visitantes en un sitio que se volvió sinónimo de aglomeraciones y largas filas.

La nueva regulación, según informó la agencia Ansa Latina, no se limita al cobro de una entrada. Las autoridades municipales establecieron un cupo máximo de 100 personas en simultáneo dentro del edificio —antes podían ingresar hasta 130— y fijaron un límite de 60 segundos para permanecer en el balcón y tomar fotografías. El objetivo, explicaron, es reducir riesgos y mejorar la experiencia en un espacio que, en los últimos años, se volvió prácticamente intransitable en fechas de alta demanda.

El sitio web oficial donde se puede reservar los tickets para acceder a la casa de Julieta

Desde el gobierno local justificaron la decisión en razones de “seguridad pública”. Según señalaron, el flujo constante de turistas superó la capacidad del lugar y generó situaciones difíciles de controlar, tanto dentro de la casa como en la angosta calle que conduce a la entrada. Con estas restricciones, esperan descomprimir la presión sobre el sitio y evitar incidentes derivados de la sobrepoblación.

Los turistas ahora tienen que pagar €12 para ver el balcón de "Romeo y Julieta"

La medida, sin embargo, no pasó inadvertida. Guías turísticos y comerciantes de la zona expresaron rechazo y descontento ante el nuevo esquema, al considerar que podría desalentar visitas o afectar la dinámica comercial del casco histórico. Aun así, el municipio defendió la iniciativa y advirtió que, si la congestión persiste en el exterior, evalúa implementar un sistema de circulación en un solo sentido para peatones en las inmediaciones.

Claire Danes y Leonardo Di Caprio en Romeo + Julieta (1996)

Por el momento, el cobro de la entrada rige únicamente durante el período navideño. A partir del 6 de enero, el acceso volverá a ser gratuito, aunque las autoridades no descartaron reinstalar el sistema en otras épocas del año si se repiten los picos de concurrencia.

Más allá de su magnetismo simbólico, el balcón que atrae a parejas de todo el mundo no tiene una relación directa con la obra de Shakespeare. La casa es de origen medieval y perteneció, según registros históricos, a la familia Cappelletti, apellido que habría inspirado a los Capuleto del drama. El balcón, tal como se lo conoce hoy, fue agregado recién en la década de 1930, y la estatua de Julieta que preside el patio se incorporó en los años 70. Aun así, el lugar se consolidó como un punto de peregrinación para los amantes de la literatura y del ritual romántico.