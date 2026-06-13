Tragedia en los Alpes: siete escaladores murieron en distintos accidentes en solo 24 horas

Cuatro incidentes mortales despertaron las alarmas en Los Alpes. Siete escaladores murieron mientras escalaban en los picos de 4000 metros de tres montañas ubicadas en Suiza, Francia e Italia, pertenecientes a la cadena montañosa más extensa de Europa. Las tragedias ocurrieron entre este viernes y sábado en el Gran Paradiso, el Cervino y el Mont Blanc, y causaron preocupación sobre el sistema de rescate actual.

El accidente más grave se dio el viernes en la cima del macizo montañoso italiano de 4061 metros, en el Valle de la Aosta. Tres escaladores cayeron 400 metros desde la cara norte y murieron. Fueron identificados como Sergio Martinelli, Maicol Zenatti y Antonio Sardano.

Durante el ascenso a los Alpes Gran Paradiso. © Maria Constanza Ceruti

Los tres italianos eran amigos, unidos por su pasión por las montañas, reportó el medio local Il Gazzettino. Martinelli tenía 29 años, era economista y analista de datos y oriundo de Trento. Zenetti, en tanto, tenía 39, era especialista en informática y desarrollador de soluciones digitales y provenía de Brentonico, mientras que Sardano tenía 49 y trabajaba en Trentino Emergenza, el organismo provincial de respuesta de emergencias.

El director del equipo de rescate de montaña del Valle de Aosta, Paolo Comune, explicó que creen que el accidente ocurrió cerca del mediodía, pero que recién se conoció a la noche cuando las familias de los fallecidos comunicaron que no sabían nada de ellos hace horas.

“Los encontramos al pie de la cara norte, por lo que se presume que la causa fue un resbalón de uno de los escaladores, que arrastró a los demás”, contó, según reportó el medio italiano.

Esquiadores en las laderas de Riffelberg, con el monte Cervino al fondo JEAN-CHRISTOPHE BOTT - Keystone

Comune remarcó que están avanzados en la temporada, y que, debido a la escasa nevada, se deben planear las excursiones como si estuvieran a mediados o finales de julio.

La siguiente tragedia ocurrió el sábado por la mañana, cuando dos escaladores murieron al ser alcanzados por una nevada mientras subían al Mont Maudit, de 4465 metros, en territorio francés del macizo Mont Blanc. Se trata de dos hermanos franceses de 24 y 25 años.

La caída fue en la arista Kuffner, una ruta que requiere varias horas de ascenso y que alcanza entre 3700 y 4400 metros de altitud. El helicóptero del Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña llegó cerca de las 5 de la mañana (hora local) tras ser advertidos por un guía eslovaco, reportó el medio France 3. Consideraron que la tragedia se podría haber desatado por un desprendimiento de rocas.

Esquí en Courchevel, Francia raevas - Shutterstock

Más tarde, un escalador francés cayó del espolón de Brenva, en la vertiente italiana del Mont Blanc, a una altura de 1000 metros. Los rescatistas italianos fueron los que rescataron su cuerpo. Era acompañado por una mujer francesa de 37 años, que resultó ilesa pero no pudo descender por su cuenta y fue trasladada en helicóptero.

Casi simultáneamente, otra tragedia ocurrió en el Cervino, cuando un escalador francés sufrió una caída repentina, por razones aún desconocidas, en el Pic Tyndall. Su compañero de escalada, que se había quedado en el refugio Capanna Carrel por cansancio, presenció la caída junto con un guía de montaña que dio la alarma.

Con información de ANSA